CHP'nin Atatürk istismarı bir kez daha tescillendi! Ediz Ün'den "Mustafa Kemal'in izinde" kaçakçılık... Arşivden çıkan itiraf

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)





ARŞİV UNUTMAZ: SIKIŞINCA ATATÜRK DEYİP DEVAM EDİYORUZ



Öte yandanCHP'liler Atatürk'ü sıkışınca çıkış kapısı olarak görmesi büyük tepki çekti.



Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek için yaptığı konuşmada, "Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alıyoruz" itirafında bulunmuştu.





Özel konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Bizim seçmenimiz hep kızar, kapıyı çarpar gider. En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var"





