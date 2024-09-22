CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yasa tanımazlığı isyan ettirdi: Sözünüzün arkasında durmadınız, çöpünüzün arkasında durun

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yasa tanımazlığı isyan ettirdi (AA)



Çiğli'de yaşayan binlerce vatandaş, mahkeme kararları ve heyelan riskine rağmen Harmandalı'na çöp dökmeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti. Harmandalı İnönü Mahalle Muhtarlığı önünde toplanan çok sayıda vatandaş, üzerinde "Sözünüzün arkasında durmadınız, çöpünüzün arkasında durun" yazan pankart açtı. Buradan yürüyüşe geçen grup yol boyunca "Büyükşehir şaşırma sabrımızı taşırma", "Mahkeme kararları uygulansın, Harmandalı çöplüğü kapatılsın" şeklinde sloganlar attı.



Yürüyüş sonrası muhtarlar adına basın açıklamasını okuyan Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Mürvet Karakoç şunları söyledi: "Güzel İzmir'imizin en güzel ilçelerinden olan Çiğli'mizde haklı davamızda, hak mücadelemize devam etmek için bir yürüyüş başlattık. Bu yürüyüş onlarca yıldır hakkı çiğnenen, görmezden gelinen ve tehlikelerle baş başa bırakılan Çiğlilerin ortak sesi olarak İzmir tarihine mühür vurma hareketidir. Bugün burada bundan 32 yıl önce sadece 15 yıllığına kurulan katı atık toplama alanının onlarca yıldır sürdürüldüğünü ve hemşerilerimizin geleceğinin karartıldığını haykırmak için toplanmış bulunuyoruz" diye konuştu.