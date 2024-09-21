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Çakarlı araçla kaçakçılık! CHP milletvekili Ediz Ün'ün aracından neler çıktı!

Edirne’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrolünde, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait çakarlı araçta binlerce kaçak elektronik sigara ve aparatı ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, yurtdışından getirildiği belirlenen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu tespit edildi. Olay sonrası açıklama yapan CHP'li Ediz Ün kendisini savunarak araçtakilerden şikayetçi oldu.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 19:25 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 19:33
Çakarlı araçla kaçakçılık! CHP milletvekili Ediz Ün’ün aracından neler çıktı!

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CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait lüks araçla kaçakçılık yapıldığı ortaya çıktı.

KOVALAMACA SONRASI DURDURULDU
Edirne'de uygulama noktasından kaçan çakarlı lüks otomobil, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu.

KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA
Durdurulan araçta yapılan aramada, yurtdışından getirildiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 2 bin civarında kaçak elektronik sigara ve aparatı bulundu.

CHP'li Ediz Ün'ün aracından kaçak elektronik sigara çıktı CHP'li Ediz Ün'ün aracından kaçak elektronik sigara çıktı

Aracın CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu ancak Ün'ün araçta olmadığı öğrenildi.

CHP Edirne Milletvekili Ediz ÜnCHP Edirne Milletvekili Ediz Ün

EDİZ ÜN: ŞİKAYETÇİYİM
Ediz Ün, olayla ilgili açıklamasında, "Aracımın rutin bakımı vardı ve İstanbul'a götürmesi için F.A. adlı kişiye verdim. Ancak bilgim dışında araca kaçak malzeme konmuş. Olayı duyduğumda hemen emniyet ekiplerine durumu bildirip, aracımın aranmasını istedim. Şu anda da F.A. ve Ç.R.Ç. hakkında şikayetçiyim" iddiasında bulundu.

CHP'li Ediz Ün'ün aracından kaçak elektronik sigara çıktı CHP'li Ediz Ün'ün aracından kaçak elektronik sigara çıktı

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaçakçılıkla ilgili detaylı incelemeler sürdürülüyor.

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