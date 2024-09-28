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Hakan Fidan'dan Nasrallah suikastı sonrası İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta önemli açıklamalarda bulunuyor. Nasrallah'ın suikastı sonrası İsrail'in savaşı bölgeye yaymak istediğini ifade eden Fidan, "İsrail Lübnan'dan sonra nereye gider bununla ilgili birtakım öngörülerimiz var." dedi.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 20:32 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 20:43
Hakan Fidan’dan Nasrallah suikastı sonrası İsrail açıklaması

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

BM Genel Kurulu bu yıl Türkiye açısından oldukça verimli geçti. Cumhurbaşkanımızın Genel Kurul'da yaptığı hitap inanılmaz derecede etki oluşturdu. Hitabın üçte ikisi Filistin meselesiyle ilgili oldu. Bu da son derece etkili oldu. Bizim için çok yoğun bir hafta oldu.

Gazze meselesi bir turnusol kağıdı görevi gördü. BM sisteminin çalışmadığı ortada. Uluslararası sistemin ikiyüzlülüğü ortada. Uluslararası topluma biz canhıraş bir şekilde çağrıda bulunuyoruz. Küresel adaletsizliğin giderilmesinde BM etkisiz kaldı.

Çok farklı platformlarda birçok toplantı yaptık. BM çatısı altında yapılan toplatılar çok etkili oldu. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması vurgusunu yaptık. ABD'nin ayak diremesi sebebiyle oylama yapılmasına engel olunuyor. İşgalin kendisi unutturulmuş, zulmün kendisi unutturulmuş, İsrail'in illüzyonu içerisinde yaşıyordu uluslarlarası toplum. Bizim ilk hedefimiz bağımsız Filistin devletinin tanınması. Bu sağlanmadıkça Orta Doğu'ya barış gelmeyeceği herkesçe malum.

"İSRAİL SAVAŞI BÖLGEYE YAYMAK İSTİYOR"
İsrail durdurulmazsa savaşı başka yerlere taşıyacağını daha önce birçok defa ifade ettik. Görünen o ki savaşın bölgeye yayılımı konusunda İsrail'de bir istek var. Hizbullah'a yönelik operasyonlar arttırılmış durumda. Anlaşılan o ki bu saldırılara çok uzun zamandır hazırlanıyorlardı. Nasrallah bölge için önemli bir faktördü. Hem İran için hem Hizbullah için büyük bir kayıp oldu. Daha önceki görüşmemizde Hizbullah'ın büyük bir çatışmaya girmeyeceği düşüncesindeydim. İsrail Lübnan'dan sonra nereye gider bununla ilgili birtakım öngörülerimiz var.

İSRAİL'E KİM, NASIL "DUR" DİYECEK?
ABD sistemi bir çaresizlik içinde. Amerikan siyasetinde siyonizm kök salmış durumda. Bunun üzerinden kariyerler ve networkler yapılıyor. Kongre üyesi yapılıyorlar, senatör yapılıyorlar. Lobinin etkisiyle İsrail aklına hizmet eden kabul edilmiş bir gerçek var. Bazı Amerikalılar bu durumdan rahatsızlık duyuyor. ABD'nin bütün gücünün İsrail'in emrinde olması rahatsızlık verici. Netanyahu'nun stratejilerine baktığımızda hem kendi ülkesini hem müttefiklerini büyük bit ateşin içine çekiyor.

BLİNKEN İLE GÖRÜŞME
Başta Gazze olmak üzere bölgesel konuları ele aldık. ABD'nin Suriye'de PKK'ya desteğinin bitmesini ele aldık.

F-35 SÜRECİ
Beklentimiz ABD'nin müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi. Yakın zamanda somut bir adım gelir mi, bekleyip göreceğiz.

"BRICS'İ BİR POTANSİYEL OLARAK GÖRÜYORUZ"
Türkiye bir kimlik arayışında değil. Tarihi kimliğinden emin bir millet olarak yolumuzu sürdürüyoruz. Türkiye olarak ne Doğu ne Batı ekseninde sıkışmış değiliz. BRICS'i bir potansiyel olarak görüyoruz ve 4 milyara yakın insanın içinde yaşadığı bir platform.

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