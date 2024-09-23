Baybur’ta PKK operasyonu! Elebaşı Murat Karayılan’la fotoğrafı ortaya çıktı

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli Y.Y., S.Y. A.Y. ve A.M. gözaltına alındı.

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Operasyon kapsamında örgüt üyesi Y.Y.'nin, PKK'nın elebaşları Murat Karayılan ve Süleyman Şahin ile fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca şüpheli Y.Y. ile S.Y.'nin sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığı da tespit edildi.

Bayburt’ta PKK/KCK operasyonu (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tamamlanan sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. ve S.Y., tutuklandı.

Operasyon ait görüntüler, polis kamerasına anbean yansıdı.