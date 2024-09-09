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Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki kaçak lüks villasına yıkım kararı gönderildi

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın Marmaris Delikyol Koyu'ndaki lüks villası kaçak çıkmıştı.Kaçak lüks villanın,'yapı kayıt belgesi' Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edildi. İptal kararının ardından Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki kaçak lüks villasına yıkım kararı gönderildi.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 15:32 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 07:03
Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki kaçak lüks villasına yıkım kararı gönderildi

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Sinema oyuncusu ve komedyen Şahan Gökbakar'ın, Marmaris Delikyol Koyu'ndaki villasının, kaçak olduğu gerekçesi ile yapı kayıt belgesinin iptal edildiği ve Marmaris Belediyesi'ne yıkım kararı gönderildiği öğrenildi.



Alınan bilgilere göre; mülkiyeti Şahan Gökbakar'ın ortağı olduğu Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'ne ait villa ve eklentilerinin yapı kayıt belgeleri, kaçak yapılar nedeniyle 9 Kasım 2022'de Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edildi. Ardından izinsiz faaliyet olması sebebiyle villanın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Marmaris Belediye Başkanlığı da yıkım kararlarının alınması ve yapı ilgilisine yıkım tebligatlarının yapılması için uyarıldı.



MAHKEMEDEN ALEYHTE KARAR ÇIKMADI

Marmaris Belediye Başkanlığı, 15 Aralık 2023'te iptal kararının aleyhine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nde dava açıldığını gerekçe göstererek söz konusu davanın sonucuna göre inceleme ve tespitlerin yapılacağını ve konu hakkında bilgi verileceğini bildirdi. Bakanlık tarafından 21 Aralık 2023'te Marmaris Belediye Başkanlığı'na gönderilen resmi yazı ile kanundaki ilgili madde hatırlatılıp söz konusu davaların konu hakkında yapılması gereken iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir engel teşkil etmediği bildirildi.



Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu'nun 9 Kasım 2022 tarihli iptal kararıyla ilgili mahkemelerden bugüne kadar Bakanlık aleyhine yürütmeyi durdurma veya iptal gibi herhangi bir karar çıkmadı. 6 Eylül 2024'te Marmaris Belediye Başkanlığı'na gönderilen yazı ile Komisyon'un iptal kararı ile ilgili karşı açılan davalarda iptal ya da yürütmeyi durdurma kararı olmadığı bir kez daha hatırlatıldı. Ayrıca, yıkım işlemlerinin tesis edilmesi için Marmaris Belediye Başkanlığı bir kez daha uyarıldı. Yıkımın, Marmaris Belediyesi tarafından gerçekleştirilmemesi durumunda kanun gereği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın gerçekleştirmesi gerektiği hatırlatıldı. Gerekli işlemlerin yasada belirlenen süreler içinde gerçekleştirilmemesi durumunda nedenine dair bilgi istendi. Sorumluluklarının yerine getirilmesi için gerekli uyarılar yapıldı.



'MAKİNE VE EKİPMAN DESTEĞİ VERİLEBİLİR'

İlgili kanunlar gereğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım için destek verebileceği hatırlatıldı. Yıkım için yeterli araç gereç bulunamaması halinde yine kanunlar gereğince makine ve ekipman desteğinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden karşılanabileceği belirtildi. Buna rağmen yıkımın yapılmaması durumunda, yapıların yıkım maliyetlerinin yüzde 100 fazlası ilgili Belediye Başkanlığı'ndan tahsil edilmek üzere Bakanlık tarafından yıkılabileceği hatırlatıldı. Yasal süresi içerisinde yıkım iş ve işlemlerinin ilgili ilçe belediye ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmemesi halinde bakanlığın denetim yetkisinin bulunduğu vurgulandı.

Şahan Gökbakarın Marmaristeki villası kaçak çıktı: Yıkılacak!Şahan Gökbakarın Marmaristeki villası kaçak çıktı: Yıkılacak!
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