MGM o güne kadar devam edecek diyerek uyardı! İstanbul ve 8 ile daha sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise 🌡️ İstanbul'da hava sıcaklığının 8 ila 10 derece düşeceğini ve il genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını belirtti. İstanbul Valiliği de uyarıda bulunarak vatandaşları yağışlı hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Fotoğraflar: AA

İstanbul'da Soğuk ve Yağışlı Hava Etkili Olacak

🌡️ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da sıcaklıkların rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesiyle 8 ila 10 derece birden azalacağı ve il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağışların görüleceği bildirildi.

Yağışların özellikle Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi kuzey ve doğu bölgelerinde daha etkili olacağı vurgulandı. AKOM, vatandaşların salı akşamına kadar devam etmesi beklenen yağışlar karşısında tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

⚠️ Fırtına ve Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Meteoroloji, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'in bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına ve yağış uyarısında bulundu. MGM'ye göre Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğuda ise güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına, salı akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de de benzer kuvvetlerde fırtına etkili olacak ve bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.