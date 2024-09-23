CHP'nin Atatürk istismarı bir kez daha tescillendi! Ediz Ün'den "Mustafa Kemal'in izinde" kaçakçılık... Arşivden çıkan itiraf

Cumhuriyet Halk Partisi 'kaçakçılığa' düştü.
CHP Edirne milletvekili Ediz Ün'a ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde bir cipi durdurdu. Araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etti.