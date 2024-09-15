Londra uçağını birbirine kattı, ters kelepçeyle indirildi! THY duyurdu... "Kara listeye alındı"

Türk Hava Yolları'nın Londra uçağını birbirine katan şahıs kara listeye alındı Polis ekiplerine de hakaret eden yolcu ters kelepçe yapılarak uçaktan indirildi. 'Çevreye Rahatsızlık Verme' suçundan idari para cezası uygulanan B.G., havalimanı dışına çıkarıldı.

Türk Hava Yolları'nın Londra uçağını birbirine katan şahıs kara listeye alındı





THY DUYURDU: 'KURAL DIŞI YOLCU' LİSTESİNE EKLENDİ



Anksiyete bozukluğu olduğu öğrenilen yolcu daha sonra ailesi çağırılarak yakınlarına teslim edildi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Uçağımıza maddi zarar veren B.G isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir" paylaşımında bulundu.