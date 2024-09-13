Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki kaçak lüks villasına mühür vuruldu





Marmaris'te tekneyle ulaşım olan bir koyda bulunan Şahan Gökbakar'a ait kaçak yapıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerince inceleme yapıldı.