Ümraniye’de polisi şehit eden Yunus Emre Geçti kimdir? İşte sabıka kaydı

Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Geçti'yi tespit ederek takibe aldı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan Geçti, polis memurlarına direndi. Bu esnada bir polis memurunun silahını ele geçiren saldırgan, ateş açarak polis memuru Şeyda Yılmaz'ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.