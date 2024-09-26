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Mesut Pezeşkiyan'ın New York'taki "sır" toplantıları: İsrailli Profesör itiraf etti! Medyaya nasıl yansıttılar? | İran'daki çekişmenin ses kayıtları

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta gerçekleştirdiği toplantılar ilginç bir çekişmeyi ve İran'ın ikircikli tavrını ortaya koydu. İran dini lideri Ali Hamaney'in medyadaki kalemleri tarafından "ABD'li yetkililerle görüşme" uyarısı yapılan Mesut Pezeşkiyan'ın ABD'li isimlerle katıldığı bir toplantıda "İsrail'in aynısını yapması halinde İran'ın silahsızlanmaya hazır olduğunu" söylediğine ilişkin ses kayıtları sızdırıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi kayıtların yalan olduğunu savunurken İsrailli Profesör Lior Sternfeld'in itirafları gündeme bomba gibi düştü. Lior Sternfeld, İsrail'den izin alarak Mesut Pezeşkiyan ile bir toplantıya katıldığını ve toplantıda Pezeşkiyan'ın neler söylediğini anlattı. Peki İran bu görüşmeyi medyaya nasıl servis etti, söz konusu toplantıda neler konuşuldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 11:59 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 12:04
Mesut Pezeşkiyan’ın New York’taki sır toplantıları: İsrailli Profesör itiraf etti! Medyaya nasıl yansıttılar? | İran’daki çekişmenin ses kayıtları

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İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki temasları, İran'ın diplomatik duruşunda yaşanan ikircikli tavırları ortaya çıkardı.

HAMANEY'İN KALEMLERİNDE PEZEŞKİYAN'A UYARI
İbrahim Reisi'nin şaibeli helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı seçilen "reformist" Mesut Pezeşkiyan ziyaret öncesi İran dini lideri Ali Hamaney'in medyadaki kalemi olarak bilinen Kayhan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Şeriatmedari tarafından "ABD'li yetkililerle görüşme" konusunda sert uyarılarda bulunarak reformistleri "Batılı kuklalar" olarak tanımladı.

Pezeşkiyan 22 Eylül'de John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na indi (Iran International)Pezeşkiyan 22 Eylül'de John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na indi (Iran International)

SES KAYITLARI SIZDI: SİLAH BIRAKIRIZ
Ancak bu uyarılara rağmen, Pezeşkiyan'ın New York'ta "ABD'li medya temsilcileri" ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve burada İran'ın silah bırakabileceğine ilişkin konuşma yaptığına dair ses kayıtları sızdırıldı.

Iran International'da yer alan haber (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)Iran International'da yer alan haber (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

Londra'da yayın yapan Iran International tarafından haberleştirilen ses dosyasında Pezeşkiyan'ın Amerikan medya temsilcilerine, İsrail'in de aynısını yapması halinde İran'ın silahsızlanmaya hazır olduğunu söylediği yer alıyor. Pezeşkiyan'ın, "Dünyaya barış ve güvenlik getirmeye yardımcı olun. Biz hazırız. Biz savaş istemiyoruz. Hiçbir ülkenin toprağına talip değiliz ve herhangi bir yerde karışıklık çıkarmak istemiyoruz." dediği iddia edildi.

Mesud Pezeşkiyan New York'ta ABD'li medya kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi ( İran Cumhurbaşkanlığı / Anadolu Ajansı )Mesud Pezeşkiyan New York'ta ABD'li medya kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi ( İran Cumhurbaşkanlığı / Anadolu Ajansı )

DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ SES KAYITLARINI YALANLADI
İran Dışişleri Bakanı ve Pezeşkiyan'ın yardımcısı Abbas Arakçi kayıtların yalan olduğunu savundu. Arakçi, "Bildirilenin aksine, Pezeşkiyan New York'ta bazı Amerikalı medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarını ve Lübnan'a yönelik saldırganlığını şiddetle kınadı. Bu suçların tüm insani ve uluslararası standartları ihlal ettiğini ve durdurulması gerektiğini vurguladı. Şehit Haniye'nin öldürülmesi de dahil olmak üzere bu suçların cevapsız kalmayacağını ve cevabın zamanında verileceğini açıkça belirtti" iddiasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi (Anadolu Ajansı)İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi (Anadolu Ajansı)

İSRAİLLİ PROFESÖRDEN ŞOK İTİRAFLAR: PEZEŞKİYAN İLE TOPLANTIYA KATILDIM
Bu iddiala Tahran'ı karıştırırken İsrailli Profesör Lior Sternfeld, İsrail'den özel izin alarak Pezeşkiyan ile New York'ta bir toplantıya katıldığını açıkladı.

İsrailli Profesör Lior Sternfeld söz konusu toplantının "Dinler arası diyalog" temalı olduğunu ancak İran'ın bunu medyaya farklı şekilde yansıttığını savundu.

Lior Sternfeld (X)Lior Sternfeld (X)

Peki İran İsrailli bu görüşmeyi medyaya nasıl servis etti, söz konusu toplantıda neler konuşuldu?

Penn State Üniversitesi'nde tarih ve Yahudi çalışmaları ile İran üzerine çalışmalarıyla tanınan Sternfeld, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın bir grup Yahudi temsilciyi bir araya geldiğini söyledi.

Haaretz'e verdiği demeçte, İran Cumhurbaşkanı ile aynı odada olmanın "kaçırılmayacak bir fırsat" olduğunu söyledi.

Sternfeld'in katıldığı toplantıdan görüntüler (Press TV X)Sternfeld'in katıldığı toplantıdan görüntüler (Press TV X)

DAVET İKİ HAFTA ÖNCE GELDİ
İsrail ile İran arasındaki "derin siyasi düşmanlık" göz önüne alındığında, bir İsrailli akademisyenin İran Cumhurbaşkanı ile aynı masada yer alması oldukça ilginç bir gelişme olarak değerlendirlirken Sternfeld, iki hafta önce kendisine gelen daveti ilk aldığında büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

İRAN TOPLANTIYI FARKLI YANSITTI
Sternfeld, bu davetin bir "dinler arası diyalog" olarak duyurulduğunu ancak İran medyasının görüşmeyi "dini liderler ve bilim insanlarıyla yapılan bir toplantı" olarak nitelendirdiğini aktardı.

Toplantı İran merkezli yayın organlarında ʺdin adamı ve akademisyenlerle toplantıʺ şeklinde aktarıldıToplantı İran merkezli yayın organlarında ʺdin adamı ve akademisyenlerle toplantıʺ şeklinde aktarıldı

Başlangıçta davetin gerçek olup olmadığından emin olmadığını söyleyen Sternfeld inceleme yaptıktan sonra davetin meşru olduğunu anladığını belirtti.

İSRAİLLİ OLDUĞUNU AÇIKLADI
Sternfeld, aldığı daveti kabul etmeden önce İsrailli olduğunu açıkladığını ve bu durumun İran yetkilileri tarafından sorun olarak görülmemesine şaşırdığını ifade ederek, "Durumu açıkça ortaya koymak adına İsrail vatandaşı olduğumu bildirdim, fakat bana bunun bir sorun yaratmayacağı söylendi" dedi.

İSRAİL İZİN VERDİ
Yine de İsrail yasalarına göre düşman devlet yetkilileriyle temas kurmak yasak olduğundan, katılımının hukuki açıdan uygun olup olmadığını da sorguladı.

İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmeler sonucunda bu toplantıya katılmasının uygun olduğuna karar verdiğini söyledi.

Toplantıya katılmanın kolay bir karar olmadığını belirten Sternfeld, "Bunun bir tuzak olup olmadığını düşündüm," dedi.

Sternfeld'in katıldığı toplantıdan görüntüler (Press TV X)Sternfeld'in katıldığı toplantıdan görüntüler (Press TV X)

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?
New York'ta düzenlenen toplantıya birçok Amerikalı Yahudi temsilcisi katıldı. Katılımcılar arasında Filistin yanlısı olarak lanse edilen "Trans aktivist" Abby Stein ve Şiilik ve Yahudi düşüncesi üzerine çalışmalar yapan Profesör Ezra Tzfadya ile Siyonizm karşıtı bir Ortodoks Yahudilerin oluşturduğu Neturei Karta temsilcileri de bulunuyordu. Sternfeld, toplantıya katılan tek İsrailli olduğunu söyledi.

Sternfeld'in katıldığı toplantıdan görüntüler (Press TV X)Sternfeld'in katıldığı toplantıdan görüntüler (Press TV X)

Yaklaşık 90 dakika süren toplantının oldukça resmi bir havada geçtiğini belirten Sternfeld, Pezeşkiyan'ın tüm sorulara toplu yanıt verdiğini aktardı. Pezeşkiyan'ın konuşmasında "dinler arası diyalog" vurgusu yaparak, "İslam'ın diğer tek tanrılı dinlere duyduğu derin saygıyı ve ortak değerleri" tartıştığını söyledi. Sternfeld, Pezeşkiyan'ın ayrıca Lübnan ve Gazze için dayanışma mesajı verdiğini anlatarak Gazze'de yaşananlarla İsrail - Hizbullah arasındaki gerilimlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu söylediğini bu iki cepheyi birlikte değerlendirmenin önemine işaret ettiğini anlattı.

Pezeşkiyan (AA)Pezeşkiyan (AA)

Pezeşkiyan'ın İran'ın Temmuz ayında Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye yapılan suikastı "İsrail provokasyonu" olarak nitelendirdiğini ve bu olaya şu ana kadar yanıt vermediklerini söyledi.

"İRAN EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR KÖTÜLÜK DEĞİL"
Toplantının sonunda, Sternfeld Pezeşkiyan'a yazdığı kitabını hediye ettiğini ve İran'ın Ortadoğu'da yapıcı bir rol oynamak için eşsiz bir konumda olduğuna inandığını ifade ettiğini söyledi.

"BARIŞTAN SONRA FİLİSTİN'E VERDİĞİMİZ DESTEĞİ SONA ERDİRİRİZ"
Pezeşkiyan'ın ise İsrail ve Filistinliler tatmin edici bir barış anlaşmasına vardığında, İran'ın Filistin mücadelesine verdiği desteği sona erdireceğini belirtti. Sternfeld, Pezeşkiyan'a bu mesajı Batı kamuoyuna doğrudan iletmesinin olumlu bir etki yaratacağını söylediğini de anlattı.

Sternfeld, İsrail'i yöneten liderleri İran'ı şeytanlaştıran anlatıdan uzaklaşmaya davet etti. Sternfeld,, Haaretz'e verdiği demeçte, "İran eşi benzeri olmayan bir kötülük değil. Diğer bölgesel aktörler gibi bir aktör ve ona buna göre yaklaşmalıyız. Ne yazık ki liderlerimiz bunu yapmıyor," dedi. Sternfeld, İsrail'in şu an Lübnan'daki saldırılarını eleştirerek, bölgedeki güvenliğin ancak kapsamlı bir çözümle sağlanabileceğini ifade etti.

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