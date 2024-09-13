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Narin Güran neden öldü? İşte Narin annesi Yüksel Güran ifadesinin tam metni

8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü üzerine yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Küçük kızın trajik ölümü sonrasında aile üyeleri de dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in annesi ve diğer aile fertleri hakim karşısına çıktı. Gelen bilgilere göre, aralarında anne dahil 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu kapsamda, Narin'in annesi Yüksel Güran'ın verdiği 12 sayfalık ifade kamuoyuna yansıdı. İşte Yüksel Güran’ın ifadelerinin detayları...

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 08:37 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 08:43
Narin Güran neden öldü? İşte Narin annesi Yüksel Güran ifadesinin tam metni

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8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, anne Yüksel Güran ve 7 aile ferdi tutuklanmış durumda. Soruşturma devam ederken, Narin'in ölümüyle ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkması için çalışmalar sürdürülüyor. Mahkeme sürecinde ortaya çıkacak yeni deliller ve tanık ifadeleri, bu trajik olayın arka planını daha da aydınlatabilir.

Soruşturma Kapsamında 8 Kişi Tutuklandı

Narin Güran'ın ölümünün ardından başlatılan soruşturmada aile fertleri dahil birçok kişi gözaltına alındı. Tutuklananlar arasında Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, iki abisi, dört amcası ve Salim Güran'ın eşi yer alıyor. Toplam 22 kişi adliyeye sevk edilirken, yapılan sorgulamalar sonrasında 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anne Yüksel Güran'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Narin'in annesi Yüksel Güran, ifadesinde olay günü yaşananları detaylı bir şekilde anlattı. 5 çocuğu olduğunu belirten Yüksel Güran, ev hanımı olduğunu ve gün içinde genellikle ev işleriyle ilgilendiğini dile getirdi. Olay günü, kızı Narin'in Kur'an kursuna gitmek istediğini, ancak hava sıcak olduğu için onu gitmemesi konusunda uyardığını söyledi. Ancak Narin'in ısrarla kursa gitmek istediğini ve evden çıktığını belirtti. Yüksel Güran, Narin'in kaybolduğunu fark ettiğinde büyük bir panik yaşadığını ve hemen köy halkı ile kızını aramaya başladıklarını ifade etti.

Olay Günü Yaşananlar

Yüksel Güran, olay günü sabah saatlerinde bahçede çalıştığını ve bazı misafirlerin geleceğini söyledi. Kızı Narin'in Kur'an kursuna gitmek için hazırlık yaptığını, ancak kendisinin onu sıcak hava nedeniyle gitmemesi için uyardığını belirtti. Narin'in bu uyarıya rağmen evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini aktardı.

Narin'in kaybolduğunu fark ettiklerinde, köy halkı ile birlikte kızlarını aramaya başladıklarını belirten anne, uzun süren aramalar sonucunda Narin'e ulaşamadıklarını ifade etti. Yüksel Güran'ın ifadesine göre, olay günü Narin'in hangi kıyafetleri giydiği de sorulmuş ve anne, kızının siyah bir şort ve tişört giydiğini söyledi.

Narin'in Kaybolduğu Saatler

Savcılık, Narin'in en son saat 15:15 civarında görüldüğünü belirtti. Narin'in Kur'an kursundan eve döndüğü sırada arkadaşlarına el salladığı ve patika yola doğru ilerlediği iddia edildi. Ancak anne Yüksel Güran, kızını o saatlerde görmediğini ve evde olduğunu söyledi.

Ayrıca, savcılık tarafından sorulan sorular arasında Yüksel Güran'ın evde halı değiştirip değiştirmediği de vardı. Anne, evde halıların kirlendiğini ve kız kardeşi Yasemin'in halıları değiştirdiğini söyledi.

Narin'in Bulunduğu Aracın Detayları

Savcılık tarafından sorulan bir diğer kritik soru ise Salim Güran'a ait araçta Narin'e ait DNA örneklerinin bulunmasıydı. Yüksel Güran, kızının Salim'in aracına sadece bir kez, Berat'ın nişan merasiminde bindiğini söyledi. Aracın arka koltuğunda oturan Narin'in dışında hiçbir zaman bu araca binmediğini belirtti.

Narin'in Kaybolması Sonrası Eşine Haber Vermemiş

Anne Yüksel Güran'ın verdiği ifadede en dikkat çeken noktalardan biri de kızının kaybolduğunu öğrendiği halde eşi Arif Güran'a haber vermemiş olmasıydı. Yüksel Güran, eşinin yolda olduğunu ve bu haberi duyarak telaşlanıp kaza yapmasından korktuğu için ona haber vermediğini ifade etti.

Şüpheli İfadeler ve İddialar

Soruşturma kapsamında, köyde yaşayan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi de dikkat çekiyor. Nevzat'ın iddiasına göre, Narin'in cansız bedeni kendisine Salim Güran tarafından verilmişti. Ancak Yüksel Güran, bu iddialardan haberdar olmadığını ve Salim Güran ile herhangi bir husumetleri olmadığını söyledi.

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