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İsrail ‘yanlışlıkla’ demişti! Otopsi raporu ortaya çıktı! Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesinde kurşun detayı

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Otopsi raporu, Eygi'nin İsrail tarafından kasten öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı İstanbul'a getirildi. Şehit Eygi için İstanbul'da tören düzenlendi.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 08:25 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 09:21
İsrail ‘yanlışlıkla’ demişti! Otopsi raporu ortaya çıktı! Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesinde kurşun detayı

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İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteride kasten öldürdüğü Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı İstanbul'a getirildi. Şehit Eygi için İstanbul'da tören düzenlendi.

Ayşenur Ezgi Eygi için İstanbul'da tören düzenlendi

İSRAİL KASTEN HEDEF ALDI

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amerikan Washington Post gazetesi Ayşenur'un gösteri bittikten sonra hedef alındığını duyurmuştu. İsrail ordusu ise olayın 'şiddetli bir protesto' sırasında kasıtsız olarak gerçekleştiğini öne sürmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden ise Eygi'nin ölümüne yaptığı açıklamada akıl dışı ifadeler kullanmıştı.

KURŞUN YERDEN SEKTİ
Biden, konuya ilişkin "Daha fazla ayrıntıya bakıldığında bunun bir kaza olduğu anlaşılıyor. Kurşun yerden sekti ve kazara ona çarptı. Şimdi bunu çözmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

OTOPSİ RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Otopsi raporu, ölümün ardındaki şok edici detayı ortaya çıkardı.

İsrail 'yanlışlıkla' demişti! Otopsi raporu ortaya çıktı!

Filistin Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumunun otopsi raporunda, Nablus Başsavcılığının, Eygi'nin naaşının, kentteki En-Necah Üniversitesi'nde bulunan Adli Tıp Enstitüsüne otopsi yapılması ve ölüm sebebinin belirlenmesi için sevkine karar verdiği kaydedildi.

KURŞUN BEYİN DOKUSUNU PARÇALADI
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin Beyta beldesindeki Cebel Ebu Sabih'te barışçıl bir gösteriye katıldığı sırada İsrail askerlerince vurulan Eygi'nin ölüm sebebinin "ateşli silahla vurulma kaynaklı beyinde parçalanma, kanama ve ödem" olduğu aktarıldı.

Raporda, "Merminin kafatası boşluğu içindeki yolu neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru olmuştur." ifadesi kullanıldı.



Eygi'nin 6 Eylül'de 14.06'da Rafidya Devlet Hastanesine getirildiğine ve yaşam belirtisi göstermediğine işaret edildi.

Kurşunun Eygi'nin beyin dokusuna zarar verdiği aktarılan raporda, "Kalbi durmuş, göz bebekleri genişlemiş ve hareketsizdi. Yapılan inceleme sonucu, merminin Eygi'nin sol kulak kepçesinin arkasından girdiği ve çıkmadığı, merminin girdiği yerden Eygi'nin beyninden parçaların fırladığı belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Merminin Eygi'nin beynine isabet ettiği vurgulanan raporda, mermi parçalarının beyinde bulunduğuna dikkat çekildi.



Eygi'ye ateş edilen merminin kafatasına girdikten sonra parçalandığı ve beyin dokusunda yayıldığı kaydedilen raporda, Eygi'nin kafası hariç vücudunda başka bir yaraya rastlanmadığı belirtildi.

Eygi'ye 6 kez kalp masajı yapıldığı ve hiçbirine cevap vermediği, vefatının da 6 Eylül 2024'te saat 14.35'te duyurulduğu aktarıldı.

ANKARA'DAN SORUŞTURMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi. Tunç, "Kırmızı bültenle yakalama taleplerimizi de uluslararası anlamda çıkarmış olacağız" dedi. Birleşmiş Milletler (BM) yargı dışı ve infazlar özel raportörünün bağımsız soruşturma komisyonu oluşturarak rapor hazırlaması için çalışacaklarını vurgulayan Tunç, bu raporun BM İnsan Hakları Konseyi'ne, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasına, yine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde devam eden soruşturmaya dahil edilmesi için çaba sarfedeceklerini belirtti.

AYŞENUR'UN CENAZESİ İSTANBUL'A GELDİ
Dışişleri Bakanlığı, Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının bugün Türkiye'ye varmasının öngörüldüğünü bildirdmişti.. Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan dün 23.45'te Bakü'ye gidecek olan naaşın bu sabah 08.35 THY uçağıyla İstanbul'a getirildiği bildirildi. Aileden yapılan açıklamada ise Ayşenur'un cumartesi öğle namazına müteakip Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verileceği aktarıldı.

İsrail ‘yanlışlıkla’ dedi Washington Post ortaya çıkardı: Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü?İsrail ‘yanlışlıkla’ dedi Washington Post ortaya çıkardı: Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü?
İsrail 'yanlışlıkla' dedi Washington Post ortaya çıkardı: Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü?

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