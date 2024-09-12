İsrail ‘yanlışlıkla’ dedi Washington Post ortaya çıkardı: Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü?

GÖRGÜ TANIKLARI "TAMAMEN KASITLI" DEDİ

13 görgü tanığı ve Beita sakinleriyle görüşen WP, Uluslararası Dayanışma Hareketi, Eygi'nin gönüllü olarak çalıştığı örgüt ve bir diğer Filistinli savunma grubu olan Faz3a tarafından özel olarak sağlanan 50'den fazla video ve fotoğrafta İsrail'in Ayşenur Ezgi Eygi'yi tamamen kasıtlı olarak vurduğunu belirtti.

Ezgi'nin vurulduğu 6 Eylül gününe ait görüntülerde saat 12:30 sularında erkeklerin cuma namazı kılmak üzere yan yana dizildiği, Eygi'nin ise kenarda dua etmek için ellerini kaldırdığını gösteriyor. Namazdan sonra 13:05 civarında aktivistler protestoya başlarken İsrail güçleri ise kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazın hemen ardından gerçek mermiler kullanmaya başlıyor.

6 Eylül'de Beita'da bir çocuk parkında namaz kılmak için toplanan erkekler

"İSRAİL ASKERLERİ ÇOK KIŞKIRTICIYDI"

Gösterilere katılan İsrailli aktivist Jonathan Pollak, "İsrail askerleri çok kışkırtıcıydı" şeklinde konuştu.

Helen isimli Avustralyalı aktivist, Ayşenur Ezgi Eygi'nin şiddetin tırmandığı sırada çocukların ve diğer gönüllülerin arkasından yola geri döndüğünü söyledi.

FBI DANIŞMANI "GERÇEK MERMİ" DEDİ

Öğleden sonra 13.21'de çekilen fotoğraflar ise dört İsrail askerinin Ali Maali isimli bir Beita sakininin evinin çatısında pozisyon aldığını gösteriyor. Aktivistler İsrail'in gerçek mermilerle saldırdığını belirtirken FBI'a danışmanlık yapan ve görüntüleri The Post için inceleyen bir ses adli uzmanı olan Steven Beck, videoda duyulan patlama sesinin bir silah sesiyle tutarlı olduğunu söyledi.

Ali Maari'nin evindeki İsrail askerleri

Aktivist Helen, Eygi'nin bir ağacın arkasına saklandığını belirtirken Pollak ise "çatıdaki askerlerin onlara silah doğrulttuğunu" söyledi.

İKİ FUTBOL SAHASI UZAKLIKTAN VURDULAR

Görgü tanığı olan aktivistlerin belirttiğine göre silah seslerinin peş peşe gelmesinin ardından Ayşenur Ezgi Eygi, saklandığı zeytin bahçesinde vuruldu ve yere düştü.

İsrail Savunma Kuvvetleri Eygi'nin yanlışlıkla vurulduğunu iddia ederken aktivistler ise askerlerden iki futbol sahası uzaklıktan gelen ateşin kasıtlı olduğunu belirtti.