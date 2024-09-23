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Bursa'da eğitim uçağı düştü! Acı haber: İki pilot öldü

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düştü. Öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 09:38 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 09:52
Bursa’da eğitim uçağı düştü! Acı haber: İki pilot öldü

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Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düştü. Öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı hayatını kaybetti.

Bursa'da eğitim uçağı düştü

Düşen uçağın enkazı (DHA)Düşen uçağın enkazı (DHA)

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

Düşen uçağın enkazı (AA)Düşen uçağın enkazı (AA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Açıklamada, kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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