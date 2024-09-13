Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tutuklandı! TAKVİM ifadesine ulaştı! Avukatından skandal Demirtaş savunması

"JAHREIN İSİMLİ/RUMUZLU KULLANICI TESPİT EDİLMİŞTİR" Ayrıca " JAHREİN " isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. (E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır. TUTUKLANDI







"ETKİLEŞİM İÇİN YAPTIM"



TAKVİM tutuklanan sosyal medya fenomeni Jahrein mahlası Ahmet Sonuç'un ifadesine ulaştı. Pişman olduğunu söyleyen Sonuç, etkileşim almak için yaptığını ifade etti.



İşte Sonuç'un o ifadeleri:



"Değişikliklerimi usulüne uygun olarak bildireceğim hatırlatıldı. Öncesinde verdiğim ifadelerimi aynen tekrar ederim, ben asosyal içine kapalı bir kişiyim bu sebeple internette çok vakit geçiriyorum, internette gezerken bir gruba denk geldim, bu gruptaki insanların atmış olduğu twetlere benzer twetler atarak etkileşim içinde olmaya bu şekilde takipçi elde etmeye çalıştım, soruşturmaya konu tweti de bu şekilde başkasının bir twette gir elde etmeye gesin almak için bende aldım, bu kişi Canino 1997 rumuzlu bir hesaplı bu hördüm tetkilecti bende attım, suç işleme kastım bulunmamaktadır, amacım sadece etkileşim almaktı, bu aşamada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı, aksi kanaat halinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ederim."