Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı: Çocuğa cinsel istismar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
POLİS MEMURLARINA ATEŞ AÇTI
Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı.
Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz da karşılık verdi.
ŞEYDA POLİS ŞEHİT OLDU
Olayda, polis memuru Şeyda Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı.
Açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
26 AYRI SUÇ KAYDI!
Öte yandan polis Şeyda Yılmaz'ı şehit edip, 1 polis ile kendi annesini yaralayan Yunus Emre Geçti'nin kasten yaralama, cinsel taciz, yağma, gasp, motosiklet hırsızlığı, çocuğun cinsel istismarı, mala zarar verme ve uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 26 adet suç kaydı olduğu belirtildi.
OLAY ANI KAMERADA
Saldırı anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Söz konusu görüntülerde, polisin şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalıştığı görüldü.
Bu esnada şüpheli, polisin silahını alarak ateş açtığı ve polisin de anında karşılık verdi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Şüpheli ateş açarak kaçarken, yaralanan polisin yanına ise diğer arkadaşları koşarak geldi.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.