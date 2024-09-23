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CHP'nin Atatürk istismarı bir kez daha tescillendi! Ediz Ün'den "Mustafa Kemal'in izinde" kaçakçılık... Arşivden çıkan itiraf

İsmi kaçaklık suçuna karışan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, sıkışınca kendini Atatürk ilke ve hedefleri doğrultusunda çalıştığını vurgulayarak savundu. Ün'ün bu savunması büyük tepki çekerken akıllara "Biz sıkışınca Milli Mücadele'den, Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsederek alkış alıyoruz" itirafında bulunan Özgür Özel geldi. Böylelikle CHP'lilerin Atatürk istismarı bir kez daha tescillendi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 09:18 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 09:37
CHP’nin Atatürk istismarı bir kez daha tescillendi! Ediz Ün’den Mustafa Kemal’in izinde kaçakçılık... Arşivden çıkan itiraf

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Cumhuriyet Halk Partisi 'kaçakçılığa' düştü.

CHP Edirne milletvekili Ediz Ün'a ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde bir cipi durdurdu. Araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etti.

Çakarlı araçla kaçakçılık! CHP milletvekili Ediz Ünün aracından neler çıktı!Çakarlı araçla kaçakçılık! CHP milletvekili Ediz Ünün aracından neler çıktı!


Şüpheliler, "gümrük kaçakçılığı" suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Aracın CHP'li Ediz Ün'e ait olduğu tespit edildi.

KAÇAKÇILIĞA 'ATATÜRK' MASKELİ SAVUNMA

Kaçakçılığa ortak olan CHP'li Ün'ün savunması ise 'pes' dedirtti. Ün, kendini Atatürk ilke ve hedefleri doğrultusunda çalıştığını vurgulayarak savundu. Bu durum sosyal medyada tepki topladı.

Aracıyla kaçakçılık yapan CHP'li Ediz Ün (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Aracıyla kaçakçılık yapan CHP'li Ediz Ün (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

CHP'li vekil şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz ve şehrimiz için kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda ülkemizin tamamında ve şehrimiz Edirne'de çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bu çalışmalarımı sürdürmek için birden fazla araç kullanmaktayım. Şoförlerimden birinin bir cahilliği sonucu böyle bir olay yaşanmıştır. En büyük üzüntüm CHP'nin adının böyle bir olayda kullanılıyor olmasıdır.Bu şahıslardan şikayetçi olduğuma dair dilekçeyi de avukatım ile birlikte bizzat adliyeye giderek nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunmuş bulunmaktayım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


ARŞİV UNUTMAZ: SIKIŞINCA ATATÜRK DEYİP DEVAM EDİYORUZ

Öte yandanCHP'liler Atatürk'ü sıkışınca çıkış kapısı olarak görmesi büyük tepki çekti.

Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek için yaptığı konuşmada, "Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alıyoruz" itirafında bulunmuştu.


Özel konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Bizim seçmenimiz hep kızar, kapıyı çarpar gider. En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var"

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