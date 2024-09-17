Narin Güran ne gördü? Diş izi de tıpkı parmak izi gibi eşsiz! Narin’in öldürüldüğü gün kim nerede? Bir özel ekip daha

Narin'in kaybının 3. Gününde Gülistan Doku'nun ailesinin kendisini ziyaret ettiği anda çekilen görüntülerde anne Yüksel Güran , "Narin karanlıkta kalmasın. Gülistan'ın ailesi yanmış biz de yanmayalım. Kimseler yanmasın. Ne olur kızımı bırakın, bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor " diyerek ağladı.

Tutuklu ağabey Enes Güran

TIPKI PARMAK İZİ GİBİ EŞSİZ

Soruşturmanın başlarında ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırıklar dikkat çekmiş, alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Tam tespitin yapılamadığı açıklanırken Narin'in dişlerinin tamamen dökülmesi nedeniyle minik kızdan örnek alınamadı.

"ALINMIŞ BİR DİŞ KALIP ÖRNEĞİ MÜMKÜN DEĞİL"

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, katıldığı bir televizyon programında "Deforme olmuş bir cesetten bahsediyoruz. Sadece suda olması değil, su akıntısı kesildikten sonra bataklığa dönen bir yerden bahsediyoruz. Derenin içerisinde değil, sulak ve bataklık bir alana, bir cesedin deforme olması için gerekli olan her şeyin olduğu bir alana gömülmüş. Diyarbakır sıcaklığı, bataklık gibi yer, su tamamen cesedi deforme etmiş. Alınmış bir diş kalıp örneği mümkün değil. Çünkü dişler dökülmüş." dedi.

Narin'in cansız bedeninin ortaya çıkması ve anne Yüksel Güran ile ilgili iddiaların ardından bir diş izi örneği de anneden alındı.