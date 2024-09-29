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Basketbol Gelişim Merkezi Türk sporuna çağ atlatacak! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak... Siftah Fenerbahçe - Efes finali

Dünyanın en modern spor tesislerinden biri olmak özelliğini taşıyan Basketbol Gelişim Merkezi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Parkede siftah Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası finali ile yapılacak. Başkan Erdoğan'ın dev mücadeleyi Basketbol Gelişim Merkezi'nde takip etmesi bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'ni "Türk sporuna çağ atlatacak dev bir eser!" olarak tanımladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Öyle bir tesis ki; eşi, benzeri yok" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 15:49 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 16:10
Basketbol Gelişim Merkezi Türk sporuna çağ atlatacak! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak... Siftah Fenerbahçe - Efes finali

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Türkiye, dünyanın en modern spor tesislerinden birine kavuşuyor.

150 bin metrekare büyüklüğe sahip Basketbol Gelişim Merkezi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor.

Başkan Erdoğan İstanbul'da



Erkek ve kadın milli takımı ile altyapı takımlarının yeni evi olacak merkezde, 10 bin kişilik ana salon, 8 derslikli basketbol lisesi, otel, kamp merkezi, fitness salonu yer alacak.

Basketbol Gelişim Merkezi (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Basketbol Gelişim Merkezi (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


"TÜRK SPORUNA ÇAĞ ATLATACAK DEV BİR ESER!"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nin "Türk sporuna çağ atlatacak dev bir eser!" olduğunu söyledi.

Basketbol Gelişim Merkezi (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Basketbol Gelişim Merkezi (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

TÜRKİYE'NİN İLK BASKETBOL LİSESİ DE İÇİNDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ilk basketbol lisesini de içinde barındıran Basketbol Gelişim Merkezi ile ilgili "Öyle bir tesis ki; eşi, benzeri yok" değerlendirmesinde bulunup "Hayırlı olsun" dedi.

Basketbol Gelişim Merkezi (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Basketbol Gelişim Merkezi (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

PARKEDE SİFTAH FENERBAHÇE - EFES FİNALİ İLE YAPILACAK

Erdoğan aynı zamanda Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki ilk maç olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini takip edecek.

İki takımın karşılaştığı 8 maçta lacivert beyazlılar 5, sarı lacivertliler 3 kez mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe - Anadolu Efes (Takvim.com.tr / Arşiv)Fenerbahçe - Anadolu Efes (Takvim.com.tr / Arşiv)

EN FAZLA KAZANAN TAKIM ANADOLU EFES

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 kez ile en fazla müzesine götüren takım Anadolu Efes. Fenerbahçe ise 7 şampiyonluğuyla ikinci sırada.

Saat 18'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayacak karşılaşmayı Yener Yılmaz, Kerem Baki ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

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