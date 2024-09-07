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Başkan Erdoğan'dan 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. En önemli eserinin imam hatiplerin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu ifade etti. Teğmenlerin korsan yeminiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Bazı istismarcılar çıkmak suretiyle kılıçlar çekiyorlar, bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bununla ilgili araştırmalar yapılıyor, bu birkaç tane kendini bilmez temizlenecek. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 15:27 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 16:06
Başkan Erdoğan’dan 21. İmam Hatipliler Kurultayı’nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Önder'in kıymetli yöneticileri, İmam Hatip camiasının kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir imam hatip mezunu olarak, imam hatip nesliyle tekrar bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Sizlerle beraber olmanın heyecanını yaşıyorum. Önder mensuplarına kurultayı tertip ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

İmam hatiplerin kuruluşunda emeği geçen başta Tevfik İleri olmak üzere tüm hocalarımızı rahmetle yad ediyorum. Canıyla, malıyla ve ruhuyla kendisini adayan öğretmenlerimiz var. Türkiye'den ve dünyadan imam hatiplerin kurulması için varı yoğunu seferber edenler var.

22 yılda ülkemizi katbekat büyüttük. Ülkemize ilkleri yaşattık, kırılmaz denilen rekorları kırdık. Aklınıza gelecek her alanda Türkiye'yi ilklerle buluşturduk. Türkiye bölgesinin parlayan yıldızı.

İMAM HATİPLİYİZ
Benim en önemli sıfatım imam hatipli olmaktır. Bana ömrüm boyunca yaptığın tek bir şeyi, ortaya koyduğun tek bir eseri söyle deseler, tereddüt etmeden vereceğim cevap gayet açıktır: İmam hatip okullarının önündeki engelleri kaldırmaktır, imam hatiplerin sayısını, eğitim kalitesini artırmaktır.

Her şey, tüm rütbeler gelip geçer. İmam hatipleri kuranlar sadece 3-5 kişiydi, biz bir avuçtuk, şimdi deniz olduk hatta okyanus olduk.

Biz imam hatipliler, minareler ezansız kalmasın diye varız. Kahraman ordumuz, kahramansız kalmasın diye varız.

İmam hatipli kardeşim sen eskisinden daha güçlüsün. Sen varsan Allah-u Ekber nidaları semalarımızdan hiçbir zaman eksilmeyecek. Sen varsan bu millet mazlumların umut kaynağı olmaya devam edecek. Biz imam hatipliler olarak hamdolsun bunu başardık. Biz İstiklal Marşı'nın o muhteşem ruhunu yaşattık. Korkmadık. Hakka tapan istiklal için çok çalıştık. Ayasofya'yı zincirlerinden bu imanla kurtardık.

Bu ülkenin her bir vatandaşı bizim için önemlidir. Biz okullar arasında ayrım yapmıyoruz. İmam hatipler direnişin ve dirilişin sembolüdür.

HAMAS TÜRKİYE'Yİ SAVUNUYOR
Ayşenur Ezgi Eygi'yi alçakça katlettiler. Çocuk-kadın demeden barbarca saldırıp, kan döküyorlar. Hamas sadece Gazze'yi değil İslam topraklarını Türkiye'yi savunuyor. İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak milli bir meseledir. İslam ülkeleri bir an önce uyanmalı.

Korsan yeminle kılıç çeken teğmenlerKorsan yeminle kılıç çeken teğmenler

SİZ BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?
Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Bazı istismarcılar çıkmak suretiyle kılıçlar çekiyorlar, bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bununla ilgili araştırmalar yapılıyor, bu birkaç tane kendini bilmez temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz.

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