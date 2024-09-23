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Şeyda Yılmaz kimdir? Ümraniye'de şehit olan polis Şeyda Yılmaz kaç yaşındaydı?

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanan olay büyük bir infial yarattı. Motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan bir şüpheli polisle girdiği arbede sırasında silah kullanarak bir polis memurunu şehit etti. Olayda bir polis memuru ile bir sivil de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında, "Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Şeyda Yılmaz görev esnasında çıkan çatışmada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 10:07 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 10:09
Şeyda Yılmaz kimdir? Ümraniye’de şehit olan polis Şeyda Yılmaz kaç yaşındaydı?

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir polis şehit oldu. Motosiklet hırsızlığı suçundan Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından yakalanan bir şahıs polis ekiplerinin dikkatli takibi sonucu firar etti. Olayın ardından emniyet güçleri zanlının yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

ŞEYDA YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Kadın polis memuru Şeyda Yılmaz 27 yaşındaydı. İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüpheli yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu Şeyda Yılmaz'ı şehit etti.

Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı.

Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yaralı polis ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor.

Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

"Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Şeyda Yılmaz görev esnasında çıkan çatışmada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasında bulunan Yerlikaya, çatışmada Polis Memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'nin de yaralandığını duyurdu.

"Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan kahramanımıza da acil şifalar diliyorum. Makamı âli olsun." dedi.

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