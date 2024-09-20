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Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı! Yolcular tahliye edildi... Valilikten açıklama

Hakkari'de yolcu uçağı Yüksekova Havaalanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Uçağın ön tekerleğinin çamura saplandığı gözlemlendi. Hakkari Valisi Ali Çelik, "Şiddetli rüzgar ve yağış sebebiyle oldu. Yolcuların hepsi tahliye edilmiş durumda" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 14:20 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 15:22
Hakkari’de yolcu uçağı pistten çıktı! Yolcular tahliye edildi... Valilikten açıklama

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Ankara - Hakkari seferini yapan ve içerisinde 180 yolcusu bulunan yolcu uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yüksekova'da pistten çıktı.

Yolcu uçağı pistten çıktı



Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 11.30'da havalanan uçak, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kaydı.

Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı (DHA)Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı (DHA)

Bölgede meydana gelen yağışlardan dolayı pistten çıkan uçağın Yüksekova semalarında bir tur attıktan sonra ikinci iniş denemesinde olayın yaşandığı belirtildi.
Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı (DHA)Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı (DHA)

"UÇAK 5 METRE PİSTTEN ÇIKTI"

Hakkari Valisi Ali Çelik, A Haber canlı yayınında son durumu aktardı.

Çelik, "11.30 Esenboğa'dan kalkan uçak yaklaşık 5 metre kadar pistin son noktasında toprak alana kaymış. 180'e yakın yolcunun sağlık durumunda bir olumsuzluk yok. Tahliye planlaması yapıldı ve yolcularımızın hepsi tahliye edilmiş durumda" dedi.

"YOLCULARIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya ise "Esenboğa Havalimanı'ndan saat 11.20'de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Havaalanı'na saat 13.15'te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu.


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