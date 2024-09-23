Sinan Ateş olayında kamera kayıtlarını inceleyen bilirkişi raporu dava dosyasında

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş (Takvim Foto Arşiv)

"Özyağcı'nın Ateş'e defaten ateş ettiği ve Özyağcı dışında Ateş'e ateş eden olmadığı görülmektedir. Özyağcı'nın Bozkurt'a ateş ettiği ve sol tarafından yaraladığı görülmektedir. Özyağcı'nın Keçik'e doğru ateş ettiği görülmektedir. Keçik'in, yerde yatan Ateş'in üzerinden tabanca alarak Özyağcı'nın kaçtığı tarafa doğru ateş ettiği görülmektedir. Bozkurt'un, Ateş'in yattığı yerde eğilir vaziyette Keçik'e bir şey verdiği ancak görüntülerden verilen maddenin tabanca olup olmadığı anlaşılamamıştır."

OLAY

Ateş, Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, cinayetle ilgili 22 kişi hakkında açılan davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Duruşmaya 30 Eylül'de devam edilecek.