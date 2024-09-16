MOSSAD fareleri için istenen ceza belli oldu! İddianamede şok detay: 450 dolar karşılığında Süleymaniye Camii videosu

Buna göre, kendisini Mustafa olarak tanıtan ve Almanya'da olduğunu belirten bir kişiyle tanıştığını anlatan Sıala, kendisine bazı işler verip karşılığında para ödeyeceğini söylediği bu kişiye bir test videosu hazırlayıp gönderdiğini kaydetti.

İÇOM'a ait hatlar ile keşif, video ve fotoğraf çalışmalarına dair görüşmeler yaptığı belirlenen sanıklardan Amal Sallamı Ep Sıala 'nın savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı.

450 DOLARA CAMİ VİDEOSU İşe kabul edildiğini fakat sonrasında bu kişiyle bağlantısının kesildiğini, Samir Ferat isimli kişiyle irtibat kurduğunu belirten Sıala, Ferat'ın Süleymaniye Camisi'nin iç ve dış kısımlarının videosu ile Başakşehir'de bulunan bir sitenin fotoğraflarını istediğini, kendisi hasta olduğu için video ve fotoğrafları eşinin gönderdiğini, karşılığında da yaklaşık 450 dolar aldığını dile getirdi.

Sıala, kendisinden istenilmesi üzerine iki GSM şirketinden hangisinin daha iyi hizmet verdiğine ilişkin rapor hazırlayarak gönderdiğini ifade ederek, dönem dönem verilen görevleri yaparak para aldığını anlattı. MOSSAD'ın ne olduğunu bilmediğini öne süren Sıala, kendisinden istenilen fotoğraf ve videoları, para kazanmak amacıyla çekip gönderdiğini söyledi.

Telefonunda ele geçirilen fotoğrafları casusluk amacıyla göndermediğini iddia eden sanık Sıala, "Samir'in casusluk faaliyeti kapsamında benden bu videoları istediğini düşünmüyorum, tamamen kendi şirketi için müşterilerine Türkiye'yi daha cazip hale getirmek amacıyla bu tarz bir talepte bulunduğunu düşünüyorum." beyanında bulundu.

Sıala, Beylikdüzü'nde tanıştığı Ali isimli arkadaşının kendisine "Bir dükkana kahve almak için girdiğinde yanına gelen Abu Sajced isimli kişiyle Arapça konuştuklarını, bu kişinin yüklü miktarda kuru gıda işine girip Orta Doğu'ya mal yollayabileceklerini, bunun içinde çok para lazım olduğunu" söylediğini belirterek, "Ben de telefonun kayıt kısmını açarak konuşmayı kaydettim. Ali, bana Abu Sajced isimli şahsın MOSSAD'a çalıştığını söyledi." ifadelerini kullandı.