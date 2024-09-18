Kuyu-24 operasyonunda 5 kişi yakalandı! Görüntüleri ortaya çıktı: Türk polisi çetelerin tepesine böyle biniyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen "Kuyu-24" operasyonu kapsamında yakalanan 5 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik "Kuyu-24" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yağma", "tehdit", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlamasıyla 5 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, zanlıların çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını kaydetti.



İşte Yerlikaya'nın o paylaşımı:

Yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen şahıslara yönelik Tekirdağ Çorlu'da "KUYU-24" operasyonu düzenlendi

Operasyonda organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı ve 5'i de tutuklandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, nerede olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız.