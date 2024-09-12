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İsrail askerlerince şehit edilmişti! Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi konuştu: ABD'de konu İsrail olunca geçiştiriliyor

İsrail Gazze'de saldırılara duraksamadan devam ediyor. Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Katil İsrail askerlerince şehit edilen Ayşenur Eygi'nin babası Suat Eygi, "Devletimizin keyfi cinayetin peşini bırakmadığını öğrendim inşallah aynı şeyi Amerikan hükümetinden de bekliyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 00:17 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 00:17
İsrail askerlerince şehit edilmişti! Ayşenur Ezgi Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi konuştu: ABD’de konu İsrail olunca geçiştiriliyor

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

KURTARILAMADI
Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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KATLEDİLEN EYGİ'NİN BABASI KONUŞTU
ABD'de yaşayan ve dün kente gelen baba Eygi, Aydın'ın Didim ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde akrabaları ve yakınlarıyla bir araya gelerek taziyeleri kabul etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Eygi, acılarının çok büyük olduğunu söyledi.

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"ÖZEL BİR İNSANDI"
Ayşenur'un çok güzel bir insan olduğunu ifade eden Eygi, "Ayşenur insan haklarına, doğaya, her şeye duyarlıydı. Doğa için Brezilya'ya, Avustralya'ya, Meksika'ya, insan için dünyanın her tarafına gitti, nerede kimin ihtiyacı varsa... Ayşenur özel bir insandı.

Devletimizin, keyfi cinayetin peşini bırakmadığını, soruşturma açtığını öğrendim çok mutlu oldum, inşallah aynı şeyi Amerikan hükümetinden de bekliyoruz. Çünkü Ayşe Amerika'ya gittiğinde 10 aylıktı. Oranın okullarında okudu, oranın özgürlüklerinde büyüdü ve oranın vatandaşı. O yüzden Amerikan hükümetinin de sorumluluğu var. Aynı hassasiyeti inşallah Amerika hükümeti gösterir."

Eygi, Ayşenur ile en son havalimanında görüştüğünü, yetkililerin kendilerini bilgilendirdiğini dile getirdi.

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"ABD'DE KONU İSRAİL OLUNCA GEÇİŞTİRİLİYOR"
Cenazenin yarın sabah önce İstanbul'a daha sonra ise İzmir'e getirileceğini ve cumartesi günü defnedileceğini anlatan baba Eygi, şöyle devam etti:

"Amerika biraz değişik bir ülke, dünyanın hangi ülkesinde bir haksızlık varsa kendi vatandaşına bir öldürme varsa Amerika, amblemindeki kartal gibi çöker ama konu İsrail olunca biraz daha geçiştirme çabası olabiliyor. Ama insanların vicdanına kulak vereceklerine inanmak istiyorum. Politika gereği başka şeyler konuşulabilir ama insan vicdanı bunları yapması gereken yere çekecek."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşemediğini ifade eden Eygi, kendisine ulaşılmaya çalışıldığını ancak olayı öğrendiği ilk gün kimseyle görüşecek durumda olmadığını anlattı.

Ayşenur'un çocukluğundan bu yana insan hakları savunuculuğu yaptığını, büyüdükçe bunun üstüne koyduğunu aktaran Eygi, "Amerika'da iyi bir eğitim almıştı. Keyfine bakabilirdi ve rahat bir yaşam sürebilirdi. O ideallerinin peşinde koştu. Her şeyi bıraktı, Orta Doğu cehennemine gitti. O kadar idealistti."

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