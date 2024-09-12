İsrail ‘yanlışlıkla’ dedi Washington Post ortaya çıkardı: Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü?

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da başından vurarak katlettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili detaylar ortaya çıktı.
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da başından vurarak katlettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili detaylar ortaya çıktı.
İSRAİL YALANINI WASHINGTON POST ORTAYA ÇIKARDI
İsrail Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da "şiddetli bir isyan" sırasında "kasıtsız" olarak vurulduğunu söylerken ABD gazetesi Washington Post, gerçekleri ortaya çıkardı.
Washington Post'un ulaştığı görüntüler, Ayşenur'un İsrail askerleri tarafından vurulduğu sırada protestocuların zaten geri çekildiğini ortaya çıkardı ve İsrail'in bir yalanı daha böylece gözler önüne serildi.
AYŞENUR ÇATIŞMADAN UZAKLAŞMIŞTI
Batı Şeria'daki protesto sırasında Eygi'nin yanında bulunan 60 yaşlarındaki Avustralyalı gönüllü Helen, "İkimiz de hiçbir aksiyonun yakınında olmak istemediğimize karar vermiştik" dedi.
Washington Post, Eygi'nin, çatışmaların en yoğun olduğu sırada değil, protestocuların ana yola doğru hareket etmesinden yaklaşık 20 dakika sonra vurulduğunu tespit etti.
GÖRGÜ TANIKLARI "TAMAMEN KASITLI" DEDİ
13 görgü tanığı ve Beita sakinleriyle görüşen WP, Uluslararası Dayanışma Hareketi, Eygi'nin gönüllü olarak çalıştığı örgüt ve bir diğer Filistinli savunma grubu olan Faz3a tarafından özel olarak sağlanan 50'den fazla video ve fotoğrafta İsrail'in Ayşenur Ezgi Eygi'yi tamamen kasıtlı olarak vurduğunu belirtti.
Ezgi'nin vurulduğu 6 Eylül gününe ait görüntülerde saat 12:30 sularında erkeklerin cuma namazı kılmak üzere yan yana dizildiği, Eygi'nin ise kenarda dua etmek için ellerini kaldırdığını gösteriyor. Namazdan sonra 13:05 civarında aktivistler protestoya başlarken İsrail güçleri ise kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazın hemen ardından gerçek mermiler kullanmaya başlıyor.
"İSRAİL ASKERLERİ ÇOK KIŞKIRTICIYDI"
Gösterilere katılan İsrailli aktivist Jonathan Pollak, "İsrail askerleri çok kışkırtıcıydı" şeklinde konuştu.
Helen isimli Avustralyalı aktivist, Ayşenur Ezgi Eygi'nin şiddetin tırmandığı sırada çocukların ve diğer gönüllülerin arkasından yola geri döndüğünü söyledi.
FBI DANIŞMANI "GERÇEK MERMİ" DEDİ
Öğleden sonra 13.21'de çekilen fotoğraflar ise dört İsrail askerinin Ali Maali isimli bir Beita sakininin evinin çatısında pozisyon aldığını gösteriyor. Aktivistler İsrail'in gerçek mermilerle saldırdığını belirtirken FBI'a danışmanlık yapan ve görüntüleri The Post için inceleyen bir ses adli uzmanı olan Steven Beck, videoda duyulan patlama sesinin bir silah sesiyle tutarlı olduğunu söyledi.
Aktivist Helen, Eygi'nin bir ağacın arkasına saklandığını belirtirken Pollak ise "çatıdaki askerlerin onlara silah doğrulttuğunu" söyledi.
İKİ FUTBOL SAHASI UZAKLIKTAN VURDULAR
Görgü tanığı olan aktivistlerin belirttiğine göre silah seslerinin peş peşe gelmesinin ardından Ayşenur Ezgi Eygi, saklandığı zeytin bahçesinde vuruldu ve yere düştü.
İsrail Savunma Kuvvetleri Eygi'nin yanlışlıkla vurulduğunu iddia ederken aktivistler ise askerlerden iki futbol sahası uzaklıktan gelen ateşin kasıtlı olduğunu belirtti.