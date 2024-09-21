Çakarlı araçla kaçakçılık! CHP milletvekili Ediz Ün’ün aracından neler çıktı!

EDİZ ÜN: ŞİKAYETÇİYİM

Ediz Ün, olayla ilgili açıklamasında, "Aracımın rutin bakımı vardı ve İstanbul'a götürmesi için F.A. adlı kişiye verdim. Ancak bilgim dışında araca kaçak malzeme konmuş. Olayı duyduğumda hemen emniyet ekiplerine durumu bildirip, aracımın aranmasını istedim. Şu anda da F.A. ve Ç.R.Ç. hakkında şikayetçiyim" iddiasında bulundu.

CHP'li Ediz Ün'ün aracından kaçak elektronik sigara çıktı

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaçakçılıkla ilgili detaylı incelemeler sürdürülüyor.