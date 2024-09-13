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Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki kaçak lüks villasına mühür vuruldu

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın Marmaris Turgut Mahallesi Delikyol koyundaki denize sıfır villası kaçak villasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve belediye ekiperi inceleme yaptı. İncelemenin ardından villa mühürlendi.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 20:02 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 20:02
Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki kaçak lüks villasına mühür vuruldu

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Şahan Gökbakar'a ait ruhsatsız yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından mühürlendi.



Marmaris'te tekneyle ulaşım olan bir koyda bulunan Şahan Gökbakar'a ait kaçak yapıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerince inceleme yapıldı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerince, Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'ne ait olan ve 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda yer alan ruhsatsız yapıda inceleme yapılarak, yapı tatil zaptı düzenlendi.



İncelemelerin ardından mesken ile eklentilerinin mühürlendiği öğrenildi.

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