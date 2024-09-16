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Mehmet Suat Eygi'yi ağlatan mektup: "Ayşenur'un izinden gitmek isteyen kızlar var"

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, kızının lk andan itibaren devletin varlığını hissettiklerini kaydederek, "Sağ olsun devletimizin her aşamada çok büyük desteği, yardımı ve ilgisi vardı. Definden sonra da hukuki aşamasında da devletimizin desteğini görüyoruz." dedi. Onun çağındaki çocuklar makyaj yapmanın detaylarını öğrenirken Ayşe'nin insan haklarını öğrenmenin peşinde olduğunu ifade eden Eygi, "Gitme dedim. 'Gideceğim baba orada olup bitenleri insanların duyması lazım' dedi. Ya bir kurşun gelir, kaza kurşunu gelir ölürsün dedim. 'Ölmem bir işe yarayacaksa razıyım baba' dedi." sözleriyle kızının kararlı duruşunu bir kez daha dile getirdi.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 13:21 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 14:45
Mehmet Suat Eygi’yi ağlatan mektup: Ayşenur’un izinden gitmek isteyen kızlar var

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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, kızına bölgeye gitmeden önce "ölebileceği" uyarısında bulunduğunu, onun ise "Ölmem bir işe yarayacaksa razıyım baba." diyerek gittiğini söyledi.

Haksızlığa uğrayanlara yardım etmeyi seven Eygi, 26 yıllık yaşamında kimi zaman siyahiler, kimi zaman Arakanlı Müslümanlar, kimi zaman da doğa için mücadele etti.

Washington Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerde ön saflarda yer alan Eygi, günlerce süren eylemlerde İsrail'in yaptığı zulümleri haykırdı.



Eygi, Filistinlilere destek olmak için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürüldü.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, AA muhabirine, ardından gözyaşı döktüğü kızının onurlu yaşamından duyduğu gururu anlattı.
Kızının insanlara yardım ederken din, dil, ırk gözetmediğini belirten Eygi, Didim'deki son yolculuğunda da siyasi parti ayrımı olmadan kızına sahip çıkıldığını, siyaset üstü bir hayatı olan kızının son yolculuğunda da herkesi birleştirdiğini, yaşadığı gibi uğurlandığını dile getirdi.

Eygi, ilk andan itibaren devletin varlığını hissettiklerini kaydederek, "Sağ olsun devletimizin her aşamada çok büyük desteği, yardımı ve ilgisi vardı. Definden sonra da hukuki aşamasında da devletimizin desteğini görüyoruz." dedi.



ÇOCUKLAR MAKYAJ YAPMANIN DETAYLARINI ÖĞRENİRKEN AYŞE İNSAN HAKLARININ PEŞİNDEYDİ
Ayşenur'un asi bir karakter olduğunu ifade eden Eygi, "Ama haksızlığa karşı asi idi. Dil, din, ırk, cinsiyet, politik görüş, sağ, sol gözetmeden yardım ederdi. Yardım etmek için de mesafe tanımazdı. Dünyanın neresi olursa olsun giderdi. Onun çağındaki çocuklar makyaj yapmanın detaylarını öğrenirken Ayşe insan haklarının peşindeydi." diye konuştu.

"ÖLMEM BİR İŞE YARAYACAKSA RAZIYIM BABA"
Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'ya gitme kararını kendisine söylediğini gözyaşı içinde anlatan baba Eygi, şunları söyledi:
"Ayşe Filistin'e gideceğini bana söyledi. Vazgeçirmek için aylarca vaktim vardı. Her gün konuştuk, çabaladım, vazgeçmedi. Madem gideceksin kızım, şubatta, martta git dedim. Onu da başaramadım, gitti. Bana söz ver, her aşamada en küçük bir tehlike olduğunda oradan geri dön dedim. Ürdün'e, Kudüs'e, Ramallah'a gitti. Hiç tehlikeden bahsetmedi. Dönmedi, döndüremedim. Seattle'daki bir konuşmamızda vazgeçirmeye çalışıyorum, çok tehlikeli bir yer. İnsan öldürmeyi çok iyi bilen bir yere gideceksin, gitme dedim. 'Gideceğim baba orada olup bitenleri insanların duyması lazım' dedi. Ya bir kurşun gelir, kaza kurşunu gelir ölürsün dedim. 'Ölmem bir işe yarayacaksa razıyım baba' dedi."



Eygi, kızının son dönemlerde kendini Filistin'e adadığını, aylarca gösterilere katıldığını aktararak, onun ismini, düşüncelerini, ideallerini unutturmamak için çabalayacaklarını belirtti.

Baba Eygi: "Ayşenur'un izinden gitmek isteyen kızlar var"


BABAYI AĞLATAN MEKTUP
Taziye evindeyken kimin tarafından bırakıldığı bilinmeyen ve kızına ithafen yazılan bir mektup aldıklarını dile getiren Eygi, "Okuduğumda hıçkıra hıçkıra ağladım çünkü Ayşenur'un izinden gitmek isteyen kızlar var." dedi.



Eygi, kızının insanlara yaptığı yardımları kendisine çoğu zaman söylemediğini kaydederek, "Didim'e getirildiğinde morgda kızımı gördüm. İyi ki de görmüşüm. Melek gibi diyorlar ya yani nur yüzlü. O kadar güzel yüzü var ki. Yani ölmüş hali bile çok güzel. Bakarken bile yüzüne huzur buluyorum." ifadelerini kullandı.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin ABD'ye henüz 9 aylıkken gittiği, baba Eygi'nin isteğiyle daha iyi Türkçe konuşması için 2011 yılında Aydın'ın Didim ilçesindeki Valiler İlkokulu'nda bir süre okuduğu öğrenildi. İyi derecede Türkçe öğrenen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Türkiye'ye gelmeyi hiç ihmal etmediği belirtildi.



NE OLMUŞTU?
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.
Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

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