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MSB duyurdu! Gara'da 3 PKK'lı etkisiz'leş'tirildi

Ankara terörü kaynağında bertaraf etmeyi sürdürüyor. Mehmetçik, kalleşlerin inlerini teker teker başlarına yıkıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 15:32 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 15:41
MSB duyurdu! Gara’da 3 PKK’lı etkisiz’leş’tirildi

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Terörle etkin ve kararlı mücadele sürüyor.

"Terörü kaynağında bertaraf etme" politikası izleyen Ankara, PKK'nın inlerini başına yıkıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"GÜÇLÜYÜZ, KARARLIYIZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi (AA)Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi (AA)

İşte o açıklama:

Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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