Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı: Çocuğa cinsel istismar...

ŞEYDA POLİS ŞEHİT OLDU

Olayda, polis memuru Şeyda Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Ümraniye'de yakalanan zanlının silahla ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu. (A HABER / Ekran görüntüsü) ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı. Açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Polis katili Yunus Emre Geçti 26 AYRI SUÇ KAYDI!

Öte yandan polis Şeyda Yılmaz'ı şehit edip, 1 polis ile kendi annesini yaralayan Yunus Emre Geçti'nin kasten yaralama, cinsel taciz, yağma, gasp, motosiklet hırsızlığı, çocuğun cinsel istismarı, mala zarar verme ve uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 26 adet suç kaydı olduğu belirtildi.

Ümraniye'de Yunus Emre Geçti'nin polis memuru Şeyda Yılmaz'a ateş ettiği anlar (DHA) OLAY ANI KAMERADA

Saldırı anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.