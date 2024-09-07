Dışişleri Bakanlığı’ndan haddini aşan Katz’a tarihi ayar: Soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yine haddini aştı.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yine haddini aştı.
YİNE İFTİRAYA SOYUNDA
Her zaman olduğu gibi yalan ve iftiralarla dolu paylaşım yapan Katz, "Erdoğan ve Müslüman Kardeşler, İran ile yıllardır beraber çalışarak Ortadoğu'daki ılımlı yönetimleri istikrarsızlaştırıyor. İyisi mi Erdoğan sadece sussun ve utansın" diyerek alçak ifadelere imza attı.
DIŞİŞLERİ'DEN TARİHİ AYAR
Katz'ın alçak paylaşımı sonrası Dışişleri Bakanlığı açıklamada bulunarak tarihi bir ayar verdi. Açıklamada, Netanyahu Hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı kalmadığı ifade edilerek, "Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır" denildi.
Açıklamanın tamanında şu ifadelere yer verildi:
"İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan iftira ve yalan dolu bir sosyal medya paylaşımı daha yaptığı görülmektedir. Adıgeçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu Hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır. Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır. Türkiye gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edecektir."