Arnavutluk’ta Bektaşi Devleti kuruluyor! Vatikan değil FETÖ benzeri yapı: Perde arkasından İsrail ve Soros çıktı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" olarak adlandırılacak bir oluşum kuracaklarını, bu yapının planlarını yakın gelecekte açıklayacağını bildirdi.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" olarak adlandırılacak bir oluşum kuracaklarını, bu yapının planlarını yakın gelecekte açıklayacağını bildirdi.
VATİKAN TARZI YAPI
Başbakan Rama, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından The New York Times (NYT) gazetesinin sorularını yanıtladı. Haberde, "Başbakan Edi Rama, dini hoşgörüyü teşvik etmek için Bektaşilere, 'Vatikan tarzı' bir anklav vermek istiyor." ifadesi kullanıldı.
Habere göre, yeni devletin amacının Arnavutluk'un gurur duyduğu hoşgörülü bir İslam anlayışını teşvik etmek olduğunu belirten Rama, "Bu hazineye, yani dini hoşgörüye sahip çıkmalıyız ve bunu asla hafife almamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
NATO MÜTTEFİKLERİ BİLGİLENDİRİLMEDİ
Rama, planı sadece en yakın yardımcılarından birkaçının bildiğini ve ABD gibi NATO müttefiklerinin bilgilendirilmediğini belirtti.
PLANLARI YAKIN GELECEKTE AÇIKLANACAK
Başkent Tiran'da kurulacak ve "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" olarak adlandırılacak bir oluşumun planlarını yakın gelecekte açıklayacağını ifade eden Rama, söz konusu yapının kurulmasının zaman alacağını ifade etti.
ORDUSU OLMAYACAK
Yeni kurulacak devletin ordu, sınır muhafızları ve mahkemeye sahip olmayacağını kaydeden Rama, pasaport renginin yeşil olacağını ancak pasaport almaya kimin uygun olacağı gibi detayların üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.
Rama, bunun bir mülkiyet meselesi olmadığını, manevi bir mesele olduğunu söyledi.
ARNAVUTLUK BAŞBAKANLIK BASIN OFİSİ HABERİ DOĞRULADI
Arnavutluk Başbakanlık Basın Ofisi, NYT'de yayımlanan bu haberin içeriğini AA muhabirine doğruladı. Haberde, kurulması planlanan yeni devletin, dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan'ın sadece dörtte biri büyüklüğünde olacağı belirtiliyor.
Arnavutluk'ta yapılan son nüfus sayımı verilerine göre, yaklaşık 2 milyon 400 bin olan toplam nüfusun yaklaşık 115 binini Bektaşiler oluşturuyor.
Kurulacak devletin başına "Baba Mondi" olarak tanınan Bektaşi dervişi Edmond Brahimaj'ın geçmesi bekleniyor.
NASIL BİR DEVLET OLACAK?
Başkent Tiran'da 109 dönümlük bir arazi üzerine kurulması planlanan devlet, tıpkı Vatikan gibi kendi idaresine ve pasaportuna sahip olacak. Uluslararası avukatlar da dahil olmak üzere hukuk uzmanlarından oluşan bir ekip, yeni devletin egemen statüsünü tanımlayan bir yasa tasarısı hazırlıyor. Tasarının Rama'nın iktidardaki Sosyalist Partisi tarafından kontrol edilen Parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. Hayata geçmesi halinde hangi ülkelerin Bektaşi devletinin egemenliğini tanıyacağı henüz belirsizken, Rama İran'dan gelebilecek tepkiyle de ilgilenmediğini belirtiyor. Arnavutluk, 2022'de devlet kurumlarına düzenlenen siber saldırıların arkasında olduğu gerekçesiyle İran'la diplomatik ilişkileri kesmişti.
"ALLAH HİÇBİR ŞEYİ YASAKLAMAZ"
Yeni devletin başkanlığını, "Baba Mondi" olarak tanınan Bektaşi dervişi Edmond Brahimaj üstlenecek. "Allah hiçbir şeyi yasaklamaz; bu yüzden bize akıl verdi" diyen Baba Mondi'nin devletinde dini hoşgörü esas olacak.
ALKOL YASAK DEĞİL
Alkol yasağı uygulanmayacak, kadınların istedikleri gibi giyinmelerine izin verilecek ve hiçbir yaşam tarzı kuralı konmayacak. Bektaşi devleti için küçük bir istihbarat birimi kurulacak; ancak bir ordu, sınır muhafızları veya mahkemeleri olmayacak. Pasaport rengi olarak İslam'la özdeştirilen "yeşil" tercih edilecek. "Bir devleti hak ediyoruz. İslam hakkında gerçeği söyleyen biziz" diyen Baba Mondi, ülke nüfusunun yarısını oluşturan Müslümanların tamamının Bektaşi olduğunu öne sürüyor.
İSRAİL VE SOROS BAĞLANTILARI
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, projenin İsrail ve George Soros bağlantısına dikkat çekti. Altınok, "George Soros'un oğlunun Açık Toplum Vakfı vasıtasıyla Arnavutluk'ta yoğun faaliyetleri var. İsrail Cumhurbaşakanın geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'a yaptığı ziyaret gözden kaçırılmamalı." ifadelerini kullandı.
Altınok yazısında şu ifadelere yer verdi:
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, başkent Tiran'da 'Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti' adında bir oluşum kuracaklarını duyurması gündemin ilk maddesi.
New York Times'ta yer alan habere göre Başbakan Rama, dini hoşgörüyü teşvik etmek için Bektaşilere, Vatikan tarzı bir anklav vermek istiyor.
Herkes Euronews'in "içki serbest olacak" başlığıyla gördüğü gelişmeyi "Nereden çıktı bu Bektaşi devleti" diye şaşkınlıkla tartışmaya başladı. Ben de böyle bir girişimin Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olacağını, konuyu en iyi bilen isimlerden biri olan Araştırmacı Osman Atalay'a sordum.
Atalay'ın detaylı anlatımlarından konuya giriş mahiyetinde çıkardığım sonuçlar şunlar:
Arnavutluk 3 milyonluk müslüman nüfusu, Adriyetik'e olan kıyısı ve Yunanistan'a komşu olması gibi nedenlerle herkesin gözünü çevirdiği stratejik bir ülke.
Ülkedeki yüzde 5'e yakın Bektaşi nüfus üzerinde İran'ın da bir takım faaliyetleri olmuş. Ancak Bektaşiler ABD'ye yakın duruyorlar.
Proje bugünden yarına bir mesele değil. ABD ve İsrail 30 yıldır Balkanlarda nüfuz faaliyetleri yürütüyor.
George Soros'un oğlunun Açık Toplum Vakfı vasıtasıyla Arnavutluk'ta yoğun faaliyetleri var.
İsrail Cumhurbaşakanın geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'a yaptığı ziyaret gözden kaçırılmamalı. Zira Herzog devletin başına geçeceği söylenen "Baba Mondi" tarikatın şu lideriyle ve şaibeli bir isim olan Arnavutluk Müftüsü'yle de görüşmüştü.
Bu coğrafyada 600 yıllık mazisi olan Türkiye Bakanlar'daki "çevreleme harekâtını" hafife almamalı.
VATİKAN DEĞİL FETÖ
Devletin başına geçeceği iddia edilen Baba Mondi'nin sözde özgürlük ifadeleri, Soros ve İsrail bağlantısı kurulacak devletin Vatikan tarzı bir yapıdan çok FETÖ tarzı bir paralel yapıya işaret ettiğini gösteriyor.
Baba Mondi'nin Arnavutluk Hahamı Yoel Kaplan ile yakın ilişkileri bulunuyor. Hahamlılık Facebook sayfasının ana görseli Kaplan ve Mondi'nin fotoğrafından oluşuyor.
ABD MERKEZLİ NYT'DE DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE YORUMU
ABD merkezli New York Times'da yer alan haberde geçen ifadeler kurulacak devletin aynı zamanda Türkiye'ye karşı yeni bir yapılanma olacağı değerlendirmelerine neden oluyor. Zira haberde, "Bektaşiler, yaklaşık bir asır önce, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk'ün faaliyetlerini durdurmasının ardından merkezlerini Türkiye'den Tiran'a taşımıştı." ifadeleri yer alıyor.