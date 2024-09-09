ABD’nin ikiyüzlülüğü pes dedirtti | İsrail’in canice katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili sessizliğe gömüldü! Skandal sözler: Bekliyoruz

Beyaz Saray , İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili İsrail'in hızlı soruşturma yürüttüğünü ve bir yargıya varabilmek için soruşturmanın sonucunu beklediklerini bildirdi.

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın henüz Eygi'nin ailesiyle görüşmediğini ancak yönetim olarak ailesiyle birlikte Eygi'nin yasını tutmaya devam ettiklerini söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby İsrail'in şu anda soruşturma yürüttüğünü belirten Kirby, "Şu anda bu soruşturmayı hızlıca yapıyorlar. Sanıyorum gelecek günlerde bulgularını ve sonuçları bize sunacaklar. Biz de o zamana kadar sonuca varıp yargıda bulunmayı bekletiyoruz." dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi ile ilgili değerlendirme yaptı.





İSRAİL AMERİKALI VATANDAŞLAR İÇİN PEŞ PEŞE AÇIKLAMADA BULUNMUŞLARDI



ABD'nin ikiyüzlü tutumu birkez daha tescillenmiş oldu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde İsrail-Amerikalı ölen vatandaşları için ortalığı ayağa kaldırmış ve peş peşe tepki göstermişlerdi.

Biden açıklamasında, "Yıkıldım ve öfkeliyim" diyerek, Biden, "Hata yapmayın, Hamas liderleri bu suçların bedelini ödeyecek ve biz de geri kalan rehinelerin serbest bırakılmasını garanti eden bir anlaşmaya varmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Goldberg-Polin'in ölümü nedeniyle yas tuttuğunu belirterek, yaptığı açıklamada dualarının ailesi ve "Hersh'i tanıyan ve seven herkesle" olduğunu söyledi. Ayrıca Hamas'ı sert bir şekilde kınayarak, örgütü "kötü bir terör örgütü" olarak nitelendirdi ve örgütün artık "ellerinde daha fazla Amerikan kanı" olduğunu söyledi.