Başkan Erdoğan’dan 21. İmam Hatipliler Kurultayı’nda önemli açıklamalar

Önder'in kıymetli yöneticileri, İmam Hatip camiasının kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir imam hatip mezunu olarak, imam hatip nesliyle tekrar bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Sizlerle beraber olmanın heyecanını yaşıyorum. Önder mensuplarına kurultayı tertip ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

İmam hatiplerin kuruluşunda emeği geçen başta Tevfik İleri olmak üzere tüm hocalarımızı rahmetle yad ediyorum. Canıyla, malıyla ve ruhuyla kendisini adayan öğretmenlerimiz var. Türkiye'den ve dünyadan imam hatiplerin kurulması için varı yoğunu seferber edenler var.

İMAM HATİPLİYİZ

Benim en önemli sıfatım imam hatipli olmaktır. Bana ömrüm boyunca yaptığın tek bir şeyi, ortaya koyduğun tek bir eseri söyle deseler, tereddüt etmeden vereceğim cevap gayet açıktır: İmam hatip okullarının önündeki engelleri kaldırmaktır, imam hatiplerin sayısını, eğitim kalitesini artırmaktır.

Her şey, tüm rütbeler gelip geçer. İmam hatipleri kuranlar sadece 3-5 kişiydi, biz bir avuçtuk, şimdi deniz olduk hatta okyanus olduk.

Biz imam hatipliler, minareler ezansız kalmasın diye varız. Kahraman ordumuz, kahramansız kalmasın diye varız.

İmam hatipli kardeşim sen eskisinden daha güçlüsün. Sen varsan Allah-u Ekber nidaları semalarımızdan hiçbir zaman eksilmeyecek. Sen varsan bu millet mazlumların umut kaynağı olmaya devam edecek. Biz imam hatipliler olarak hamdolsun bunu başardık. Biz İstiklal Marşı'nın o muhteşem ruhunu yaşattık. Korkmadık. Hakka tapan istiklal için çok çalıştık. Ayasofya'yı zincirlerinden bu imanla kurtardık.