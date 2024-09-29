Basketbol Gelişim Merkezi Türk sporuna çağ atlatacak! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak... Siftah Fenerbahçe - Efes finali

Erkek ve kadın milli takımı ile altyapı takımlarının yeni evi olacak merkezde, 10 bin kişilik ana salon, 8 derslikli basketbol lisesi, otel, kamp merkezi, fitness salonu yer alacak.

Basketbol Gelişim Merkezi (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) "TÜRK SPORUNA ÇAĞ ATLATACAK DEV BİR ESER!" Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gelişim Merkezi 'nin "Türk sporuna çağ atlatacak dev bir eser!" olduğunu söyledi.

Basketbol Gelişim Merkezi (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



TÜRKİYE'NİN İLK BASKETBOL LİSESİ DE İÇİNDE



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ilk basketbol lisesini de içinde barındıran Basketbol Gelişim Merkezi ile ilgili "Öyle bir tesis ki; eşi, benzeri yok" değerlendirmesinde bulunup "Hayırlı olsun" dedi.