MİT’ten bir darbe daha: MOSSAD’a para karşılığı bilgi satan casuslar paketlendi!







YA DUR BAKALIM, BU, BU İŞİN İLK ADIMI



Başkan Erdoğan, 10 Ocak'ta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde yaptığı konuşmada MİT'in Mossad'da karşı yaptığı operasyonlarla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik ve dirayetli duruşun birilerini rahatsız ettiğinin, birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız. Son dönemde ülkemize yönelik espiyonaj faaliyetlerinin yoğunlaşması bu rahatsızlığın tezahürlerinden sadece biridir. Bunlar karşısında elbette biz de boş durmuyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatımız göğsümüzü kabartan operasyonlarıyla kazın ayağının öyle olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Tabii bu İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır. 'Nasıl oldu da bunları toparladınız, bunları aldınız, yakaladınız', vesaire gibi... Ya dur bakalım, bu, bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız, hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz."