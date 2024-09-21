Çakarlı araçla kaçakçılık! CHP milletvekili Ediz Ün’ün aracından neler çıktı!

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait lüks araçla kaçakçılık yapıldığı ortaya çıktı.
KOVALAMACA SONRASI DURDURULDU
Edirne'de uygulama noktasından kaçan çakarlı lüks otomobil, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu.
CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait lüks araçla kaçakçılık yapıldığı ortaya çıktı.
KOVALAMACA SONRASI DURDURULDU
Edirne'de uygulama noktasından kaçan çakarlı lüks otomobil, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu.
KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA
Durdurulan araçta yapılan aramada, yurtdışından getirildiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 2 bin civarında kaçak elektronik sigara ve aparatı bulundu.
EDİZ ÜN: ŞİKAYETÇİYİM
Ediz Ün, olayla ilgili açıklamasında, "Aracımın rutin bakımı vardı ve İstanbul'a götürmesi için F.A. adlı kişiye verdim. Ancak bilgim dışında araca kaçak malzeme konmuş. Olayı duyduğumda hemen emniyet ekiplerine durumu bildirip, aracımın aranmasını istedim. Şu anda da F.A. ve Ç.R.Ç. hakkında şikayetçiyim" iddiasında bulundu.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaçakçılıkla ilgili detaylı incelemeler sürdürülüyor.