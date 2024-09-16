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Terör örgütü PKK'ya darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 12:25 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 12:32
Terör örgütü PKK’ya darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdiğini bildirdi.


6 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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