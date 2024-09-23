Ümraniye’de polisi şehit eden Yunus Emre Geçti kimdir? İşte sabıka kaydı

Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Geçti'yi tespit ederek takibe aldı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan Geçti, polis memurlarına direndi. Bu esnada bir polis memurunun silahını ele geçiren saldırgan, ateş açarak polis memuru Şeyda Yılmaz'ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Ümraniye'de Polisi Şehit Eden Yunus Emre Geçti Kimdir?
Çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli Yunus Emre hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtildi.
Yunus Emre Geçti'nin Suç Kaydı
Genç yaşına rağmen 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'nin suç dosyası dikkat çekiyor. İşte Geçti'nin karıştığı suçlar:
Uyuşturucu Ticareti: 1 adet
Uyuşturucu Kullanma: 8 adet
Kasten Yaralama: 2 adet
Cinsel Taciz: 1 adet
Yağma: 2 adet
Gasp: 1 adet
Hırsızlık: 1 adet
Mala Zarar Verme: 2 adet