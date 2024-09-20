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Başkan Erdoğan cuma namazını Atatürk Havalimanı'nda eda etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Atatürk Havalimanı'ndaki mescitte kıldı. Erdoğan daha sonrasında Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7204 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 15:30 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 15:30
Başkan Erdoğan cuma namazını Atatürk Havalimanı’nda eda etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Atatürk Havalimanı'ndaki mescitte eda etti

BAKAN YERLİKAYA VE VALİ GÜL EŞLİK ETTİ

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, cuma namazı için Atatürk Havalimanı'na geldi. Cuma namazını buradaki mescitte kılan Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve bazı yetkililer eşlik etti.

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TÖRENE KATILDI

Başkan Erdoğan daha sonrasında Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7204 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı.

"Güçlü devletin birinci şartı güvenliktir" diyen Erdoğan, 2024'te terörle mücadelenin Z raporunu açıkladı. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıyı örnek veren Erdoğan, "Savunma Sanayii'nde dışa bağımlılığımızı azaltmak, bu alanda muhannete muhtaç olmamak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Lübnan'a karşı düzenlenen siber terör saldırılarıyla bunun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gördük" dedi. Erdoğan, "Vadedilmiş topraklar hayali kuranlar bizden rahatsız oluyor" diyerek soykırımcı İsrail'i işaret etti.

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