MİT’ten bir darbe daha: MOSSAD’a para karşılığı bilgi satan casuslar paketlendi!

Edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alındı.
Edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi.
Çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı.
Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin de edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
AYNI SORUŞMADA 2 ŞÜPHELİNİN DAHA ÖNCE TUTUKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalandı. İki şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı.
MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN MİT BAŞKANI KALIN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Öte yandan katil İsrail'in istihbaratına vurulan darbeden saatler önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etmişti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşmişti.
Görüşmeden saatler sonra operasyonun duyurulması, Erdoğan ve Kalın arasındaki görüşmede Mossad operasyonlarının ele alındığı değerlendirmelerine neden oldu.
YA DUR BAKALIM, BU, BU İŞİN İLK ADIMI
Başkan Erdoğan, 10 Ocak'ta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde yaptığı konuşmada MİT'in Mossad'da karşı yaptığı operasyonlarla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik ve dirayetli duruşun birilerini rahatsız ettiğinin, birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız. Son dönemde ülkemize yönelik espiyonaj faaliyetlerinin yoğunlaşması bu rahatsızlığın tezahürlerinden sadece biridir. Bunlar karşısında elbette biz de boş durmuyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatımız göğsümüzü kabartan operasyonlarıyla kazın ayağının öyle olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Tabii bu İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır. 'Nasıl oldu da bunları toparladınız, bunları aldınız, yakaladınız', vesaire gibi... Ya dur bakalım, bu, bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız, hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz."