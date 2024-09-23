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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı: Çocuğa cinsel istismar...

İstanbul Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı suçundan firari 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, operasyon sırasında yaşanan arbedede polisin silahını alıp 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etti. Geçti’nin suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Geçti’nin çocuğa cinsel istismardan kasten yaralamaya, gasptan yağmaya 26 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 04:27 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 10:07
Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı: Çocuğa cinsel istismar...

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ümraniye'de silahlı çatışma! Ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Ümraniye'de yakalanan zanlının silahla ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu. (İHA/ Ekran görüntüsü)Ümraniye'de yakalanan zanlının silahla ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu. (İHA/ Ekran görüntüsü)

POLİS MEMURLARINA ATEŞ AÇTI
Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı.

19 yaşındaki saldırganın 26 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı

Ümraniye'de yakalanan zanlının silahla ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu. (DHA)Ümraniye'de yakalanan zanlının silahla ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu. (DHA)

Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz da karşılık verdi.

ŞEYDA POLİS ŞEHİT OLDU
Olayda, polis memuru Şeyda Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Ümraniye'de yakalanan zanlının silahla ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu. (A HABER / Ekran görüntüsü)Ümraniye'de yakalanan zanlının silahla ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu. (A HABER / Ekran görüntüsü)

ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı.

Açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Polis katili Yunus Emre Geçti Polis katili Yunus Emre Geçti

26 AYRI SUÇ KAYDI!
Öte yandan polis Şeyda Yılmaz'ı şehit edip, 1 polis ile kendi annesini yaralayan Yunus Emre Geçti'nin kasten yaralama, cinsel taciz, yağma, gasp, motosiklet hırsızlığı, çocuğun cinsel istismarı, mala zarar verme ve uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 26 adet suç kaydı olduğu belirtildi.

Ümraniye'de Yunus Emre Geçti'nin polis memuru Şeyda Yılmaz'a ateş ettiği anlar (DHA)Ümraniye'de Yunus Emre Geçti'nin polis memuru Şeyda Yılmaz'a ateş ettiği anlar (DHA)

OLAY ANI KAMERADA
Saldırı anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Ümraniye'de suç makinesi firari Yunus Emre Geçti polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti (DHA)Ümraniye'de suç makinesi firari Yunus Emre Geçti polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti (DHA)

Söz konusu görüntülerde, polisin şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalıştığı görüldü.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz (DHA)Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz (DHA)

Bu esnada şüpheli, polisin silahını alarak ateş açtığı ve polisin de anında karşılık verdi.

İNCELEME SÜRÜYOR
Şüpheli ateş açarak kaçarken, yaralanan polisin yanına ise diğer arkadaşları koşarak geldi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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