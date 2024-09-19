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BM'de kabul edildi! İsrail'e süre verildi: Filistin topraklarından çık

Filistin'in Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna ilk kez sunduğu ve İsrail'in işgal altındaki topraklarda mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 01:47 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 01:54
BM’de kabul edildi! İsrail’e süre verildi: Filistin topraklarından çık

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Filistin'in Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna ilk kez sunduğu ve İsrail'in işgal altındaki topraklarda mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi.

Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, mayıs ayında BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kazandığı ilave hakların ardından Genel Kurula ilk karar tasarısını sundu. Tasarı "İşgal altındaki Doğu Kudüs ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanındaki yasa dışı İsrail eylemleri" başlıklı acil özel oturumda oylandı.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırması talep edilen ve 40'tan fazla ülkenin eş sunucu olduğu karar tasarısı 14'e karşı 124 oy ile kabul edildi.

Oylamada 43 ülke çekimser kaldı. ABD, İsrail, Çekya, Arjantin, Macaristan, Fiji, Malavi, Mikronezya, Nauru, Palau, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve Tuvalu ret oyu kullandı.

Kabul edilen tasarıda, "İsrail'in daha fazla gecikme olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı mevcudiyetini sonlandırmasını ve bunu, karar kabul edildikten sonraki 12 ay içinde gerçekleştirmesini talep ediyoruz." denildi.

İSRAİL'İN TÜM ZARARI TELAFİ ETMESİ GEREKİYOR
İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararları uyarınca işgale son vermesi talebinin yanı sıra yeni yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırması ve tüm yerleşim yerlerinden çekilmesi istenen tasarıda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında neden olduğu zararı telafi etmesi gerektiği de belirtildi.

Tasarıda, bu bağlamda "tüm üye ülkelerden uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini" yerine getirmeleri istendi. Ayrıca Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeleri, İsrail'in oluşturduğu yasa dışı durumu kabul etmemeleri, İsrail'e yardım etmemeleri ve gerekli yaptırımları uygulamaları talep edildi.

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