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Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tutuklandı! TAKVİM ifadesine ulaştı! Avukatından skandal Demirtaş savunması

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Twitch yayıncısı Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç'un gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada Sonuç'a müstehcenlik suçundan işlem başlatıldığı belirtildi. Gözaltına alınan Sonuç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan TAKVİM, Ahmet Sonuç'un ifadesine ulaştı. Sonuç rezilliği etkileşim için yaptığını söylerken, avukatının Selahattin Demirtaş savunması pes dedirtti. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 19:00 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 20:21
Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tutuklandı! TAKVİM ifadesine ulaştı! Avukatından skandal Demirtaş savunması

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Twitch yayıncısı Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç'un gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Sonuç'a müstehcenlik suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

"AHLAKA UYGUN OLMAYAN KONUŞMALAR"
X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.
Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının (E.K.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

"JAHREIN İSİMLİ/RUMUZLU KULLANICI TESPİT EDİLMİŞTİR"
Ayrıca "JAHREİN" isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.
(E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır.

TUTUKLANDI

Jahrein ismi ile bilinen Ahmet Sonuç isimli Twitch yayımcısı tutuklanarak cezaevinde gönderildi.




"ETKİLEŞİM İÇİN YAPTIM"

TAKVİM tutuklanan sosyal medya fenomeni Jahrein mahlası Ahmet Sonuç'un ifadesine ulaştı. Pişman olduğunu söyleyen Sonuç, etkileşim almak için yaptığını ifade etti.

İşte Sonuç'un o ifadeleri:

"Değişikliklerimi usulüne uygun olarak bildireceğim hatırlatıldı. Öncesinde verdiğim ifadelerimi aynen tekrar ederim, ben asosyal içine kapalı bir kişiyim bu sebeple internette çok vakit geçiriyorum, internette gezerken bir gruba denk geldim, bu gruptaki insanların atmış olduğu twetlere benzer twetler atarak etkileşim içinde olmaya bu şekilde takipçi elde etmeye çalıştım, soruşturmaya konu tweti de bu şekilde başkasının bir twette gir elde etmeye gesin almak için bende aldım, bu kişi Canino 1997 rumuzlu bir hesaplı bu hördüm tetkilecti bende attım, suç işleme kastım bulunmamaktadır, amacım sadece etkileşim almaktı, bu aşamada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı, aksi kanaat halinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ederim."



AVUKATINDAN SKANDAL DEMİRTAŞ SAVUNMASI

Öte yandan Ahmet Sonuç'un avukatı da skandal bir savunmaya imza attı. Savunmasında, cezaevlerini güvensiz gibi göstermeye çalışan avukat, "Selahaattin Demirtaş ile karşılıklı olduğu yargılama dosyası vardır bu sebeple tehdit edilmiştir, biz bu sebeple cezaevinde hedef olma ihtimali olduğunu düşünüyoruz" ifadeleriyle tutuksuz yargılama talep etti.

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