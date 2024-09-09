Şahan Gökbakar suskunluğunu bozdu! Kaçak villasını böyle savundu: Yangın döneminde işe yaradı

Şahan Gökbakar'ın kaçak villası
"İÇERİ GİREMEDİK"
Marmaris Belediyesi söz konusu kaçak yapı ile ilgili açıklama yaparak, "Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden bila tarihlerde geçmiş belediye yönetimi döneminde yazılar gelmiş olup, yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonu kararı ile söz konusu taşınmaz için alınmış 4 adet yapı kayıt belgeleri iptal edilmiştir. Ancak, yapı kayıt belgelerinin iptaline yönelik açılmış davalar gerekçe gösterilerek geçmiş belediye yönetimi döneminde herhangi bir idari işlem tesis edilmemiştir.
Marmaris Belediyesi kararı uygulamıyor
Şu anki belediye yönetimimiz döneminde Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yalnızca 06.09.2024 tarihinde saat 17.23 itibari ile belediyemiz evrak kayıt sistemine giriş yapan 10390361 sayılı yazı gelmiştir. Söz konusu yazıda, ilgili taşınmaz için alınmış yapı kayıt belgelerinin iptal kararı aleyhine Muğla İdari Mahkemeleri nezdinde yürütmenin durdurulmasına yönelik davalar açıldığı, davaların ilgili mahkemeler nezdinde derdest olduğu, dava süreçlerinde herhangi bir yürütme durdurma kararı veya dava konusu işlemin iptaline karar verilmediği ilgili mer'i mevzuat çerçevesinde işlemlerin idaremiz tarafından yürütülmesi belirtilmiştir.
Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 10390361 sayılı ilgi yazısı gereğince ivedilikle belediyemiz teknik ekiplerimiz ilgili mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde idari işleme esas olmak üzere gerekli teknik inceleme ve tespit için söz konusu taşınmaza gitmiş, ancak bahçe kapısının kapalı ve kilitli olması, taşınmaz etrafının kesici tel örgülerle çevrili olması sebebiyle içeri girememiş, idari işlem tesis edilememiştir. Ancak söz konusu taşınmaza tekrar gidilecek ve üzerinde ilgili meri mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm yasal idari iş ve işlemler tesis edilecektir. Konuya hassasiyetle yaklaştığımızı bildirir, kamuoyuna saygılarımızı sunarız" ifadeleri kullanıldı.
FATİTH ALTAYLI'DAN SERT SÖZLER
Olay gündemdeki sıcaklığını korurken, Gökbakar, evi ile ilgili iddialar karşısında sessizliğini uzun bir süre korudu.
Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube yayınında konuya ilişkin bir değerlendirmede bulundu.
Altaylı, "Onun önünden birkaç kere geçtim. Şahan haksız. Türk milletinin en muhalifi ve en düzgünü bile emlak söz konusu olduğunda rant için gözünü karartıyor. Cennet gibi bir yer, 10 milyona almış galiba. Orada zaten büyük bir ev olmamalı da. Sen aileni büyüttükçe biz senin arazini büyütmeni izlemek zorunda değiliz" dedi.
SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Altaylı'nın açıklamasının ardından Gökbakar sessizliğini bozdu, Instagram hesabından bir video paylaştı.
Kendisinin söz konusu haberlerle hedef alındığını belirten Gökbakar, normalde açıklama yapmayacağını ama Fatih Altaylı'nın değerlendirmesini görünce açıklama yapma zorunluluğu hissettiğini belirtti. Gökbakar, "Fatih Altaylı'nın benim hakkımda bilip bilmeden ileri geri konuştuğunu görünce. Ben kendisinden daha ciddi bir gazetecilik yapmasını isterdim. Beni arayıp sorabilirdi mesela ama yapmadı bu yolu tercih etmiş. Sağlık olsun. Yine de vesile oldu bu videoyu çekmem için." ifadelerini kullandı.
Çıkan haberlerde kullanılan fotoğraftaki evin kendisine ait olmadığını komşusunun olduğunu iddia eden Gökbakar, "Benim evim iki yan parselde tek katlı 80 metrekarelik bir köy evi. Madem özel haber yapıyorsunuz bir zahmet git benim evi çek ya da üşeniyorsan drone uçur. Orada zaten ev fiziken duruyor. Bunlar algı amacında, haber amacında değil. Haber yapıyorsan üşenme git çek. Resimlerde gösterildiği gibi iki katlı evim yok." dedi.
Evi ve iskeleyi 2020 yılında bir emlak sitesinin ilandan aldığını iddia eden Gökbakar, ev sahibi ile iletişime geçtiğini ve yapının kayıt belgesine sahip olduğunu ifade etti.
Bölgede 2021 yılında çıkan yangının her şeyi değiştirdiğini söyleyen Gökbakar, "2022 yılında bir anda evin yapı kayıt belgesi iptal oldu ve tapuya sit alanı diye şerh düşüldü. Ben aldıktan iki yıl sonra üzerine 'Bu ev yıkılsın' diye yazıldı. Biz de bu karara dava açtık. Hukuki süreç devam ediyor." dedi.
"HER YERDE KAÇAK VAR"
Türkiye'de inanılmaz sit alanları talan ediliyor. Cennet koylarda siteler yapılıyor diyen Gökbakar, kendi 85 metrekarelik evini masum göstermeye çalışarak, "Türkiye'nin her yerinde kaçak varken 85 bin metrekarelik ev bütün sorunlarımızı çözüyorsa hemen yıkalım kardeşim." dedi.
"İSKELE YANGIN DÖNEMİNDE İŞE YARADI"
Daha da ileri giden Gökbakar, "Kaçak evimin iskelesi orada olmasaydı yangınlara bu kadar hızlı müdahale edilemezdi. Bir işe yaradı yani o iskele." şeklinde konuştu.
Gökbakar, konuşmasında yargının vereceği karara saygı duyacağını da belirtti.