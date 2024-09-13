Narin Güran neden öldü? İşte Narin annesi Yüksel Güran ifadesinin tam metni

Olay Günü Yaşananlar Yüksel Güran, olay günü sabah saatlerinde bahçede çalıştığını ve bazı misafirlerin geleceğini söyledi. Kızı Narin'in Kur'an kursuna gitmek için hazırlık yaptığını, ancak kendisinin onu sıcak hava nedeniyle gitmemesi için uyardığını belirtti. Narin'in bu uyarıya rağmen evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini aktardı. Narin'in kaybolduğunu fark ettiklerinde, köy halkı ile birlikte kızlarını aramaya başladıklarını belirten anne, uzun süren aramalar sonucunda Narin'e ulaşamadıklarını ifade etti. Yüksel Güran'ın ifadesine göre, olay günü Narin'in hangi kıyafetleri giydiği de sorulmuş ve anne, kızının siyah bir şort ve tişört giydiğini söyledi.

Narin'in Kaybolduğu Saatler Savcılık, Narin'in en son saat 15:15 civarında görüldüğünü belirtti. Narin'in Kur'an kursundan eve döndüğü sırada arkadaşlarına el salladığı ve patika yola doğru ilerlediği iddia edildi. Ancak anne Yüksel Güran, kızını o saatlerde görmediğini ve evde olduğunu söyledi. Ayrıca, savcılık tarafından sorulan sorular arasında Yüksel Güran'ın evde halı değiştirip değiştirmediği de vardı. Anne, evde halıların kirlendiğini ve kız kardeşi Yasemin'in halıları değiştirdiğini söyledi.

Narin'in Bulunduğu Aracın Detayları Savcılık tarafından sorulan bir diğer kritik soru ise Salim Güran'a ait araçta Narin'e ait DNA örneklerinin bulunmasıydı. Yüksel Güran, kızının Salim'in aracına sadece bir kez, Berat'ın nişan merasiminde bindiğini söyledi. Aracın arka koltuğunda oturan Narin'in dışında hiçbir zaman bu araca binmediğini belirtti. Narin'in Kaybolması Sonrası Eşine Haber Vermemiş Anne Yüksel Güran'ın verdiği ifadede en dikkat çeken noktalardan biri de kızının kaybolduğunu öğrendiği halde eşi Arif Güran'a haber vermemiş olmasıydı. Yüksel Güran, eşinin yolda olduğunu ve bu haberi duyarak telaşlanıp kaza yapmasından korktuğu için ona haber vermediğini ifade etti.

Şüpheli İfadeler ve İddialar Soruşturma kapsamında, köyde yaşayan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi de dikkat çekiyor. Nevzat'ın iddiasına göre, Narin'in cansız bedeni kendisine Salim Güran tarafından verilmişti. Ancak Yüksel Güran, bu iddialardan haberdar olmadığını ve Salim Güran ile herhangi bir husumetleri olmadığını söyledi.