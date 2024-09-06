MSB inceleme başlattı! Başkan Erdoğan teğmenler için ilk kez yorum yaptı: "Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım"

Kara Harp Okulu mezuniyetinde teğmenler, kılıçlarını çekti. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla ortalığı inletti. Savunma Bakanlığı da TSK 'ya hakaret edenler hakkında suç duyurusu yapıldığını belirtti.

Başkan Erdoğan teğmenler için ilk kez yorum yaptı



Konu, AK Parti MKYK'da da gündeme geldi. Bazı üyeler, bu kutlamanın "askeri vesayeti" hatırlattığını söyledi. Başkan Erdoğan, Savunma Bakanı ve KK Komutanı'yla görüştükten sonra konuşacağını kaydetti.

İstanbul Kara Harp Okulu'nda mezun olan teğmenler, tören sonrası kılıç çatıp alternatif yemin töreni yaptı. Bu olay, tartışmalara yol açtı.