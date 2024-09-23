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Ümraniye'de polisi şehit eden Yunus Emre Geçti kimdir? İşte sabıka kaydı

Ümraniye'de Türkiye'yi yasa boğan olayda 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, kendisini yakalamak isteyen polis memurlarından birinin silahını alarak 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Saldırının ardından kaçan Yunus Emre Geçti, emniyet güçlerinin yoğun çalışmaları sonucunda yakalandı. Peki Ümraniye'de polisi şehit eden Yunus Emre Geçti kimdir? İşte suç kaydı...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 12:00 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 13:04
Ümraniye’de polisi şehit eden Yunus Emre Geçti kimdir? İşte sabıka kaydı

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Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Geçti'yi tespit ederek takibe aldı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan Geçti, polis memurlarına direndi. Bu esnada bir polis memurunun silahını ele geçiren saldırgan, ateş açarak polis memuru Şeyda Yılmaz'ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Ümraniye'de Polisi Şehit Eden Yunus Emre Geçti Kimdir?

Çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli Yunus Emre hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtildi.

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Ümraniyede polis memuru Şeyda Yılmazı şehit eden Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı: Çocuğa cinsel istismar...Ümraniyede polis memuru Şeyda Yılmazı şehit eden Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı: Çocuğa cinsel istismar...
Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı: Çocuğa cinsel istismar...

Yunus Emre Geçti'nin Suç Kaydı

Genç yaşına rağmen 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'nin suç dosyası dikkat çekiyor. İşte Geçti'nin karıştığı suçlar:

Uyuşturucu Ticareti: 1 adet

Uyuşturucu Kullanma: 8 adet

Kasten Yaralama: 2 adet

Cinsel Taciz: 1 adet

Yağma: 2 adet

Gasp: 1 adet

Hırsızlık: 1 adet

Mala Zarar Verme: 2 adet

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