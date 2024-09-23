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Baybur'ta PKK operasyonu! Elebaşı Murat Karayılan'la fotoğrafı ortaya çıktı

Bayburt'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.Şüphelilerden birinin terör örgütü üst düzey yöneticilerinden olan Murat Karayılan'la fotoğrafları olduğu ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 16:38 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 16:38
Baybur’ta PKK operasyonu! Elebaşı Murat Karayılan’la fotoğrafı ortaya çıktı

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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli Y.Y., S.Y. A.Y. ve A.M. gözaltına alındı.

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Operasyon kapsamında örgüt üyesi Y.Y.'nin, PKK'nın elebaşları Murat Karayılan ve Süleyman Şahin ile fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca şüpheli Y.Y. ile S.Y.'nin sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığı da tespit edildi.

Bayburt’ta PKK/KCK operasyonu (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Bayburt’ta PKK/KCK operasyonu (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tamamlanan sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. ve S.Y., tutuklandı.

Operasyon ait görüntüler, polis kamerasına anbean yansıdı.

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