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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: "Kimse yargıya parmak sallayamaz"

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama süreci devam eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bağımsız yargıyı tehdit eden açıklamalarına tepki gösterdi. Tunç, "Kimse yargıya parmak sallayamaz, kimse yargıyı tehdit edemez." dedi.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 17:56 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 19:05
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: Kimse yargıya parmak sallayamaz

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama süreci devam eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bağımsız yargıyı tehdit eden açıklamalarına tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan önemli açıklamalar

KİMSE YARGIYA PARMAK SALLAYAMAZ
Tunç, "Kimse yargıya parmak sallayamaz, kimse yargıyı tehdit edemez." dedi.

Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek kimseye yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Uygunsuz bir davranış. Öyle televizyon programlara çıkarak, el kol sallayarak, yargı mensupları tehdit edilemez. Yargı kararları elbette eleştirilebilir. Yargı bir karar verdikten sonra, eleştiriler sonunda yargı en mükemmele ulaşır. Çıkıp oradan parmak sallayarak yargı mensuplarını etkileyemezsiniz.

NE OLMUŞTU?
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı programda devam eden yargılama süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu


BAĞIMSIZ YARGIYA TEHDİT
Hakkında açılan davaya ilişkin kendisine yönetilen soruya yanıt veren İmamoğlu, "Hodri meydan. Ceza mı keseceksiniz? Buyurun kesin. Size söz: Bu millet ayağa kalkar" diyerek bağımsız yargı organlarını tehdit etmişti.

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

5 YIL SİYASİ YASAK CEZASI ALMIŞTI
İmamoğlu yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası almıştı.

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