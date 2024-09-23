Arnavutluk’ta Bektaşi Devleti kuruluyor! Vatikan değil FETÖ benzeri yapı: Perde arkasından İsrail ve Soros çıktı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama , başkent Tiran'da "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" olarak adlandırılacak bir oluşum kuracaklarını, bu yapının planlarını yakın gelecekte açıklayacağını bildirdi.

Arnavutluk Başbakanı Rama (AA)

VATİKAN TARZI YAPI

Başbakan Rama, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından The New York Times (NYT) gazetesinin sorularını yanıtladı. Haberde, "Başbakan Edi Rama, dini hoşgörüyü teşvik etmek için Bektaşilere, 'Vatikan tarzı' bir anklav vermek istiyor." ifadesi kullanıldı.

Habere göre, yeni devletin amacının Arnavutluk'un gurur duyduğu hoşgörülü bir İslam anlayışını teşvik etmek olduğunu belirten Rama, "Bu hazineye, yani dini hoşgörüye sahip çıkmalıyız ve bunu asla hafife almamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

NATO MÜTTEFİKLERİ BİLGİLENDİRİLMEDİ

Rama, planı sadece en yakın yardımcılarından birkaçının bildiğini ve ABD gibi NATO müttefiklerinin bilgilendirilmediğini belirtti.