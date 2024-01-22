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MİT operasyonunda yeni ayrıntılar! MOSSAD adım adım izlendi! Her şey o ismin ifadesinin ardından başlamış

MİT tarafından İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a çalıştıkları gerekçesi ile yakalanan casuslar hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. MİT'in iz takibinin 3 yıl önce yakalanan bir casusun ifadeleriyle başladığı öğrenilirken, casuslara yatan paraların 3 ödeme yöntemi ile 7 ülkeye yapıldığı belirlendi. MASAK’la yürütülen ortak çalışma ile MOSSAD’ın Türkiye’de para gönderdiği ağ deşifre oldu.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 07:01 Güncelleme 22 Ocak 2024, 07:19
MİT operasyonunda yeni ayrıntılar! MOSSAD adım adım izlendi! Her şey o ismin ifadesinin ardından başlamış

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalışan Türkiye'deki 46 kişilik casusluk şebekesinin deşifre ettiği operasyonun yeni ayrıntıları ortaya çıktı.



Edinilen bilgilere göre; süreç 3 yıl önce yakalanan İsrail casusu Muhammed Salhab'ın ifadeleri sonrası başladı.

2021 yılında Konya'da Tıp eğitimi gördüğü sırada MOSSAD ajanlarından yurt dışında özel casusluk eğitimi alan ve tutuklanan Salhab'a gönderilen para trafiği mercek altına alındı.

Onunla birlikte 46 kişilik casusluk şebekesinin çoğunun hesaplarına Western Union, Havala, Moneygram aracılığıyla Çin, İspanya, Kenya, Fransa, Romanya, Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden ödemeler gerçekleştirdiğini saptadı.


Diğer taraftan MOSSAD'ın ajan temin etmede kullandığı sosyal ağlar da adım adım izlendi.

MOSSAD'la çalışacak kişilere Facebook ve Speaky isimli online karşılıklı mesajlaşma imkanı sağlayan yabancı dil öğrenme programı gibi sosyal mecralarda, iş ilanları üzerinden ulaşıldığı belirlendi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 Ocak'ta gerçekleştirdiği son operasyonda bu ağ üzerinden oluşturulan 46 kişilik MOSSAD casusluk şebekesi yakalanmıştı.

İTİRAF ETTİ
Sabah'ta yer alan habere göre; MOSSAD, Filistin direnişinde yer alan isimleri hedef almak için Whatsapp, Facebook gibi platformlarda iş arayan Arap vatandaşları ağına çekiliyor. Şüphelilerden "Lucy" kod adlı Luey M. ifadesinde, Speaky adlı uygulama üzerinden "Belçika Sera" isimli kişiden aldığı bir konuma ait fotoğraf çekme işlemini gerçekleştirdiğini itiraf etti.

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