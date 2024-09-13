Türkiye ile Hamas arasında kritik temas! Esir takası ve ateşkes masada

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırırken Türkiye yardım ve barış diplomasisini sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün Ankara'da Hamas Siyasi Büro liderleriyle bir araya geldi.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırırken Türkiye yardım ve barış diplomasisini sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün Ankara'da Hamas Siyasi Büro liderleriyle bir araya geldi.
MASADA HANGİ KONULAR VARDI?
Görüşmede, İsrail-Filistin arasında ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve rehine takası konuları ele alındı. İnsanlık dramının yaşandığı Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için atılabilecek somut adımlar değerlendirildiği bildirildi.
ATEŞKESİN ÖNÜNDEKİ ENGEL İSRAİL
Görüşmede, Hamas'ın, müzakere sürecindeki yapıcı ve olumlu tavrının altı çizilirken, İsrail'in BMGK kararlarıyla desteklenen ve mutabık kalınan öneri metnine yeni şartlar getirmesinin ateşkes sürecini zorlaştırdığı kaydedildi. Yapılan görüşmede, İsrail'in katliama yol açan saldırılarını sürdürmesinden duyulan endişe de dile getirildiği ifade edildi.
MİT SÜRECİN BAŞINDAN İTİBAREN DEVREDE
İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in sürecin başından bu yana ateşkesin sağlanması için taraflar ve ilgili tüm aktörler ile temaslarını sürdürmeye devam ettiği bildirildi. Teşkilatın bu süreçte önemli bir rol üstlenerek, Hamas üst yönetimi, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünün altı çizildi.