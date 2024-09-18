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Kuyu-24 operasyonunda 5 kişi yakalandı! Görüntüleri ortaya çıktı: Türk polisi çetelerin tepesine böyle biniyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Kuyu-24 operasyonundan bir video paylaştı. Nefes kesen görüntülerin yer aldığı videoda şüphelilerin kaçmaya çalışırken yakalandığı görüldü. Operasyonda organize suç örgütü 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 15:30 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 15:52
Kuyu-24 operasyonunda 5 kişi yakalandı! Görüntüleri ortaya çıktı: Türk polisi çetelerin tepesine böyle biniyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen "Kuyu-24" operasyonu kapsamında yakalanan 5 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Aksiyon filmi değil! "KUYU-24" Operasyonu!

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik "Kuyu-24" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yağma", "tehdit", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlamasıyla 5 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, zanlıların çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını kaydetti.


İşte Yerlikaya'nın o paylaşımı:

Yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen şahıslara yönelik Tekirdağ Çorlu'da "KUYU-24" operasyonu düzenlendi

Operasyonda organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı ve 5'i de tutuklandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, nerede olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
Yağma,
Tehdit,
Kasten öldürmeye teşebbüs,
Mala zarar verme ve
Genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir!

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