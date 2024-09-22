ABD'de Başkan Erdoğan'a sevgi seli! New York'taki Türkevi'nin önüne vatandaşlar akın etti

Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gelen Başkan Erdoğan, Türkevi'ne gitti. Başkan Erdoğan'ı görmek isteyen Türk vatandaşlar New York'a akın etti.