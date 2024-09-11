Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama! Kimler serbest bırakıldı? İşte ilk görüntüler

SALİM GÜRAN'IN 5 KEZ ARADIĞI İSİM ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran'ın öldürüldüğü gün muhtar amca Salim Güran'ın 5 kez aradığı isim ortaya çıktı.

SESİ ÇOK RAHATTI

Diyarbakır'da çiftçilikle uğraşan Mehmet Şerif Güran, "Antalya-Kemer'de ailemle tatil yapıyordum. İlk aramayı saat 16.43'te yaptı. Köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Saat 16.55'te tarladan fotoğraf atıp 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu. Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu. Farklı bir şey de söylemedi. Hatta tatilde olduğum için 'Tatil nasıl gidiyor?' diye de takıldı" ifadelerini kullandı.

Salim Güran'ın olay günü yolladığı fotoğrafları emniyet birimlerine teslim ettiğini söyleyen Mehmet Şerif Güran, ceset bulunduktan sonra da Diyarbakır'a döndüğünü belirtti. Güran, "Böyle bir şey yapmasını beklemezdim, desem onu korumuş gibi oluyor. Köydeki herkese bu tutum yüklendi. Gerçeği yargı ortaya çıkaracak" dedi.