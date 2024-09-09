Şahan Gökbakar suskunluğunu bozdu! Kaçak villasını böyle savundu: Yangın döneminde işe yaradı

Oyuncu Şahan Gökbakar 'ın Marmaris'teki çam ormanı içinde denize sıfır villası kaçak çıktı. Gökbakar'ın, Marmaris Delikyol Koyu'ndaki villasının, kaçak olduğu gerekçesi ile yapı kayıt belgesinin iptal edildiği ve Marmaris Belediyesi'ne yıkım kararı gönderildiği öğrenildi.

CHP'Lİ MARMARİS BELEDİYESİ ŞAHAN'I ÜZMÜYOR Birinci Derece Sit Alanı'nda kaçak olarak inşa edilen villa için Bakanlıktan yıkım kararı çıktı. Şahan Gökbakar 'ın, Marmaris Delikyol Koyu'nda bulunan villasının kaçak olduğu tespit edilerek yapı kayıt belgesi iptal edildi.

Oyuncu Şahan Gökbakar

Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip olduğu ve çivi bile çakılamayacağı tespit edildi.

Şahan'ın tüm bu yaptıklarından haberi olan Marmaris Belediyesi, yapılan uyarılara rağmen bu kararı uygulamıyor.

Alınan bilgilere göre, mülkiyeti Şahan Gökbakar'ın ortağı olduğu Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'ne ait villa ve eklentilerinin yapı kayıt belgeleri, kaçak yapılar nedeniyle 9 Kasım 2022'de Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edildi. Ardından izinsiz faaliyet olması sebebiyle villanın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Marmaris Belediye Başkanlığı da yıkım kararlarının alınması ve yapı ilgilisine yıkım tebligatlarının yapılması için uyarıldı.

GEREKLİ UYARILAR YAPILDI

Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu'nun 9 Kasım 2022 tarihli iptal kararıyla ilgili mahkemelerden bugüne kadar Bakanlık aleyhine yürütmeyi durdurma veya iptal gibi herhangi bir karar çıkmadı. 6 Eylül 2024'te Marmaris Belediye Başkanlığı'na gönderilen yazı ile Komisyon'un iptal kararı ile ilgili karşı açılan davalarda iptal ya da yürütmeyi durdurma kararı olmadığı bir kez daha hatırlatıldı.

Ayrıca, yıkım işlemlerinin tesis edilmesi için Marmaris Belediye Başkanlığı bir kez daha uyarıldı. Yıkımın, Marmaris Belediyesi tarafından gerçekleştirilmemesi durumunda kanun gereği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın gerçekleştirmesi gerektiği hatırlatıldı. Gerekli işlemlerin yasada belirlenen süreler içinde gerçekleştirilmemesi durumunda nedenine dair bilgi istendi. Sorumluluklarının yerine getirilmesi için gerekli uyarılar yapıldı.