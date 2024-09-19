Yılmaz Özdil’den akıllara ziyan sözler: Rakı vatan sevdasıdır

Köşe yazısında rakının bölücü değil birleştirici bir örgüt olduğunu savunan Özdil, "Örgüttür rakı! Peynir, kavun, rakı, PKR'dir. Ama bölücü değildir, birleştirici örgüttür. Türk'ü de içer, Kürt'ü de, Ermeni'si de, Yahudi'si de…Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir!" demişti.