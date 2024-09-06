Emine Erdoğan koruyucu aileler ve çocuklarıyla bir araya geldi: Dünya Gazze’nin çocuklarına bir gelecek borçlu

İstanbul Çocukları Vakfı, Koruyucu Aile Şenliği'nde konuşan Emine Erdoğan, "İnanıyoruz ki çocuklar uğruna savaşılacak yegane hazine, insanlığın ortak emanetidir. Bombalar altında hayatta kalmaya çalışan Gazze'nin çocuklarına, açlıkla mücadele eden Yemen'in çocuklarına, evini defalarca terk etmek zorunda kalan Kırım'ın, Ukrayna'nın çocuklarına, dünya bir gelecek borçlu" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı, Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı. Programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, İstanbul Çocukları Vakfı'nın Mütevelli Heyeti ile yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri, koruyucu aileler ve yanlarında kalan çocuklarda katıldı. Koruyucu aile yanında büyüyen ve konservatuarı bitirmesinin ardından müzik öğretmeni olarak atanan görme engelli Hatice Kaya'nın müzik dinletisi ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Emine Erdoğan, konuşmasının ardından katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi. Etkinlik alanındaki çocukları ziyaret eden Erdoğan, çocuklara patlamış mısır, patates kızartması ve kağıt helva dağıtarak çocukların halat çekme yarışmasını izledi.
Koruyucu aile şenliğinde konuşan Emine Erdoğan, "Çocukluk; cesaret, doğruluk gibi erdemlerin, merhamet, sevgi gibi güzel duyguların ruha işlendiği ömrün en kıymetli dönemidir. Merak ve keşfetme duygusuna güçlü bir vicdanın eşlik ettiği her çocuk, yetişkinliğinde çevresini güzelleştiren birer iyilik pınarına dönüşür. Çocuklarımızın içindeki bu potansiyel, ancak sevgi ve güven ortamında köklenip yeşerebilir. Bu imkana sahip olmayan çocuklarımıza gönüllü aile olan koruyucu anne ve babalarımız, yalnızca bir çocuğun geleceğini değil, toplumdaki huzuru da inşa eder" ifadelerini kullandı.
'KORUYUCU AİLELER ÇOCUKLARIN HAYAT HİKAYESİNİ ADETA BAŞTAN YAZDI'
Koruyucu ailelerin, çocukların hayat hikayesini adeta baştan yazdığını dile getiren Erdoğan, "Her biriniz bu hikayenin başkahramanısınız. Koruyucu aileleri olduğunuz günden itibaren çocuklarımızın ilk öğretmeni, can yoldaşı, rol modellerisiniz. Sunduğunuz himayeyle onlara yaşamları boyunca yüreklerinde taşıyacakları mutlu bir çocukluk hediye ediyorsunuz. Gönüllülüğünüzle acının yerini sevinç, yalnızlığın yerini muhabbet, kimsesizliğin yerini güven duygusu alıyor. Rengarenk boyadıkları resimleri, uyumadan önce kurdukları hayalleri, evi şenlendiren neşeleri sizlerin eseri. Bu anlamlı yolculukta kazandığınız deneyimlerinizi paylaşarak başka gönüllü anne babalara da ilham olmanızı diliyorum" dedi.