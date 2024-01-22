MİT operasyonunda yeni ayrıntılar! MOSSAD adım adım izlendi! Her şey o ismin ifadesinin ardından başlamış

MOSSAD'la çalışacak kişilere Facebook ve Speaky isimli online karşılıklı mesajlaşma imkanı sağlayan yabancı dil öğrenme programı gibi sosyal mecralarda, iş ilanları üzerinden ulaşıldığı belirlendi.

Diğer taraftan MOSSAD'ın ajan temin etmede kullandığı sosyal ağlar da adım adım izlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 Ocak'ta gerçekleştirdiği son operasyonda bu ağ üzerinden oluşturulan 46 kişilik MOSSAD casusluk şebekesi yakalanmıştı.

İTİRAF ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; MOSSAD, Filistin direnişinde yer alan isimleri hedef almak için Whatsapp, Facebook gibi platformlarda iş arayan Arap vatandaşları ağına çekiliyor. Şüphelilerden "Lucy" kod adlı Luey M. ifadesinde, Speaky adlı uygulama üzerinden "Belçika Sera" isimli kişiden aldığı bir konuma ait fotoğraf çekme işlemini gerçekleştirdiğini itiraf etti.