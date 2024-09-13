Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki kaçak lüks villasına mühür vuruldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Şahan Gökbakar'a ait ruhsatsız yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından mühürlendi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Şahan Gökbakar'a ait ruhsatsız yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından mühürlendi.
Marmaris'te tekneyle ulaşım olan bir koyda bulunan Şahan Gökbakar'a ait kaçak yapıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerince inceleme yapıldı.