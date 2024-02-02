;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MİT'ten bir darbe daha: MOSSAD'a para karşılığı bilgi satan casuslar paketlendi!

Son dakika haberleri... Edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 9 şüpheliden 7'si Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alındı. İki şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı. Öte yandan katil İsrail'in istihbaratına vurulan darbeden saatler önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 09:58 Güncelleme 02 Şubat 2024, 10:51
MİT’ten bir darbe daha: MOSSAD’a para karşılığı bilgi satan casuslar paketlendi!

Edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi.

Çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı.

Ocak ayındaki Mossad operasyonunda şüpheliler sağlık kontrolünde (4 Ocak 2024)Ocak ayındaki Mossad operasyonunda şüpheliler sağlık kontrolünde (4 Ocak 2024)

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin de edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AYNI SORUŞMADA 2 ŞÜPHELİNİN DAHA ÖNCE TUTUKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalandı. İki şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı.

MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.

Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti (1 Şubat 2024)Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti (1 Şubat 2024)

BAŞKAN ERDOĞAN MİT BAŞKANI KALIN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan katil İsrail'in istihbaratına vurulan darbeden saatler önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etmişti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşmişti.

Görüşmeden saatler sonra operasyonun duyurulması, Erdoğan ve Kalın arasındaki görüşmede Mossad operasyonlarının ele alındığı değerlendirmelerine neden oldu.




YA DUR BAKALIM, BU, BU İŞİN İLK ADIMI

Başkan Erdoğan, 10 Ocak'ta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde yaptığı konuşmada MİT'in Mossad'da karşı yaptığı operasyonlarla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik ve dirayetli duruşun birilerini rahatsız ettiğinin, birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız. Son dönemde ülkemize yönelik espiyonaj faaliyetlerinin yoğunlaşması bu rahatsızlığın tezahürlerinden sadece biridir. Bunlar karşısında elbette biz de boş durmuyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatımız göğsümüzü kabartan operasyonlarıyla kazın ayağının öyle olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Tabii bu İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır. 'Nasıl oldu da bunları toparladınız, bunları aldınız, yakaladınız', vesaire gibi... Ya dur bakalım, bu, bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız, hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz."


Başkan Erdoğandan İsraile: MİTin MOSSAD operasyonu İsraili şaşırttı durun bu daha ilk adım!Başkan Erdoğandan İsraile: MİTin MOSSAD operasyonu İsraili şaşırttı durun bu daha ilk adım!
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e: MİT'in MOSSAD operasyonu İsrail'i şaşırttı durun bu daha ilk adım!

MİT operasyonunda yeni ayrıntılar! MOSSAD adım adım izlendi! Her şey o ismin ifadesinin ardından başlamışMİT operasyonunda yeni ayrıntılar! MOSSAD adım adım izlendi! Her şey o ismin ifadesinin ardından başlamış

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’ten bir darbe daha: MOSSAD’a para karşılığı bilgi satan casuslar paketlendi!
CHP’de ’DEM’li PM! ’Demirtaş’la köşeye sıkışan İmamoğlu Esenyurt ve Adalar’ı koz olarak kullanıyor
Kılıçdaroğlu ’intikam üssü’nden ilan etti! Yerel seçimde CHP’ye saha desteği yok... Akşener’in yanında saf tuttu
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan geri dönüyor! Yolculuk saat kaçta başlayacak? Dragon kapsülü nereye inecek?
CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlu’nun sözleri İYİ Parti’yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr’den bombaladı!
Ramazan Pişkin’in katili Erkan Baykut’un evi görüntülendi! Sır perdesi aralanıyor: Babasıyla ilgili dikkat çeken detay
Pazarcık yeniden ayağa kalkıyor! 840 kalıcı konutun teslimini Başkan Erdoğan yapacak
Son dakika: Santa Maria Kilisesi saldırısı sonrası yine gündemde! İstanbul’un gettosu Güvercintepe mahallesi! DEAŞ’ın asıl hedefi neydi?
ABD’li firmadaki rehine krizi 10 saat sürdü! Polis ekipleri İbrahim Y.’yi gözaltına aldı: Söyleyin açılsın yoksa çıkamayacağız
Emekliye ek zam farkı! Siz sordunuz TAKVİM cevapladı: Ödemeler ne zaman yapılacak? Yeni aylık ve fark hesabı nasıl olacak? Kim, ne kadar alacak?
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’in yeni hedefi Refah! Masada ateşkes anlaşması varken soykırım ordusu saldırı planlıyor
CHP’li belediye yine ağaç katliamına imza attı! Kepçelerle söktüler
CHP’deki yönetim krizinde fondaşlar birbirine girdi! Barış Yarkadaş Şaban Sevinç’e patladı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu
Başkan Erdoğan’dan Diyanet Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Merasiminde önemli açıklamalar
Bakan Koca acı haberi duyurdu! İzmir’de taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
SON DAKİKA