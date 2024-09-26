Mesut Pezeşkiyan'ın New York'taki "sır" toplantıları: İsrailli Profesör itiraf etti! Medyaya nasıl yansıttılar? | İran'daki çekişmenin ses kayıtları

İsrailli Profesör Lior Sternfeld söz konusu toplantının "Dinler arası diyalog" temalı olduğunu ancak İran'ın bunu medyaya farklı şekilde yansıttığını savundu.

İSRAİLLİ PROFESÖRDEN ŞOK İTİRAFLAR: PEZEŞKİYAN İLE TOPLANTIYA KATILDIM Bu iddiala Tahran'ı karıştırırken İsrailli Profesör Lior Sternfeld , İsrail'den özel izin alarak Pezeşkiyan ile New York'ta bir toplantıya katıldığını açıkladı.

Haaretz'e verdiği demeçte, İran Cumhurbaşkanı ile aynı odada olmanın "kaçırılmayacak bir fırsat" olduğunu söyledi.

Penn State Üniversitesi'nde tarih ve Yahudi çalışmaları ile İran üzerine çalışmalarıyla tanınan Sternfeld, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın bir grup Yahudi temsilciyi bir araya geldiğini söyledi.

Peki İran İsrailli bu görüşmeyi medyaya nasıl servis etti, söz konusu toplantıda neler konuşuldu?

DAVET İKİ HAFTA ÖNCE GELDİ İsrail ile İran arasındaki "derin siyasi düşmanlık" göz önüne alındığında, bir İsrailli akademisyenin İran Cumhurbaşkanı ile aynı masada yer alması oldukça ilginç bir gelişme olarak değerlendirlirken Sternfeld, iki hafta önce kendisine gelen daveti ilk aldığında büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

İRAN TOPLANTIYI FARKLI YANSITTI

Sternfeld, bu davetin bir "dinler arası diyalog" olarak duyurulduğunu ancak İran medyasının görüşmeyi "dini liderler ve bilim insanlarıyla yapılan bir toplantı" olarak nitelendirdiğini aktardı.

Toplantı İran merkezli yayın organlarında ʺdin adamı ve akademisyenlerle toplantıʺ şeklinde aktarıldı

Başlangıçta davetin gerçek olup olmadığından emin olmadığını söyleyen Sternfeld inceleme yaptıktan sonra davetin meşru olduğunu anladığını belirtti.

İSRAİLLİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Sternfeld, aldığı daveti kabul etmeden önce İsrailli olduğunu açıkladığını ve bu durumun İran yetkilileri tarafından sorun olarak görülmemesine şaşırdığını ifade ederek, "Durumu açıkça ortaya koymak adına İsrail vatandaşı olduğumu bildirdim, fakat bana bunun bir sorun yaratmayacağı söylendi" dedi.