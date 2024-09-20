MSB duyurdu! Gara’da 3 PKK’lı etkisiz’leş’tirildi

Terörle etkin ve kararlı mücadele sürüyor. "Terörü kaynağında bertaraf etme" politikası izleyen Ankara, PKK 'nın inlerini başına yıkıyor. Son olarak Irak 'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi (AA)



İşte o açıklama:



Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!





