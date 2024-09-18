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Almanya'da iki Türk'ün öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı: Teknik arıza değil kundaklama! Acılı aileden Mustafa Çoban A Haber'e konuştu

Almanya'da savcılığın, Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirildi. Eşi ve çocuğunu kaybeden Eyüp Çoban'ın kardeşi Mustafa Çoban A Haber'e önemli açıklamalar yaptı. Alman basınında olayın kundaklama olduğuna dair iddiaların bulunduğunu belirten Çoban, "Alman makamları 2 günden beri bizle olan irtibatlarını kestiler. Savcılık araştırmalar yapıyor ama bize hiçbir bilgi vermiyor." dedi. Türk makamlarına teşekkür eden Çoban, Türkiye'den daha fazla yardım istedi.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 16:57 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 16:58
Almanya’da iki Türk’ün öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı: Teknik arıza değil kundaklama! Acılı aileden Mustafa Çoban A Haber’e konuştu

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Almanya'da savcılığın, Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirildi.

Almanya'da 2. Solingen faciası mı?

Faciaya ilişkin detayları ailesini kaybeden Eyüp Çoban'ın kardeşi Mustafa Çoban A Haber'de anlattı.

ailesini kaybeden Eyüp Çoban'ın kardeşi Mustafa Çoban A Haber'e özel açıklamalar yaptı. ailesini kaybeden Eyüp Çoban'ın kardeşi Mustafa Çoban A Haber'e özel açıklamalar yaptı.

Alman basınında olayın kundaklama olduğuna dair iddiaların bulunduğunu belirten Çoban, "Olayın nasıl yaşandığının detayları biz de aile olarak bilmiyoruz. Abim Eyüp Çoban Berlin'de çalıştıktan sonra eve dönerken haber aldı. Eve gittiğinde evi alevler içinde buldu ve içeri girmek istedi. Eşini ve çocuğunu kurtarmak istiyor ancak oradaki görevliler izin vermedi. Şu anda biz Alman makamlarının araştırmalarına saygı duyarak sonucu bekliyoruz. Medyadan duyduğumuz haberlere göre teknik bir arızadan olmadığını kundaklama şüphesi olduğunu düşünüyorlar. Biz de bunun detaylı şekilde araştırılmasını istiyoruz. Alman makamları 2 günden beri bizle olan irtibatlarını kestiler. Biz de Türkiye'nin desteğini daha fazla bekliyoruz. Olayın üzerine düşülmesini ve bize bilgi verilmesini istiyoruz." dedi.

BERLİN KONSOLOSLUĞU BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYOR
Cenazelerin henüz kendilerine teslim edilmediğini ve otopsi işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Çoban, "Berlin Konsolosluğu bize çok yardımcı oluyor. Onlardan aldığımız bilgiye göre, savcıyla görüşme yapılmış ve perşembe günü cenazeler bize teslim edilebilir. Konsolosluk bu konuda bize yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Yangında hayatını kaybeden Emine Çoban ve oğlu Umut Can ÇobanYangında hayatını kaybeden Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban

Almanya'da ırkçılığa maruz kalmayan Türk vatandaşı olmadığını sözlerine ekleyen Çoban, "Abim Eyüp Çoban yaşadığı semtte sevilen bir insandı. Burada ırkçılığa maruz kalmayan Türk vatandaşı yoktur. İsminden renginden ve dininden dolayı böyle durumlara maruz kalıyoruz. Ancak abim orada yaşadığı semtte kendisini huzurlu hissediyordu. Cenazeyi defnettikten sonra biraz Türkiye'de kalacak ve sonra yine aynı yere dönecek. Pazartesi günü orada yaşayan insanlar anma töreni yaptı. Bunun yanında savcılık araştırmalar yapıyor ama bize hiçbir bilgi vermiyor." şeklinde konuştu

Yanan binaYanan bina

TEKNİK ARIZA DEĞİL KASITLI BİR DAVRANIŞ
Brandenburg Eyalet Savcılığı Sözcüsü Ingo Kechichian, Alman RBB televizyonuna yaptığı açıklamada, Eberswalde kentinde iki Türk'ün ölümüyle sonuçlanan yangının ardından kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını doğrulayarak, "Teknik bir arıza değil, yangına yol açan kasıtlı bir davranış olduğunu varsayıyoruz" ifadesini kullandı.

Yangında hayatını kaybeden Emine Çoban'ın eşi ve Umut Can'ın babası Eyüp Çoban Yangında hayatını kaybeden Emine Çoban'ın eşi ve Umut Can'ın babası Eyüp Çoban

Konuya ilişkin daha fazla detay vermeyen Kechichian, adli tıp işlemlerinin tamamlanmadığını da aktardı.

Binanın alt katında tadilatta olan berber dükkanında başlayan yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği yönünde iddialar mevcuttu.

NE OLMUŞTU?
Hafta sonu gece geç saatlerde Friedrich-Ebert Caddesi'ndeki çok katlı binada çıkan yangında Urfalı Emine Çoban ve oğlu Umut Can hayatını kaybetmiş, dördü ağır olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

Almanyadaki yangında 2 Türk hayatını kaybetti! Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Gelişmeler yakından takip ediliyorAlmanyadaki yangında 2 Türk hayatını kaybetti! Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Gelişmeler yakından takip ediliyor
Almanya'daki yangında 2 Türk hayatını kaybetti! Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Gelişmeler yakından takip ediliyor

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