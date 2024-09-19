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Yılmaz Özdil'den akıllara ziyan sözler: Rakı vatan sevdasıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "rakı 140 lira olacak" vaadinden dolayı tebrik eden CHP yandaşı Yılmaz Özdil akıllara ziyan bir açıklama yaptı. Rakının vatan sevgisi olduğunu savunan Yılmaz Özdil, "Rakı Türkiye'dir" dedi. Yılmaz'ın sözleri tepki çekti.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 11:53 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 11:56
Yılmaz Özdil’den akıllara ziyan sözler: Rakı vatan sevdasıdır

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Geçtiğimiz gün CHP lideri Özgür Özel, maaşlar ve ulaşım, kıyma, pirzola gibi gıdalar üzerinden yaptığı bir hesaplama ile ürün fiyatlarının CHP iktidarında düşeceğini savunarak "rakı" vaadinde bulundu.

CHP Lİ ÖZEL'DEN RAKI VAADİ
Özel, "1 litre rakı 140 lira olacak" diyerek alım gücünün yükseleceğini ima etti.

Özgür Özel'in rakı vaadi: 1 litresi 140 lira olacakÖzgür Özel'in rakı vaadi: 1 litresi 140 lira olacak

YILMAZ ÖZDİL'DEN ÖZEL'E RAKI DESTEĞİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "rakı 140 lira olacak" vaadinden dolayı tebrik eden CHP yandaşı Yılmaz Özdil, "Rakı vatan sevdasıdır" diyerek akıllara ziyan bir açıklama yaptı.

Yılmaz ÖzdilYılmaz Özdil

AKILLARA ZİYAN SÖZLER: RAKI VATAN SEVGİSİDİR
Rakının ciddi bir iş olduğunu da öne süren Yılmaz Özdil şu skandal ifadeleri kullandı:

"Rakı içki değildir vatan sevgisidir. İki tek attığında ne olacak bu memleketin hali diye kafa yorulmasının sebebi ondandır. Rakı ciddi iştir, yalanı kaldırmaz. Sahtesine denk gelirsen ölürsün. Rakı Türkiye'dir."

YILMAZ ÖZDİL MEZE İÇİN KBRIS'I VERMEYE RAZI OLMUŞTU

Yılmaz Özdil 2020 yılında CHP yandaşı Sözcü'de yazdığı köşe yazısında rakı mezesi için Kıbrıs'ı vermeye razı olmuştu.

Yılmaz Özdil'in rakı mezesi için Kıbrıs'ı vermeye razı olduğu köşe yazısıYılmaz Özdil'in rakı mezesi için Kıbrıs'ı vermeye razı olduğu köşe yazısı

Köşe yazısında rakının bölücü değil birleştirici bir örgüt olduğunu savunan Özdil, "Örgüttür rakı! Peynir, kavun, rakı, PKR'dir. Ama bölücü değildir, birleştirici örgüttür. Türk'ü de içer, Kürt'ü de, Ermeni'si de, Yahudi'si de…Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir!" demişti.

Bu da CHPnin vizyon projesi... Özgür Özelden rakı vaadiBu da CHPnin vizyon projesi... Özgür Özelden rakı vaadi

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