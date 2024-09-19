BM’de kabul edildi! İsrail’e süre verildi: Filistin topraklarından çık

Kabul edilen tasarıda, "İsrail'in daha fazla gecikme olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı mevcudiyetini sonlandırmasını ve bunu, karar kabul edildikten sonraki 12 ay içinde gerçekleştirmesini talep ediyoruz." denildi.

İSRAİL'İN TÜM ZARARI TELAFİ ETMESİ GEREKİYOR

İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararları uyarınca işgale son vermesi talebinin yanı sıra yeni yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırması ve tüm yerleşim yerlerinden çekilmesi istenen tasarıda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında neden olduğu zararı telafi etmesi gerektiği de belirtildi.