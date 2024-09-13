Türkiye ile Hamas arasında kritik temas! Esir takası ve ateşkes masada





MİT SÜRECİN BAŞINDAN İTİBAREN DEVREDE

İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in sürecin başından bu yana ateşkesin sağlanması için taraflar ve ilgili tüm aktörler ile temaslarını sürdürmeye devam ettiği bildirildi. Teşkilatın bu süreçte önemli bir rol üstlenerek, Hamas üst yönetimi, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünün altı çizildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN