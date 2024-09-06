PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MSB inceleme başlattı! Başkan Erdoğan teğmenler için ilk kez yorum yaptı: "Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım"

Teğmenlerin mezuniyet törenindeki yemin mercek altına alındı. Güvenlik kaynakları, “Her yönüyle inceleniyor. Sorumluluğu olan personel varsa, gereği yapılacak” ifadesini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin ilk kez yorum yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 07:04 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 07:04
MSB inceleme başlattı! Başkan Erdoğan teğmenler için ilk kez yorum yaptı: Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kara Harp Okulu mezuniyetinde teğmenler, kılıçlarını çekti. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla ortalığı inletti. Savunma Bakanlığı da TSK'ya hakaret edenler hakkında suç duyurusu yapıldığını belirtti.

Başkan Erdoğan teğmenler için ilk kez yorum yaptıBaşkan Erdoğan teğmenler için ilk kez yorum yaptı

Konu, AK Parti MKYK'da da gündeme geldi. Bazı üyeler, bu kutlamanın "askeri vesayeti" hatırlattığını söyledi. Başkan Erdoğan, Savunma Bakanı ve KK Komutanı'yla görüştükten sonra konuşacağını kaydetti.

Gardırop Atatürkçülerinin vesayet özlemi! Kılıçlı korsan yeminle doğan disiplin tartışmaları... Toplumun yanıt beklediği 4 soruGardırop Atatürkçülerinin vesayet özlemi! Kılıçlı korsan yeminle doğan disiplin tartışmaları... Toplumun yanıt beklediği 4 soru
Gardırop Atatürkçüleri'nin vesayet özlemi! Kılıçlı korsan yeminle doğan 'disiplin' tartışmaları... Toplumun yanıt beklediği 4 soru

İstanbul Kara Harp Okulu'nda mezun olan teğmenler, tören sonrası kılıç çatıp alternatif yemin töreni yaptı. Bu olay, tartışmalara yol açtı.

Teğmenlerin mezuniyet törenindeki yemin mercek altına alındıTeğmenlerin mezuniyet törenindeki yemin mercek altına alındı

Teğmenlere sahip çıkanlar kadar, tepki gösterenler de vardı. Hem hükümet hem de muhalefet kanadından yapılan açıklamalarda, dikkatli bir dil kullanılmaya çalışıldı.

MSB inceleme başlattıMSB inceleme başlattı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
MSB kaynakları, "Dünya tarihinde ilk defa 3 kız öğrencimizin birincilikle mezun olmasının gururunu yaşadık. Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna bazı görüntüler yansımıştır. Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır. TSK'da disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacak" ifadesini kullandı.

Harp okulları mezuniyet töreninde kılıçlar çekildi, sloganlar atıldıHarp okulları mezuniyet töreninde kılıçlar çekildi, sloganlar atıldı

Aynı kaynaklar, "Kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir. Bu olayı fırsat bilerek sosyal medya platformlarında MSB'ye, TSK'ya ve personelimize yönelik küfür/ iftira/tehdit ve hakarette bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. TSK'nın millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür ve ayrıştırmaya çalışmak tehlikelidir. Mezun olan teğmenlerimiz de; askerlik mesleğinin özü olan disiplin ile millî, manevi ve mesleki değerlerimizden asla taviz vermeden, en zor koşullarda dahi milletimize ve devletimize hizmet edecek subaylar olarak TSK'ya önemli katkılar sağlayacaklardır" sözlerini vurguladı.

MSBden kılıçlı yemin açıklaması: Her yönüyle incelenmektedirMSBden kılıçlı yemin açıklaması: Her yönüyle incelenmektedir
MSB'den "kılıçlı yemin" açıklaması: "Her yönüyle incelenmektedir"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT ve jandarmadan milyar dolarlık operasyon! Elebaşı İstanbul’da yakalandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan OVP açıklaması | OVP nedir? OVP kararları neler?
Yunan basınında Mısır-Türkiye anlaşmaları rahatsızlığı | Arap basını tarihi diyerek duyurdu
NETFLIX’in skandal dizisi Famagusta’ya karşı 50’nci Yıl Belgeseli!
Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın arkadaşlarından duygulandıran sözler: Burası onun yeri
İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri: Kirlilik sınırdan 50 kat daha fazla | Bakan Kurum tarih verdi: Acil eylem planı yükleniyor
ABD ile soykırımcı Netanyahu arasında Gazze’de ateşkes polemiği! Hamisini yalanladı: Yakın değiliz
İzmir’deki elektrik faciasında 42 sanık hakim karşısına çıktı! Akılalmaz savunma
Vaniköy’deki kaçak yapıya göz yuman Ekrem İmamoğlu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı hedef aldı! Bakanlıktan yanıt gecikmedi
Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonominin 3 yıllık yol haritası | OVP’de enflasyon hedefleri değişti: Ne zaman tek hane olacak?
HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! İstanbul’a yağış geliyor
Esra Erol’da aile içi istismar ve çıplak fotoğraf ihbarı! Sahte hesap açıp babasını dolandırmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişmeler
İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ! Gram altın alacaklar dikkat! Altın yükselecek mi düşecek mi?
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu! Kim bu Michel Barnier?
ÖZEL | Boca Juniors’tan Fenerbahçe’ye flaş Cristian Medina teklifi!
SON DAKİKA