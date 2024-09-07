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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş Engin Polat açıklaması: Suçsuz olduğu anlamına gelmez

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın tahliyesi hakkında konuşan Bakan Tunç, "Suçsuz olduğu anlamına gelmez" ifadelerini kullandı. Öte yandan İmamoğlu'nun hakaret davasına ilişkin açıklamada da bulunan Bakan Yılmaz Tunç, "Yargıya parmak sallamak eski Türkiye manzaralarıdır. Yargının yıpratılmasına asla müsade etmeyiz" dedi.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 18:13 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 18:36
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş Engin Polat açıklaması: Suçsuz olduğu anlamına gelmez

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Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensupların sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş Engin Polat açıklaması



"SUÇSUZ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ"

Engin Polat tahliyesi ile ilgili konuşan Bakan Tunç, "Suçsuz olduğu anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.



Bakan Tunç sözlerinin devamda, "Cumhuriyet savcılığımız itiraz etmiştir. Değerlendirecek olan dosyaya bakan hakimlerdir. Dışarıdan biz dosyadaki delilleri değerlendirme imkanımız olamaz. O nedenle görülmekte olan bir davada yargı en doğru kararı verir. Toplum vicdanını rahatlatacak bir karara ulaşır. Yargı mensuplarımıza güvenelim" dedi.

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İMAMOĞLU'NUN HAKARET DAVASI

Yargımız anayasadan yetkisini alır. Yargının tarafsız ve bağımsız olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olduğunu ifade ediyoruz. Yargılama yapanlara yönelik sözler sarf ederseniz tehlikeli durum ortaya çıkar. Görülmekte olan davalarla ilgili olarak sorumluluk makamında olan kişilerin daha sorumlu davranması lazım. Bırakın yargı görevini yapsın. Burada sayın Özel, özellikle kendi belediye başkanlarının yargıya yönelik parmak sallamasına onun yanında olduğunu ifade etmesi talihsizlik. Siz yargıyı tehdit ederek 'şöyle karar vermezseniz şöyle olur...' bunlar eski Türkiye manzaraları. Geçmişte yargı arka bahçe yapanlar bugün ortaya çıkıp biz başkanımızın yanındayız yargıya parmak salladığı noktasında ona destek oluyoruz derseniz sorumlu harekette bulunmamış olursunuz.

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TEĞMENLERİN YEMİNİ

Kanun yapılan yemin bellidir. Yürürlükten kaldırılan yeminin edilmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız doğru olmadığını ifade etti. Kanunen yapılmış yeminden sonra kanundan kaldırılan yapılması tabii ki de soruşturuluyor. Gerekli incelemeler yapılacak.

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