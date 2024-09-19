Yılmaz Özdil’den akıllara ziyan sözler: Rakı vatan sevdasıdır

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi yine alkol...
Geçtiğimiz gün CHP lideri Özgür Özel, maaşlar ve ulaşım, kıyma, pirzola gibi gıdalar üzerinden yaptığı bir hesaplama ile ürün fiyatlarının CHP iktidarında düşeceğini savunarak "rakı" vaadinde bulundu.
CHP Lİ ÖZEL'DEN RAKI VAADİ
Özel, "1 litre rakı 140 lira olacak" diyerek alım gücünün yükseleceğini ima etti.
Özgür Özel'in rakı vaadi: 1 litresi 140 lira olacak
YILMAZ ÖZDİL'DEN ÖZEL'E RAKI DESTEĞİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "rakı 140 lira olacak" vaadinden dolayı tebrik eden CHP yandaşı Yılmaz Özdil, "Rakı vatan sevdasıdır" diyerek akıllara ziyan bir açıklama yaptı.
Yılmaz Özdil
AKILLARA ZİYAN SÖZLER: RAKI VATAN SEVGİSİDİR
Rakının ciddi bir iş olduğunu da öne süren Yılmaz Özdil şu skandal ifadeleri kullandı:
"Rakı içki değildir vatan sevgisidir. İki tek attığında ne olacak bu memleketin hali diye kafa yorulmasının sebebi ondandır. Rakı ciddi iştir, yalanı kaldırmaz. Sahtesine denk gelirsen ölürsün. Rakı Türkiye'dir."