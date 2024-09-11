Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama! Kimler serbest bırakıldı? İşte ilk görüntüler
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Cinayetle ilgili gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar, "Salim Güran bana 'Aileni düşün, 200 bin TL'yi al cesedi yok et' dedi. Ben de dereye götürüp üstüne büyük bir taş koydum" demişti. Ancak itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın verdiği ifadelerin hepsi birbiriyle çelişti. Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilini arıyor.
Minik Narin'in cansız bedeni köyün 2 kilometre uzağındaki Eğertutmaz Deresi'nde çuvala konulmuş ve üzeri taşla kapanmış şekilde bulundu. 14 saatlik adli tıp incelemesi sonrasında açıklanan raporda Narin'in bir bacağının dizden kopuk ve kaval kemiğinin çuval içerisinde olduğu, boynunda boğmaya bağlı oluşabilecek lezyonların olduğu ifade edildi.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden anne Yüksel Güran
Nevzat Bahtiyar'ın "Salim Güran bana 'Aileni düşün, 200 bin TL'yi al cesedi yok et' dedi. Ben de dereye götürüp üstüne büyük bir taş koydum" şeklindeki itirafının ardından soruşturma derinleşti.
Narin Güran cinayetiyle ilgili amca Salim Güran tutuklandı. 23 kişi ise gözaltına alınmıştı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Peki Narin Güran'ın katili kim? İşte Narin Güran cinayetinde yeni iddialar ve gelişmeler:
CANLI ANLATIM
10:05
13 Eylül 2024
CEZAEVİNE GETİRİLDİLER
Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine getirildi.
06:46
13 Eylül 2024
TUTUKLANDILAR
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, Narin Güran'ın annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.
Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran "Suç delillerini yok etmek", diğer 5 şüpheli ise "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerden, Narin'in amcası Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran ile kuzeni Melike Güran ve Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.
21:28
12 Eylül 2024
ANNE-AĞABEY DAHİL 9 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Diyarbakır’da Narin Güran cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 22 şüpheliden aralarında anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güral’ın da bulunduğu 9 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
İŞTE SUÇLARI
Sorgunun ardından anne Yüksel Güran ‘kasten öldürme suçuna iştirak etmek’, ağabey Enes Güran ‘kasten öldürme suçuna iştirak etmek’, küçük kızın kuzeni M.K. ‘suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, kuzeni B.G. ‘suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, yengesi M.G. ‘suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, tutuklu amca Salim Güran’ın işçisi M.S.A. ‘suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, diğer işçi R.A. ‘suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, halasının eşi M.Ş.K. ‘suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’ ve amcası F.G. ‘suç delillerini yok etmek’ suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Narin'in babası Arif Güran’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 3 kişiye adli kontrol şartı getirildi.
19:00
12 Eylül 2024
22 ŞÜPHELİNİN İFADELERİ TAMAMLANDI
Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 22 şüphelinin ifadeleri tamamlandı.
Diyarbakır Adli Tip Kurumu ön otopsi sonucunu açıkladı. Ön rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı
13:40
12 Eylül 2024
SALİM GÜRAN'IN 5 KEZ ARADIĞI İSİM ORTAYA ÇIKTI
Narin Güran'ın öldürüldüğü gün muhtar amca Salim Güran'ın 5 kez aradığı isim ortaya çıktı.
SESİ ÇOK RAHATTI
Diyarbakır'da çiftçilikle uğraşan Mehmet Şerif Güran, "Antalya-Kemer'de ailemle tatil yapıyordum. İlk aramayı saat 16.43'te yaptı. Köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Saat 16.55'te tarladan fotoğraf atıp 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu. Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu. Farklı bir şey de söylemedi. Hatta tatilde olduğum için 'Tatil nasıl gidiyor?' diye de takıldı" ifadelerini kullandı.
Salim Güran'ın olay günü yolladığı fotoğrafları emniyet birimlerine teslim ettiğini söyleyen Mehmet Şerif Güran, ceset bulunduktan sonra da Diyarbakır'a döndüğünü belirtti. Güran, "Böyle bir şey yapmasını beklemezdim, desem onu korumuş gibi oluyor. Köydeki herkese bu tutum yüklendi. Gerçeği yargı ortaya çıkaracak" dedi.
12:53
12 Eylül 2024
ŞEYTANİ PLAN! YENİ İFADE ORTAYA ÇIKTI
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yeni bir ifadesi daha ortaya çıktı.
"HAZIRLAN, İŞİMİZ VAR"
"Salim Güran Narin'in evinin bahçesinden bana seslendi" diyen Nevzat Bahtiyar, "Öğlen eve gitmiştim, yemek yedim. Sonra su kesildi. Muhtarı kendi telefonumdan aradım. Muhtar da yetkilileri arayacağını söyledi. Bu aramdan 10 dakika sonra bahçeye çıktım. Annemin evindeki su akıyordu. Annemin oradaki evin orada ağaçları suluyordum. Salim Güran, yukarıdan Arif'in bahçesinden, yani Narin'in bahçesinden bana seslenerek, 'Hazırlan, seninle işimiz var' dedi" ifadelerini kullandı.
Bahtiyar sözlerine şöyle devam etti:
İNŞAAT MALZEMELERİNİ BOŞALTIP CESEDİ KOYDUM
Ben de hazırlandım, aracıyla geldi. Kimsenin görmediği, ağacın altında bir nokta vardı. Narin'in ön koltuktaki cesedi aldık, benim aracıma koyduk. Daha sonra ben aracı aldım, evimin önüne götürdüm. Bir çuvalda inşaat malzemeleri vardı, onu boşalttım. Narin'in cesedini buraya koyduğunu söyledi. Nevzat Bahtiyar cesedi dereye götürdüğünü söyledi. Önemli bir gelişme... Narin'in cesedinin nereden ve nasıl götürüldüğü ortaya çıktı.
"GAYRİAHLAKİ İLİŞKİLER VARDI"
İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Salim Güran’ın aile üyesi iki kişi ile gayriahlaki ilişkisi olduğunu iddia etti. Nevzat Bahtihar, Narin'in görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürüldüğünü söylüyor.
11:13
12 Eylül 2024
NARİN'İN ABLASI TÜLİN NASIL ÖLDÜ?
Narin Güran'ın gözaltına alınmayan tek amcası Erhan Güran, "Tülin Güran yeğenimdir. 12-14 yıl önce hastaydı, 15 gün yoğun bakımda yattı. Cenazeyi hastaneden aldık. Mezarın yerini annesi net biliyor. Ben mezarın yerini gösterebilirim ama tam emin değilim" dedi.
YÜZDE 99 ENGELLİ
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın 2004 yılında ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiği Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından ellerinde ve ayaklarında fizyolojik engellerden kaynaklı 3 yaşındayken 2007 yılında yüzde 95, 2008 yılında yüzde 85, 2009 yılında ise yüzde 99 olmak üzere 3 adet heyet raporuyla engelli olduğu öğrenildi.
10 GÜN TEDAVİ ARDINDAN HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRMİŞ
Tülin Güran'ın 2009 yılında 5 yaşındayken solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve öksürük şikâyeti ile Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındığı, 10 gün süreyle Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tetkik ve tedavisi devam ederken metabolizma hastalığı, solunum yetmezliği sebebiyle 19 Kasım 2009 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.
10:18
12 Eylül 2024
CEVDET YILMAZ'DAN NARİN GÜRAN AÇIKLAMASI
Cumhurbaikanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Narin Güran cinayeti hakkında "Failleri ortaya çıkarmak için ne gerekiyorsa yapılıyor" ifadelerini kullandı.
09:03
12 Eylül 2024
İFADELERİ ALINMAYA BAŞLADI
Olayla ilgili 22 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Şüphelerin ifadeleri alınmaya başladı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48) jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş adliyeye sevk edilmişti.
Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Gözaltına alınan şüphelilerden mahallede imamlık yaptığı öğrenilen bir şüpheli de dün jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.
08:08
12 Eylül 2024
ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Narin Güran cinayetine ilişkin gözaltına alınan 22 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, " Aldığım bilgilere göre şüphelilerin birbirlerini görmeyeceği 4 duruşma salonu hazırlanmış, şüpheliler orada ifade verecek" dedi.
00:53
12 Eylül 2024
AHIRDA MI KATLEDİLDİ?
Tüm Türkiye'de infial yaratan Narin Güran cinayetinde A Haber Narin’in katledildiği noktayı buldu. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın A Haber canlı yayında yaptığı açıklamalar kan dondurdu.
23:00
11 Eylül 2024
İŞTE GÖZALTINDAKİ İSİMLER
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında gözaltındaki kişilerin kimler olduğunu anlattı.
Nazif Karaman, "İsimlerini kimse bilmiyordu. Biz bunun detaylarına ulaştık. Bir köy tamamen gözaltına alınmış. Bunlar boşuna gözaltına alınmış kişiler değil. Günlerdir sessiz kalan kişiler.
Bir şeyler bilen fakat susan kişiler. Babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), kolu ısırılan ağabeyi E.G. (18). 6 amcası Ö.F.G (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G. Amca oğlu U.G. (24), amca oğlu O.G. (23), amca kızı M.G. (15), amca kızı B.G. (19), kuzeni M.K. (23), kuzeninin oğlu D.G. (22). Yengesi M.G. (46), yengesi M.G. (39), halası A.K. (40), enişte M.Ş., Salim Güran'ın işçisi M.S. (40), işçinin oğlu R.A. (15), Salim Güran'ın işçisi Ö.Y. gözaltında" dedi.
22:18
11 Eylül 2024
NARİN'İN ABLASI NASIL ÖLDÜ?
Erhan Güran, Narin'in amcası Tülin'in ölümüyle ilgili de önemli açıklamalar yaptı. İddiaların aksine Tülin Güran'ın öldürülmediğini, evde değil yoğun bakımda öldüğünü açıkladı.
"MERDİVENDEN DÜŞMEDİ"
"Tek istediğimiz Narin kızımızın katilinin bulunup cezalandırılması.Kim olursa olsun. Hiç fark etmez.Tülin merdivenden düşmedi. Yatalaktı, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Bunun hastanede belgeleri var."
"YÜZDE 99 ENGELLİ"
"Yapılan araştırmalarda Tülin Güran solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmış. 10 gün süreyle hastanede tetkik ve tedavisi devam eden Güran metabolizma hastalığı ve solunum yetmezliği sebebiyle 19. 11. 2009'da hayatını kaybetmiştir.
Tavşantepe mezarlığına defnedilen Güran hakkında Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından elinde ve ayaklarında fizyolojik engeller olduğu tespit ediliyor. Yüzde 99 olan 3 adet heyet raporunun bulunduğu tespit edilmiştir."
21:02
11 Eylül 2024
İTİRAFÇININ EŞİ VE NARİN'İN AMCASI A HABER'E KONUŞTU
Narin'in katilleri aranırken, gözaltına alınmayan tek amca ve itirafçının eşi A Haber'e flaş açıklamalarda bulundu. Gözaltına alınmayan tek amca ne anlattı?
A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın "Eşiniz Nevzat Bahtiyar ifadesinde 'Narin'in cesedini eve götürdüm, çuvala koydum' dedi. Siz o gün eşinizi gördünüz mü?" sorusunu "Öyle bir şey yok" diyerek yanıtladı.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi:
"Salim Güran'ın üvey annesi Süheyla Özkan cesedin bulunduğu gün evimize geldi. Bize 'Salim tutuklandı Nevzat da tutuklanacak' dedi. Yemek yedi evden çıktı Arif Güran'ın evine gitti. Sonrasında Salim Güran'ın kardeşi Barış Güran gece saat 11'de jandarmayla evimize gelerek eşim Nevzat Bahtiyar'ı yakaladı."
20:41
11 Eylül 2024
"22 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE SEVK EDİLECEK"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "26 kişinin şüpheli, 241 kişinin tanık olarak olmak üzere toplam 267 kişinin ifadesi bugüne kadar alınmıştır. Narin kızımızın amcası Salim Güran 2 Eylül'de, komşusu Nevzat Bahtiyar ise 10 Eylül'de tutuklanmıştır. 22 şüpheli halen gözaltında olup, yarın Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceklerdir." dedi.
17:51
11 Eylül 2024
3 BAKAN DİYARBAKIR'DA I NARİN'İN KABRİNE ZİYARET
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti.
Diyarbakır'a gelen Bakanlar Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın kabrinin bulunduğu Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na geçti.
16:41
11 Eylül 2024
İKİNCİ BİR TANIK!
NTV'nin aktardığı habere göre; Güran, jandarmadaki ifadesinde Narin'in kaybolduğu gün 18:50'de tarlada olduğunu iddia etmişti. Ancak tanık Mehmet Şevket Kaya, amcayı 18.30- 19.00 saatlerinde çocuğun evinin orada gördüğünü söyledi. Güran bu ifadeye "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" diye tepki gösterdi.
16:15
11 Eylül 2024
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİZZAT TAKİP EDECEK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Narin Güran cinayeti hakkında Başkan Erdoğan'ın süreci bizzet takip ettiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Milletimizin acısı olarak toprağa verdiğimiz Narin kızımızı halen büyük bir acıyla hatırlıyoruz. Bugün de bakanlarımız, genel merkezden bir heyet Narin'in mezarını ziyaret edecekler. Oradan milletimize taziyelerini ifade edecekler. Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi olacağını, bu kişilerin gereken cezayı alması için en yüksek şekilde bu konuyu takip edeceklerini ifade ettiler. Bugün de bu hassasiyet çerçevesinde milletimizle bu taziyeleri paylaşarak mezarı ziyaret edecekler. Bu konularda siyasi cümle kurmak son derece yanlıştır. Bu vicdanları yaralayan, kanatan bir meseledir. Buradan bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışmak yanlıştır. Burada birkaç konuyla karşı karşıya kaldık. Acıyı paylaşmak yerine doğrudan hükümetimize, partimize dönük bir takım lafların söylenmesi söz konusu oldu.
Özellikle PKK terör örgütünü destekleyen, Diyarbakır Anneleri'nin yanına bir kere gitmemiş olanların burada Narin'e sahip çıkıyor gibi bir tabloyla görüntü vermeleri ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Diyarbakır Anneleri'ne sahip çıkmayanlar, bu acı üzerinden politika üretmeye çalışıyorlar. DEM Parti Mardin milletvekilinin kuran kurslarını hedef alması da bu çerçevede gündeme gelmiştir. Siyasi ikiyüzlülüktür. Bütün bu gelişmeler en yakın şekilde, bütün detaylarıyla takip edilmektedir. Bu acı milletimizin acısı olarak hafızalara kazınmıştır."
15:40
11 Eylül 2024
SALİM GÜRAN'IN 5 KEZ ARADIĞI KİŞİ KİM?
Amcanın olay günü yaptığı telefon görüşmelerinde Antalya'dan bir kişiyle defalarca telefonda görüştüğü ortaya çıktı.
HTS kayıtlarında amcanın, Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı. Ekipler bu arama kaydını araştırıyor.
13:07
11 Eylül 2024
DELİLLER NE ZAMAN SONUÇLANIR?
A Haber canlı yayınında konuşan Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin "Olayın başından beri aslında olay hakkında bilgisi olduğunu düşündüğümüz aile bireylerinin dirençli bir tavır sergiledikleri çok açık. Konu ile ilgili bilgi vermekten kaçındıkları gibi herhangi bir kimseyi de işaret etmediler. Bu durumda bu kişilerin ifade verirken de aynı direnci gösterdiklerini tahmin edebiliriz. Orada da muhtemelen bir takım şeyleri kabul etmeyecekler ve konuyu dağıtmak isteyeceklerdir. Ailenin tavrı başından beri böyle. Benim tahminim konunun maddi deliller üzerinden yürütülecek ve bir sonuca varılacak. Toplanan delillerin yeterince iyi toplandığı anlaşılıyor. Onların sonuç vermesi belki bir 15-20 günü bulur" dedi.
13:04
11 Eylül 2024
MUHTAR SALİM AÇIĞA ALINDI
Narin Güran olayında tutuklu bulunan Tavşantepe Mahalle Muhtarı ve amca Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı’nca görevinden açığa alındı. Mevzuat gereği ilçe idare kurulu kararıyla tutukluğundan dolayı açığa alınıp birinci aza muhtar olarak geçici görevlendirildi.
12:49
11 Eylül 2024
DNA'LAR SUDA BOZULUR MU?
A Haber canlı yayınına katılan Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu, “Çok ciddi bir örnek alım süreci gerçekleşmiş. 91 örnek alınmış, delilleştirilmek üzere incelemeye gönderilmiş. Öncelikle bize neden öldüğünü açıklayacak örnekler incelenmekte. Ölüm zamanıyla ilgili daha detaylı bilgi verilebilir ama sanırım en önemli sorumuz değil. En önemli sorumuz nasıl öldürüldüğü. Katilin kimliğinin de tespit imkanı olabilir toplanan örneklere bağlı olarak. Narin’imizin tırnaklarından alınan dokular eğer boğuşma yaşandıysa katili yine ele verecektir. Bu örnekler suda kaybolur mu? Sorusu herkesin merak ettiği nokta. Evet kaybolabilir, bozuladabilir ancak teknoloji o kadar gelişti ki çok minik miktarda örnek elimizdeyse bunun kime ait olduğunu tespit edebiliriz” dedi.
10:54
11 Eylül 2024
TÜLİN'E NE OLDU?
Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturmaya bakan 4 savcının, küçük kızın 2019 yılında 5 yaşındayken hayatını kaybeden ablası Tülin Güran'ın ölümünü incelemeye aldığı öğrenildi.
10:36
11 Eylül 2024
BAKANLARDAN NARİN'İN KABRİNE ZİYARET
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, "Bizim için, çocukların iyilik hali her zaman önce gelmektedir. Aksi bir duruma neden olanlar. işledikleri suçun bedelini hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorundadır. Bu anlamda Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki, Narin’in acı haberini aldık. Bakanlık olarak, sahada, tüm ekiplerimizle sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladık. Bugün de Adalet Bakanımız ile Diyarbakır’da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz" dedi.
10:29
11 Eylül 2024
İMAM SERBEST!
Serbest bırakılan şüphelinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi.
Diğer 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.
10:25
11 Eylül 2024
NARİN'İ ÇUVALA KİM YERLEŞTİRDİ
İtirafçı Nevzat Bahtiyar, ilk ifadesinde cesedi amcayla birlikte yerleştirdiklerini söylemişti.
Mahkemede bu ifadesini değiştiren Bahtiyar "Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim" dedi.
10:21
11 Eylül 2024
O DA TELEFON KAYITLARINI SİLMİŞ!
İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın da tıpkı amca Salim Güran gibi telefon kayıtlarını sildiği ortaya çıktı. Bahtiyar’ın telefondaki tüm arama kayıtları ile yazışmaları Narin Güran’ı dereye götürdüğü gün sildiği belirlendi. Savcılık sorgusunda “Telefon kayıtlarını neden sildin” sorusuna Nevzat Bahtiyar, “Telefonum dolmuştu. Çok aşırı gelen aramalar ve mesajlar nedeniyle silmek istedim” dedi.
10:17
11 Eylül 2024
İTİRAFÇININ ÇELİŞKİSİ! 1 TAŞ MI 3 TAŞ MI?
İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne götürdüğünü söylemiş, “Amcası bana dereyi işaret ederek o bölgeye götürmemi istedi. Bende dere yatağına geldiğimde önce çuvalın ağzını Narin’in çantasının ipiyle bağladıktan sonra ağaçlık alanda fazla derin olmayan su birikintisi olan yere içinde ceset olan çuvalı bırakırken Arif’in kızı Narin olduğunu anladım. Çuval birileri tarafından fark edilmesin diye üzerine yaklaşık 20 kilo ağırlığında bir taş bıraktım” demişti. Ancak Jandarma Olay Yeri İnceleme tutanaklarında Narin’in cesedinin üzerinde 3 büyük taş olduğu yer aldı.
09:45
11 Eylül 2024
HAVİN KİM? HAVİN'E NE YAPTILAR?
Narin cinayetiyle ilgili bilgiler üst üste gelirken minik kızın mezarı başında bulunan bir kadının sözleri tüm Türkiye'nin dikkatini çekti.
Narin defnedikten sonra mezarı başında oturan bir kadının ağıt yakarken söylediği “Havin’ime de böyle kıydılar” dedi.
Bu sözlerin ardından Havin kim? Havin'e ne yaptılar? sorularının yanıtı merak edildi.
09:30
11 Eylül 2024
NARİN NE ZAMAN ÖLDÜRÜLDÜ?
Türkiye'nin merak ettiği en önemli soru ise "Narin ne zaman öldürüldü?" sorusu. 19 gün sonra bulunan Narin ilk gün mü öldürüldü yoksa daha sonra öldürülüp mü dereye atıldı? Narin o gün Kur'an kursundan çıktıktan sonra eve gitti mi?
Konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre Narin Güran, 21 Ağustos günü saat 15:15'te eve gittikten sonra öldürüldü.
09:09
11 Eylül 2024
GÖZALTINDAKİLER YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Narin cinayetiyle ile ilgili gözaltılar için son kez uzatma geldi. Anne, baba, amcalar, kardeşler ve çok sayıda yakının bulunduğu gözaltılar yarın adliyeye sevk edilecek.
Narin Güran’ın kaybından sonra hem Salim Güran’ın gittiği petrol ofisinde çalışan bir vatandaş hem de itirafçı Nevzat Bahtiyar, kahverengi bir battaniyeden bahsetmişti. Narin’in cansız bedenine ulaşıldı ancak o battaniye ortalıkta yok. Battaniyenin hangi eve ait olduğu ve üzerindeki DNA örnekleri cinayeti aydınlatmada büyük etki yaratacak.
08:05
11 Eylül 2024
AMCA SALİM'İN AVUKATI ÇEKİLDİ
Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanan amca Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul, davadan çekildiğini açıkladı.
BİR ANNE OLARAK DEVAM EDEMEYECEĞİM
Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğini belirten avukat Toğrul, yaptığı açıklamada, “Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür. Şüpheli Salim Güran’ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül tarihinde Narin’in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken Anayasa’nın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de; dosyada gelinen aşamada sanık beyanları, Narin’in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen diğer delilleri de göz önünde bulundurarak, bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım. Güzel kızımız Narin’in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundan sonra sanık müdafii olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçi olacağımı, adil bir yargılanmanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım” ifadelerini kullandı.