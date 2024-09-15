SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MSB açıkladı: Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 17:12 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 17:13
MSB açıkladı: Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Operasyon bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sakarya’da makarna fabrikasında patlama: Yaralılardan 2’si entübe edildi | Soruşturma başlatıldı
Narin Güran cinayetinde son durum ne? 11 kişi tutuklandı! 2 kişi daha gözaltına alındı
LGBT terörüne ’Büyük Aile’ tokadı! Anayasal düzenleme talebi: 7’den 70’e ’hayasız akın’ı durdurmak isteyenler tek yürek oldu
Kasımpaşa - Fenerbahçe | CANLI
Mourinho’nun tek telefonu yetti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım
Başkan Erdoğan’dan Narin ve Sıla bebek açıklaması: Döktükleri her damla kanı burunlarından fitil fitil getireceğiz
Narin Güran bulunmasın diye bakın ne yapmışlar! Vicdansızlık mahkeme tutanaklarında! Salim Güran ve Ramazan Atasoy’un mesajları...
KPSS’ye geç kalan adaylar yine kapıda kaldı: Bir dakikacık ne olur
Mourinho’dan Kostic ve Amrabat kararı! İşte Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı 11’i
Satılık ve kiralık konut ilanı verecekler dikkat! Resmen başladı | Doğrulanmış İlan Düzenlemesi neleri değiştirecek?
Çip teknolojisinin ham maddesiyle oyun değiştirici ülke olacağız! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan Berat Albayrak’a övgü
Narin Güran ne gördü? Narin’in katilini aile biliyor mu? Tavşantepe Köyü’nün omertası! 50’den fazla sahte ihbar
ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK FORMÜLÜ | 18 yaşını dolduran başvuruyor! Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor?
Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi 11’ler belirlendi! Hocalardan sürpriz
Seçmen yeniden AK Parti diyor! CHP’nin vaatlerinin lafta kalması ve eş dost atamaları bıktırdı! Anketlerde dikkat çeken sonuç
SON DAKİKA