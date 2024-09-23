Bursa’da eğitim uçağı düştü! Acı haber: İki pilot öldü

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düştü. Öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı hayatını kaybetti.
Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düştü. Öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı hayatını kaybetti.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Açıklamada, kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.