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MGM o güne kadar devam edecek diyerek uyardı! İstanbul ve 8 ile daha sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu yayımlayarak İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşların ani su baskınları ve sele karşı dikkatli olmaları istendi. İşte son hava durumu raporu ve yapılan uyarılar...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 23:39 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 23:39
MGM o güne kadar devam edecek diyerek uyardı! İstanbul ve 8 ile daha sağanak yağış geliyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise 🌡️ İstanbul'da hava sıcaklığının 8 ila 10 derece düşeceğini ve il genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını belirtti. İstanbul Valiliği de uyarıda bulunarak vatandaşları yağışlı hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

İstanbul'da Soğuk ve Yağışlı Hava Etkili Olacak

🌡️ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da sıcaklıkların rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesiyle 8 ila 10 derece birden azalacağı ve il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağışların görüleceği bildirildi.

Yağışların özellikle Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi kuzey ve doğu bölgelerinde daha etkili olacağı vurgulandı. AKOM, vatandaşların salı akşamına kadar devam etmesi beklenen yağışlar karşısında tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

⚠️ Fırtına ve Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Meteoroloji, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'in bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına ve yağış uyarısında bulundu. MGM'ye göre Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğuda ise güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına, salı akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de de benzer kuvvetlerde fırtına etkili olacak ve bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.

Marmara Bölgesi ve Trakya'da Kuvvetli Sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Marmara'nın batısında ve Trakya bölgesinde bu akşamdan itibaren yağışların etkili olması bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde gece saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. İstanbul Valiliği, Balkanlar'dan gelecek serin ve yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece birden düşeceğini bildirdi. Yağışların perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne ve Kırklareli'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de aniden başlayan ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam eden yağışlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öğleden sonra 30 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 21 dereceye kadar düştü. Kırklareli'nde ise yağış zaman zaman şiddetini artırdı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bölge genelinde yağışların yarın da etkili olması bekleniyor.

🌪️ Karadeniz ve Ege'de Kuvvetli Fırtına Bekleniyor

Karadeniz ve Ege Denizi'nde de fırtına uyarısı yapıldı. Yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği, Doğu Karadeniz'de ise öğle saatlerinden sonra etkili olacağı kaydedildi. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ve denizcileri dikkatli olmaya çağırdı.

6 Kent İçin Sarı Uyarı Verildi

Meteoroloji, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ illeri için sarı uyarı yayımladı. Bu illerde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ani sel, su baskınları, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Meteorolojik Görünüm ve Hava Sıcaklıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Uyarılar

🔴 Kuvvetli Yağış Uyarısı: Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

🔴 Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'nin yaptığı bu önemli uyarılar doğrultusunda vatandaşların gerekli önlemleri alarak dikkatli ve hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.

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