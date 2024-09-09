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ABD'nin ikiyüzlülüğü pes dedirtti | İsrail'in canice katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili sessizliğe gömüldü! Skandal sözler: Bekliyoruz

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail tarafından canice katletildi. Tepki çeken olay ile ilgili ise ABD sessizliğe gömüldü.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in hızlı soruşturma yürüttüğünü ve bir yargıya varabilmek için soruşturmanın sonucunu beklediklerini bildirdi.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 22:32 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 23:06
ABD’nin ikiyüzlülüğü pes dedirtti | İsrail’in canice katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili sessizliğe gömüldü! Skandal sözler: Bekliyoruz

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Beyaz Saray, İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili İsrail'in hızlı soruşturma yürüttüğünü ve bir yargıya varabilmek için soruşturmanın sonucunu beklediklerini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John KirbyBeyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi ile ilgili değerlendirme yaptı.

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın henüz Eygi'nin ailesiyle görüşmediğini ancak yönetim olarak ailesiyle birlikte Eygi'nin yasını tutmaya devam ettiklerini söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John KirbyBeyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby

İsrail'in şu anda soruşturma yürüttüğünü belirten Kirby, "Şu anda bu soruşturmayı hızlıca yapıyorlar. Sanıyorum gelecek günlerde bulgularını ve sonuçları bize sunacaklar. Biz de o zamana kadar sonuca varıp yargıda bulunmayı bekletiyoruz." dedi.

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrailli keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.



İSRAİL AMERİKALI VATANDAŞLAR İÇİN PEŞ PEŞE AÇIKLAMADA BULUNMUŞLARDI

ABD'nin ikiyüzlü tutumu birkez daha tescillenmiş oldu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde İsrail-Amerikalı ölen vatandaşları için ortalığı ayağa kaldırmış ve peş peşe tepki göstermişlerdi.

Biden açıklamasında, "Yıkıldım ve öfkeliyim" diyerek, Biden, "Hata yapmayın, Hamas liderleri bu suçların bedelini ödeyecek ve biz de geri kalan rehinelerin serbest bırakılmasını garanti eden bir anlaşmaya varmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Goldberg-Polin'in ölümü nedeniyle yas tuttuğunu belirterek, yaptığı açıklamada dualarının ailesi ve "Hersh'i tanıyan ve seven herkesle" olduğunu söyledi. Ayrıca Hamas'ı sert bir şekilde kınayarak, örgütü "kötü bir terör örgütü" olarak nitelendirdi ve örgütün artık "ellerinde daha fazla Amerikan kanı" olduğunu söyledi.



ABD KONGRE ÜYESİ TLAIB'DEN BIDEN YÖNETİMİNE TEPKİ

ABD Kongresinin Filistin asıllı tek üyesi Rashida Tlaib, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hakkında sessiz kalan ABD yönetimini, "Kim olduğunuz önemli değil, İsrail Amerikalıları öldürebilir ve bu yanına kar kalabilir." sözleriyle eleştirdi.

ABD Kongre üyesi Tlaib, X hesabından yaptığı paylaşımda, Eygi'nin öldürülmesine tepkisiz kalan Biden yönetimine tepki gösterdi.

Tlaib, açıklamasında, "Sevgili Amerikalılar, eğer İsrail hükümeti tarafından öldürülürseniz ülkemiz bunu umursamayacak. Kimse sorumlu tutulmayacak. Kim olduğunuz önemli değil, İsrail, Amerikalıları öldürebilir ve bu yanına kar kalabilir." ifadelerini kullandı.

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