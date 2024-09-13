İsrail ‘yanlışlıkla’ demişti! Otopsi raporu ortaya çıktı! Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesinde kurşun detayı

Eygi'nin 6 Eylül'de 14.06'da Rafidya Devlet Hastanesine getirildiğine ve yaşam belirtisi göstermediğine işaret edildi. Kurşunun Eygi'nin beyin dokusuna zarar verdiği aktarılan raporda, "Kalbi durmuş, göz bebekleri genişlemiş ve hareketsizdi. Yapılan inceleme sonucu, merminin Eygi'nin sol kulak kepçesinin arkasından girdiği ve çıkmadığı, merminin girdiği yerden Eygi'nin beyninden parçaların fırladığı belirlendi." ifadelerine yer verildi. Merminin Eygi'nin beynine isabet ettiği vurgulanan raporda, mermi parçalarının beyinde bulunduğuna dikkat çekildi.





Eygi'ye ateş edilen merminin kafatasına girdikten sonra parçalandığı ve beyin dokusunda yayıldığı kaydedilen raporda, Eygi'nin kafası hariç vücudunda başka bir yaraya rastlanmadığı belirtildi.



Eygi'ye 6 kez kalp masajı yapıldığı ve hiçbirine cevap vermediği, vefatının da 6 Eylül 2024'te saat 14.35'te duyurulduğu aktarıldı.

ANKARA'DAN SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi. Tunç, "Kırmızı bültenle yakalama taleplerimizi de uluslararası anlamda çıkarmış olacağız" dedi. Birleşmiş Milletler (BM) yargı dışı ve infazlar özel raportörünün bağımsız soruşturma komisyonu oluşturarak rapor hazırlaması için çalışacaklarını vurgulayan Tunç, bu raporun BM İnsan Hakları Konseyi'ne, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasına, yine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde devam eden soruşturmaya dahil edilmesi için çaba sarfedeceklerini belirtti.

AYŞENUR'UN CENAZESİ İSTANBUL'A GELDİ

Dışişleri Bakanlığı, Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının bugün Türkiye'ye varmasının öngörüldüğünü bildirdmişti.. Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan dün 23.45'te Bakü'ye gidecek olan naaşın bu sabah 08.35 THY uçağıyla İstanbul'a getirildiği bildirildi. Aileden yapılan açıklamada ise Ayşenur'un cumartesi öğle namazına müteakip Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verileceği aktarıldı.