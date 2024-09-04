Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: "Kimse yargıya parmak sallayamaz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama süreci devam eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bağımsız yargıyı tehdit eden açıklamalarına tepki gösterdi.

KİMSE YARGIYA PARMAK SALLAYAMAZ

Tunç, "Kimse yargıya parmak sallayamaz, kimse yargıyı tehdit edemez." dedi.

Tunç'un açıklamalarından satır başları:



Görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek kimseye yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Uygunsuz bir davranış. Öyle televizyon programlara çıkarak, el kol sallayarak, yargı mensupları tehdit edilemez. Yargı kararları elbette eleştirilebilir. Yargı bir karar verdikten sonra, eleştiriler sonunda yargı en mükemmele ulaşır. Çıkıp oradan parmak sallayarak yargı mensuplarını etkileyemezsiniz.