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Türkiye ile Hamas arasında kritik temas! Esir takası ve ateşkes masada

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırırken Türkiye yardım ve barış diplomasisini sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün Ankara’da Hamas Siyasi Büro liderleriyle bir araya geldi. Görüşmede İsrail-Filistin arasında ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve rehine takası konuları ele alındı.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 20:32 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 20:34
Türkiye ile Hamas arasında kritik temas! Esir takası ve ateşkes masada

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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırırken Türkiye yardım ve barış diplomasisini sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün Ankara'da Hamas Siyasi Büro liderleriyle bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim KalınMİT Başkanı İbrahim Kalın

MASADA HANGİ KONULAR VARDI?
Görüşmede, İsrail-Filistin arasında ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve rehine takası konuları ele alındı. İnsanlık dramının yaşandığı Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için atılabilecek somut adımlar değerlendirildiği bildirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken bölgeye uyguladığı tam ambargo sebebiyle Filistinliler temel gıda malzemeleri dahil birçok hayati ihtiyacı temin etmekten aciz kalıyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, hayır kurumlarının dağıttığı yemeklerden ailelerine bir kap alabilmek için kuyrukta bekledi. (13 Eylül 2024)İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken bölgeye uyguladığı tam ambargo sebebiyle Filistinliler temel gıda malzemeleri dahil birçok hayati ihtiyacı temin etmekten aciz kalıyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, hayır kurumlarının dağıttığı yemeklerden ailelerine bir kap alabilmek için kuyrukta bekledi. (13 Eylül 2024)


ATEŞKESİN ÖNÜNDEKİ ENGEL İSRAİL
Görüşmede, Hamas'ın, müzakere sürecindeki yapıcı ve olumlu tavrının altı çizilirken, İsrail'in BMGK kararlarıyla desteklenen ve mutabık kalınan öneri metnine yeni şartlar getirmesinin ateşkes sürecini zorlaştırdığı kaydedildi. Yapılan görüşmede, İsrail'in katliama yol açan saldırılarını sürdürmesinden duyulan endişe de dile getirildiği ifade edildi.



MİT SÜRECİN BAŞINDAN İTİBAREN DEVREDE
İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in sürecin başından bu yana ateşkesin sağlanması için taraflar ve ilgili tüm aktörler ile temaslarını sürdürmeye devam ettiği bildirildi. Teşkilatın bu süreçte önemli bir rol üstlenerek, Hamas üst yönetimi, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünün altı çizildi.

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