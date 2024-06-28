Başkan Erdoğan'dan cuma sonrası Esad'la görüşme için tarihi açıklama: "Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz"

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU? Başkan Erdoğan , bir soru üzerine, Cumhur İttifakı'nın önemli bir temsilcisi olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'yle uzun bir süredir çalışmalarının olduğunu anlattı.

"Uzun bir süredir Devlet Bey'le yaptığımız görüşmeler var ve bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik, devam ettiriyoruz" diyen Erdoğan, bundan sonra da yine aynı şekilde bu görüşmeleri devam ettireceklerini bildirdi.

Erdoğan, burada herhangi bir suistimale fırsat vermeyi düşünmediklerini vurgulayarak, "Yine Devlet Bey'le şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir, bunların değerlendirmesini yaptık, bunların görüşmesini yaptık ve her görüşmemizde de nereden bakarsanız yani bir saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Ve bu değerlendirmelerle birlikte gerek MHP gerekse AK Parti olarak adımlarımızı atıyoruz." bilgisini paylaştı.

TARİHİ SURİYE MESAJ! KURULMAMASI İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK

Başkan Erdoğan, Suriye rejiminin lideri Beşşar Esad'ın "Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu" söylediğini aktaran bir gazetecinin, "Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulur mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti: