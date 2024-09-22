Başkan Erdoğan’dan BM çıkarması! İsrail zulmünü haykıracak mazlum Filistin’in sesi olacak... Hangi liderlerle görüşecek?

New York John F. Kenndy Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan BM zirvesi için New York'a hareket etti (AA) Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de ABD'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'ta (AA) İSRAİL ZULMÜNÜ HAYKIRACAK, MAZLUM FİLİSTİN'İN SESİ OLACAK Genel Kurul'da 14'üncü kez hitap edecek olan Erdoğan'ın 79'uncu BM Genel Kurulu'nda 21'inci yüzyılın en büyük trajedilerinden olan İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne ilişkin vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Türkiye, burada İsrail'e uluslararası baskının artması, Filistin'in BM'ye tam üye olması ve Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması gerektiğinin altını çizecek. BAĞIMSIZ FİLİSTİN'İN KURULMASI ŞART Erdoğan, barış için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin barış ve istikrar için şart olduğunu vurgulayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA) SOYKIRIM DAVASI İÇİN ÇAĞRI Türkiye, Güney Afrika'nın geçen yıl Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine soykırım suçlamasıyla başlattığı davaya müdahil olmak için başvurdu. İsrail'in işlediği insanlık suçlarının yanına kalmaması için dünya ülkelerine bu davaya destek vermeleri yönünde çağrı yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)



KKTC'YE AYRI PARANTEZ



Erdoğan, geçen yıl BM 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tüm devletlerini KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya çağırmıştı. Başkan Erdoğan'ın bu yıl da bu konuya değinmesi bekleniyor.







TÜRKEVİN'DE GÖRKEMLİ KARŞILAMA



Başkan Erdoğan'ı görmek isteyen Türk vatandaşları New York'ta bulunan Türkevi'nin önünde toplandı. Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla selamlaştıktan sonra Türkevi'ne giriş yaptı.





HANGİ LİDERLERLE TEMASLARDA BULUNACAK?



A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD programında hangi liderler ile temaslarda bulunacağına dair detayları paylaştı.

A haber muhabiri Rüya Akkuş şu ifadeleri kullandı:



"Başkan Erdoğan'ın bugün bir programı olmamakla birlikte, yarından itibaren kabullere başlayacak. Programda ilk kabul Arnavutluk Başbakanı Edi Rama olacak. Ardından burada Düşünce Kuruluşu Temsilcileri ile yuvarlak masa toplantısına katılacak ve onlara bir hitabı olacak. Yine Sırbıstan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'de, Başkan Erdoğan ile Türkevi'nde görüşecek olan isimler arasında yer alıyor. Akşam saatlerinde de Başkan Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ile bir yemek yiyecek, bu yemek basına kapalı gerçekleşecek ancak orada kısa da olsa bir hitabının olması bekleniyor.

Pazartesi gününe bakacak olursak; Başkan Erdoğan'ın programı, Geleceğin Zirvesi hitabı ile başlayacak. Ardından da programında ikili görüşmeler olacak. Kuveyt Veliaht Prensi Sabah el-Halid es-Sabah, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye Yatırım Konferansı yetkilileri ve Apple'ın başkan yardımcısı Türkevi'nde olacak."