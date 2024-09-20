Ankara - Hakkari seferini yapan ve içerisinde 180 yolcusu bulunan yolcu uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yüksekova'da pistten çıktı.
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 11.30'da havalanan uçak, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kaydı.
Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı (DHA)
Bölgede meydana gelen yağışlardan dolayı pistten çıkan uçağın Yüksekova semalarında bir tur attıktan sonra ikinci iniş denemesinde olayın yaşandığı belirtildi.
Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı (DHA)
"UÇAK 5 METRE PİSTTEN ÇIKTI"
Hakkari
Valisi Ali Çelik, A Haber canlı yayınında son durumu aktardı.
Çelik, "11.30 Esenboğa'dan kalkan uçak yaklaşık 5 metre kadar pistin son noktasında toprak alana kaymış. 180'e yakın yolcunun sağlık durumunda bir olumsuzluk yok. Tahliye planlaması yapıldı ve yolcularımızın hepsi tahliye edilmiş durumda"
dedi.
"YOLCULARIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ"
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya ise "Esenboğa Havalimanı'ndan saat 11.20'de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Havaalanı'na saat 13.15'te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"
açıklamasında bulundu.