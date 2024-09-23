İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir polis şehit oldu. Motosiklet hırsızlığı suçundan Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından yakalanan bir şahıs polis ekiplerinin dikkatli takibi sonucu firar etti. Olayın ardından emniyet güçleri zanlının yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.