Mesut Pezeşkiyan'ın New York'taki "sır" toplantıları: İsrailli Profesör itiraf etti! Medyaya nasıl yansıttılar? | İran'daki çekişmenin ses kayıtları

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi (Anadolu Ajansı)
İSRAİLLİ PROFESÖRDEN ŞOK İTİRAFLAR: PEZEŞKİYAN İLE TOPLANTIYA KATILDIM
Bu iddiala Tahran'ı karıştırırken İsrailli Profesör Lior Sternfeld, İsrail'den özel izin alarak Pezeşkiyan ile New York'ta bir toplantıya katıldığını açıkladı.
İsrailli Profesör Lior Sternfeld söz konusu toplantının "Dinler arası diyalog" temalı olduğunu ancak İran'ın bunu medyaya farklı şekilde yansıttığını savundu.
Lior Sternfeld (X)
Peki İran İsrailli bu görüşmeyi medyaya nasıl servis etti, söz konusu toplantıda neler konuşuldu?
Penn State Üniversitesi'nde tarih ve Yahudi çalışmaları ile İran üzerine çalışmalarıyla tanınan Sternfeld, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın bir grup Yahudi temsilciyi bir araya geldiğini söyledi.
Haaretz'e verdiği demeçte, İran Cumhurbaşkanı ile aynı odada olmanın "kaçırılmayacak bir fırsat" olduğunu söyledi.
Sternfeld'in katıldığı toplantıdan görüntüler (Press TV X)
DAVET İKİ HAFTA ÖNCE GELDİ
İsrail ile İran arasındaki "derin siyasi düşmanlık" göz önüne alındığında, bir İsrailli akademisyenin İran Cumhurbaşkanı ile aynı masada yer alması oldukça ilginç bir gelişme olarak değerlendirlirken Sternfeld, iki hafta önce kendisine gelen daveti ilk aldığında büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.
İRAN TOPLANTIYI FARKLI YANSITTI
Sternfeld, bu davetin bir "dinler arası diyalog" olarak duyurulduğunu ancak İran medyasının görüşmeyi "dini liderler ve bilim insanlarıyla yapılan bir toplantı" olarak nitelendirdiğini aktardı.
Toplantı İran merkezli yayın organlarında ʺdin adamı ve akademisyenlerle toplantıʺ şeklinde aktarıldı
Başlangıçta davetin gerçek olup olmadığından emin olmadığını söyleyen Sternfeld inceleme yaptıktan sonra davetin meşru olduğunu anladığını belirtti.
İSRAİLLİ OLDUĞUNU AÇIKLADI
Sternfeld, aldığı daveti kabul etmeden önce İsrailli olduğunu açıkladığını ve bu durumun İran yetkilileri tarafından sorun olarak görülmemesine şaşırdığını ifade ederek, "Durumu açıkça ortaya koymak adına İsrail vatandaşı olduğumu bildirdim, fakat bana bunun bir sorun yaratmayacağı söylendi" dedi.
İSRAİL İZİN VERDİ
Yine de İsrail yasalarına göre düşman devlet yetkilileriyle temas kurmak yasak olduğundan, katılımının hukuki açıdan uygun olup olmadığını da sorguladı.
İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmeler sonucunda bu toplantıya katılmasının uygun olduğuna karar verdiğini söyledi.
Toplantıya katılmanın kolay bir karar olmadığını belirten Sternfeld, "Bunun bir tuzak olup olmadığını düşündüm," dedi.
Sternfeld'in katıldığı toplantıdan görüntüler (Press TV X)
TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?
New York'ta düzenlenen toplantıya birçok Amerikalı Yahudi temsilcisi katıldı. Katılımcılar arasında Filistin yanlısı olarak lanse edilen "Trans aktivist" Abby Stein ve Şiilik ve Yahudi düşüncesi üzerine çalışmalar yapan Profesör Ezra Tzfadya ile Siyonizm karşıtı bir Ortodoks Yahudilerin oluşturduğu Neturei Karta temsilcileri de bulunuyordu. Sternfeld, toplantıya katılan tek İsrailli olduğunu söyledi.
Sternfeld'in katıldığı toplantıdan görüntüler (Press TV X)
Yaklaşık 90 dakika süren toplantının oldukça resmi bir havada geçtiğini belirten Sternfeld, Pezeşkiyan'ın tüm sorulara toplu yanıt verdiğini aktardı. Pezeşkiyan'ın konuşmasında "dinler arası diyalog" vurgusu yaparak, "İslam'ın diğer tek tanrılı dinlere duyduğu derin saygıyı ve ortak değerleri" tartıştığını söyledi. Sternfeld, Pezeşkiyan'ın ayrıca Lübnan ve Gazze için dayanışma mesajı verdiğini anlatarak Gazze'de yaşananlarla İsrail - Hizbullah arasındaki gerilimlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu söylediğini bu iki cepheyi birlikte değerlendirmenin önemine işaret ettiğini anlattı.