Almanya’da iki Türk’ün öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı: Teknik arıza değil kundaklama! Acılı aileden Mustafa Çoban A Haber’e konuştu

ailesini kaybeden Eyüp Çoban'ın kardeşi Mustafa Çoban A Haber'e özel açıklamalar yaptı.



Alman basınında olayın kundaklama olduğuna dair iddiaların bulunduğunu belirten Çoban, "Olayın nasıl yaşandığının detayları biz de aile olarak bilmiyoruz. Abim Eyüp Çoban Berlin'de çalıştıktan sonra eve dönerken haber aldı. Eve gittiğinde evi alevler içinde buldu ve içeri girmek istedi. Eşini ve çocuğunu kurtarmak istiyor ancak oradaki görevliler izin vermedi. Şu anda biz Alman makamlarının araştırmalarına saygı duyarak sonucu bekliyoruz. Medyadan duyduğumuz haberlere göre teknik bir arızadan olmadığını kundaklama şüphesi olduğunu düşünüyorlar. Biz de bunun detaylı şekilde araştırılmasını istiyoruz. Alman makamları 2 günden beri bizle olan irtibatlarını kestiler. Biz de Türkiye'nin desteğini daha fazla bekliyoruz. Olayın üzerine düşülmesini ve bize bilgi verilmesini istiyoruz." dedi.



BERLİN KONSOLOSLUĞU BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYOR

Cenazelerin henüz kendilerine teslim edilmediğini ve otopsi işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Çoban, "Berlin Konsolosluğu bize çok yardımcı oluyor. Onlardan aldığımız bilgiye göre, savcıyla görüşme yapılmış ve perşembe günü cenazeler bize teslim edilebilir. Konsolosluk bu konuda bize yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.