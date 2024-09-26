SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Şer odaklarından kasıtlı dezenformasyon! Rotası Ürdün yükü Filistin olan gemileri "İsrail'e gidiyor" diye servis ettiler

Son günlerde "Türkiye İsrail'le ticarete devam ediyor" yalanı sistematik bir şekilde dolaşıma sokuldu. CHP bu yalana kurumsal olarak sahip çıkarken Ticaret Bakanlığı İsrail ile gümrük sisteminin kapalı olduğunu belirtip iftiraları çürüttü. Dezenformasyon bununla da sınırlı kalmadı... Rotası Ürdün yükü Filistin olan iki gemi "İsrail'e gidiyor" diye kasıtlı bir şekilde servis edildi. Gelişme üzerine bir kez daha Bakanlık devreye girdi. İsrail'le ticaretin olmadığının altını çizen Bakanlıktan "Bu haberlerin kökü dışarıda olan şer odakları tarafından kasıtlı olarak, ülke gündemini meşgul etmek ve ülkemizin mezalime karşı güçlü ve sağlam tavrını gölgelemek amaçlarıyla servis edildiğini açıktır" açıklaması yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 14:23 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 14:34
Şer odaklarından kasıtlı dezenformasyon! Rotası Ürdün yükü Filistin olan gemileri İsrail’e gidiyor diye servis ettiler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Ticaret Bakanlığı, bazı basın organlarında Türkiye ile İsrail arasındaki ithalat ve ihracat işlemlerinin devam ettiği yönündeki iddiaların asılsız ve manipülatif olduğunu duyurdu.

Bakanlık bahse konu yalanı servis edenlerin kökü dışarıda olan şer odakları olduğunu belirterek ülke gündemini meşgul etme amacı taşıdığını belirtti.


Konuya ilişkin yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:


İSRAİL İLE TİCARETİN DEVAM ETTİĞİNE YÖNELİK İDDİALAR TÜMÜYLE YALANDIR

Bilindiği gibi, bazı basın organlarında ülkemiz ile İsrail arasındaki ithalat ve ihracat işlemlerinin devam ettiği yönünde asılsız ve manipülatif haberler yapılması üzerine 18.09.2024 tarihli basın açıklamamızda bu haberlerin yalan olduğuna dair gerekli izahat yapılmıştır. Buna rağmen, ülkemiz ihracatının sekteye uğratılması yoluyla ekonomimize darbe vurmayı amaçlayan karalama kampanyasının halihazırda devam etmekte olduğu görülmektedir. Ülkemizin kararlılıkla uygulamakta olduğu kısıtlama kararlarına karşın ülkemizden İsrail'e ürün gönderildiğine yönelik tamamen kötü niyetli ve spekülasyon amaçlı olduğu açık olan haberlerin kamuoyu vicdanını yaralamak ve devletimizin haklı duruşunu gölgelemek amacıyla yapıldığı ve İsrail'in kanlı siyasetinin bir tezahürü mahiyetinde olduğu aşikardır.

Ticaret Bakanlığı ʺİsrail'le ticaret devam ediyorʺ yalanlarını bozguna uğrattı (Takvim.com.tr)Ticaret Bakanlığı ʺİsrail'le ticaret devam ediyorʺ yalanlarını bozguna uğrattı (Takvim.com.tr)

Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kuruluna hitaplarında bütün dünya karşısında ifade ettikleri üzere, daima mazlumun yanında, zalimin ve zulmün karşısında olan ülkemiz, acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine-mahkum takasının gerçekleştirilmesi, insani yardımların engelsiz ve kesintisiz olarak Gazze'ye ulaştırılması yönünde uluslararası düzeyde en üst perdeden temas ve çabalarını sürdürmektedir. Bu haklı duruşun bir yansıması olarak ülkemiz, hakkı haykırmaktan çekinmeyerek İsrail'le olan ticari işlemlerini tümüyle durdurmuş, bu konuda dünyada katliamı tenkit etmenin bir adım ötesine geçen ve proaktif bir adım atan tek ülke olarak mazlumun yanındaki dimdik duruşunu perçinlemiştir.

Diğer taraftan ülkemiz, ilk günden itibaren Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdürmektedir. 60 bin tonu aşan yardım miktarıyla Türkiye, Gazze'ye Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumundadır. İsrail'in abluka altına alarak en temel ihtiyaçlarına erişimlerini dahi engellediği Filistinli kardeşlerimizin dünya ile arasındaki köprü vazifesi görmek amacıyla ülkemiz, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının onay verdiği ve Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik sevkiyatı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının kontrolünde ve Filistin varışlı olduğu teyit edilerek gerçekleştirmektedir. Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da müteaddit defalar açıklanmış bulunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı ʺİsrail'le ticaret devam ediyorʺ yalanlarını bozguna uğrattı (Takvim.com.tr)Ticaret Bakanlığı ʺİsrail'le ticaret devam ediyorʺ yalanlarını bozguna uğrattı (Takvim.com.tr)


KÖKÜ DIŞARIDA OLAN ŞER ODAKLARINDAN KASITLI DEZENFORMASYON

Bu kapsamda, İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik mesnetsiz ve gerçeği yansıtmaktan uzak iddialar hakkında Bakanlığımız başta olmak üzere devletin çeşitli kademeleri tarafından defalarca açıklama yapılmış olmasına rağmen aynı yalanların basın organlarında yer bulması, bu haberlerin kökü dışarıda olan şer odakları tarafından kasıtlı olarak, ülke gündemini meşgul etmek ve ülkemizin mezalime karşı güçlü ve sağlam tavrını gölgelemek amaçlarıyla servis edildiğini açıkça göstermektedir. Bahse konu şer odaklarının asıl hedefi, tüm ihracatımızı engelleyerek ülkemiz ekonomisinin lokomotifi ihracatımızın önüne set çekmektir.

Ticaret Bakanlığı ʺİsrail'le ticaret devam ediyorʺ yalanlarını bozguna uğrattı (Takvim.com.tr)Ticaret Bakanlığı ʺİsrail'le ticaret devam ediyorʺ yalanlarını bozguna uğrattı (Takvim.com.tr)

ROTASI ÜRDÜN YÜKÜ FİLİSTİN

Nitekim, bahse konu yalan haberde İzmir Nemrut Limanı (Aliağa Gümrük Müdürlüğü) hareketli olduğu belirtilen iki gemiden;
Türk bayraklı BURAK DEVAL isimli geminin gideceği ülkenin ÜRDÜN, gideceği limanın ise Akabe Limanı olduğu, geminin yükünün gideceği ülkenin ise ilgili ihracat beyannamelerinde FİLİSTİN olarak kayıtlı bulunduğu,

Panama bayraklı MAYFAIR isimli geminin gideceği ülkenin ÜRDÜN, gideceği limanın ise Akabe Limanı olduğu, geminin yükünün gideceği ülkenin ise ilgili ihracat beyannamesinde FİLİSTİN olarak kayıtlı bulunduğu,

Tespit edilmiştir.

İki geminin seyir güzergahları üzerinden yalan haber yapılmasının kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşıyan, basın ahlakından uzak eylemler olduğu açıktır.

İsrail'in bugüne değin yürüttüğü katliama sessiz kalarak ortak olan bu cenahın ülkemizin haklı duruşunu desteklemek yerine, bu tür kötü niyetli haberler üzerinden sözde duyarlılık gösterilerini kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CHP İsrailin kayığına bindi! Siyonist verilerle sistematik yalan... Tek amaçları Türkiyenin Filistin çabalarını sekteye uğratmakCHP İsrailin kayığına bindi! Siyonist verilerle sistematik yalan... Tek amaçları Türkiyenin Filistin çabalarını sekteye uğratmak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sır çözülecek mi? Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! DNA eşleşmezse ne olacak?
CANLI | İsrail Bekaa Vadisi ve Hizbullah’a ait hedefleri vurdu! Netanyahu ateşkes iddialarını reddetti
Casper
Mansur Yavaş yine ’fitne’ dedi! Hedefinde İmamoğlu ve Saraçhane bülbülleri... İstifa etmem resti Aday olurum çıkışı
Mourinho’dan 4 değişiklik! Saint Gilloise maçı 11’ini belirledi
Mesut Pezeşkiyan’ın New York’taki sır toplantıları: İsrailli Profesör itiraf etti! Medyaya nasıl yansıttılar? | İran’daki çekişmenin ses kayıtları
MSB’den Lübnan açıklaması: Tahliye operasyonuna hazırız
CHP’li İBB ’kaçak’ dövüşüyor! Vaniköy’den sonra Sarıyer’de de kaçak villa... Boğaz’a vurulan ’Musevi’ hançer
Beşiktaş Ajax deplasmanında! Gio’dan flaş 11 kararı
FETÖ’nün TSK’ya sızma girişiminde yeni itiraf! Şifre 8-9-0-7... Kullanılan barkod sistemi | Elebaşı Gülen’le ne görüştü?
Yasa dışı bahis, kumar, kara para... Batuhan Karadeniz Gürcistan’a kaçtı! ’Derkan Başer’ iddiası Dilan Polat muamması
Yunus Emre Geçti gibi suç makineleri nasıl ortaya çıkıyor? Uzmanlar açıkladı: Her şeyin bir sınırı var
Milyonların hayatı değişecek: Çalışanlar ve emekliler için 8 önemli adım! Reformlar neler getirecek? Takvim nasıl işleyecek?
ÖZEL | Galatasaray’da ayrılık! Yönetime bildirdi Ocak’ta gidiyor
Hacı Sabancı’nın babalık davasında DNA iddiası: Bir çocuğu daha oldu
SON DAKİKA