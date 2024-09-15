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Londra uçağını birbirine kattı, ters kelepçeyle indirildi! THY duyurdu... "Kara listeye alındı"

Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Londra seferi öncesi bir yolcu 'yerini beğenmediği' gerekçesiyle uçağı birbirine kattı. Kabin ekibi ve polislere küfürler eden şahıs ters kelepçeyle uçaktan indirildi. THY “Uçağımıza maddi zarar veren B.G isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir" duyurusunu yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül de dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 20:49 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 21:04
Londra uçağını birbirine kattı, ters kelepçeyle indirildi! THY duyurdu... Kara listeye alındı

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Türk Hava Yolları'nın TK-1983 sefer sayılı İstanbul-Londra seferini yapmaya hazırlanan uçağında bir yolcu uçağı birbirine kattı.

ÖNCE KABİN EKİPLERİNE SONRA POLİSLERE HAKARET ETTİ

B.G isimli yolcu yerini beğenmediği gerekçesiyle kabin ekibine sözlü hakarette bulundu. Bunun üzerine pilot uçağa emniyet güçlerini çağırdı.

Türk Hava Yolları'nın Londra uçağını birbirine katan şahıs kara listeye alındıTürk Hava Yolları'nın Londra uçağını birbirine katan şahıs kara listeye alındı


Polis ekiplerine de hakaret eden yolcu ters kelepçe yapılarak uçaktan indirildi.

'Çevreye Rahatsızlık Verme' suçundan idari para cezası uygulanan B.G., havalimanı dışına çıkarıldı.

Türk Hava Yolları'nın Londra uçağını birbirine katan şahıs kara listeye alındıTürk Hava Yolları'nın Londra uçağını birbirine katan şahıs kara listeye alındı


THY DUYURDU: 'KURAL DIŞI YOLCU' LİSTESİNE EKLENDİ

Anksiyete bozukluğu olduğu öğrenilen yolcu daha sonra ailesi çağırılarak yakınlarına teslim edildi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Uçağımıza maddi zarar veren B.G isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir" paylaşımında bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşımıİstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşımı


"BEKLENEN SON"

İstanbul Valisi Davut Gül resmi sosyal medya hesabı X üzerinden İstanbul - Londra seferi öncesi THY uçağını birbirine katan şahsın gözaltına alındığı anları paylaştı.

Vali Gül paylaşımına "Beklenen Son" notunu düştü.

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