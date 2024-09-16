Terör örgütü PKK’ya darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.