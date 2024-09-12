İsrail askerlerince şehit edilmişti! Ayşenur Ezgi Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi konuştu: ABD’de konu İsrail olunca geçiştiriliyor

"ÖZEL BİR İNSANDI"

Ayşenur'un çok güzel bir insan olduğunu ifade eden Eygi, "Ayşenur insan haklarına, doğaya, her şeye duyarlıydı. Doğa için Brezilya'ya, Avustralya'ya, Meksika'ya, insan için dünyanın her tarafına gitti, nerede kimin ihtiyacı varsa... Ayşenur özel bir insandı.

Devletimizin, keyfi cinayetin peşini bırakmadığını, soruşturma açtığını öğrendim çok mutlu oldum, inşallah aynı şeyi Amerikan hükümetinden de bekliyoruz. Çünkü Ayşe Amerika'ya gittiğinde 10 aylıktı. Oranın okullarında okudu, oranın özgürlüklerinde büyüdü ve oranın vatandaşı. O yüzden Amerikan hükümetinin de sorumluluğu var. Aynı hassasiyeti inşallah Amerika hükümeti gösterir."

Eygi, Ayşenur ile en son havalimanında görüştüğünü, yetkililerin kendilerini bilgilendirdiğini dile getirdi.