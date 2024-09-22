ABD'de Başkan Erdoğan'a sevgi seli! New York'taki Türkevi'nin önüne vatandaşlar akın etti

Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gelen Başkan Erdoğan, Türkevi'ne gitti. Başkan Erdoğan'ı görmek isteyen Türk vatandaşlar New York'a akın etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gelen Başkan Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi önünde vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 79'uncu Genel Kuruluna katılmak üzere beraberindeki heyet ile birlikte New York John F. Kenndy havalimanına indi.
Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve NewYorkBaşkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, havalimanında karşıladı.